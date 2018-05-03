Министерство внутренних дел подготовило свои поправки к законопроекту, который предусматривает лишение прав за систематическое и грубое нарушение Правил дорожного движения.
В ведомстве считают, что трех зафиксированных инспектором ДПС нарушений ПДД достаточно для того, чтобы лишить водителя прав на срок от года до полутора лет. При этом в МВД не считают, что необходимо какое-либо разделение на то, грубые ли это были нарушения или нет.
«Предлагается главу 12 КоАП ("Административные правонарушения в области дорожного движения") дополнить статьей 12.38 ("Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством"). Предлагается лицо, подвергнутое три и более раз административному наказанию за совершение административных правонарушений, привлекать к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет», — заявили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее Госдумой был рассмотрен соответствующий законопроект в первом чтении. Но депутаты предложили лишать прав только тех, кто не только систематически, но и грубо нарушает ПДД. ечь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости более чем на 40, 60 и 80 км/ч, въезд на железнодорожный переезд или его пересечение на запрещающий сигнал светофора, проезд на красный свет или вопреки запрету регулировщика, невыполнение требования ПДД уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом, и ряде других нарушений.
ГАИшники проталкивают своё, но читайте внимательнее: дурДума предлагает-Но депутаты предложили лишать прав только тех, кто не только систематически, но и грубо нарушает ПДД. ечь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости более чем на 40, 60 и 80 км/ч, въезд на железнодорожный переезд или его пересечение на запрещающий сигнал светофора, проезд на красный свет или вопреки запрету регулировщика, невыполнение требования ПДД уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом, и ряде других нарушений.) Не хамите на дороге и нечего будет бояться. От ГАИшенских подстав,конечно никто не застрахован,но это было, есть и что самое херовое будет,тут ничего нового.
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Предлагаю ввести расстрел нарушителей прямо на месте
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В мвд , нашелся какой-то умник или наоборот и как-то пропихнул свои поправки в законопроект и вот тут появляется ваш новый закон для пополнения ваших кошельков. Я знаю, там коррупция и еще какая, но есть и ЧЕСТНЫЕ ребята ,очень жалко что моло. Мне предвидеться , если вы и дальше будите наглеть и закручивать народу гайки, то люди просто начнут вас отстреливать. Просто подумайте перед решением!
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никак не нажруться
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Первым ГАИшником был.СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК !!! Сидел на дереве меж веток и свистел,и грабил!!! ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ !!! Совсем АХАМЕЛИ !!!
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А менты у нас что отдельное государство путин позволяет вот грабят на выборы ребята
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а что если добавить 3 нарушения гаишника за нарушения с его стороны и лишать его работы на такие сроки и судей тоже за неправильное вынесения наказания
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Вот это абсолютного разумное предложение. Сколько уже судебных решений, вплоть до ВС РФ, по которым постановления органов ГИБДД отменяются. Постановление сотрудника ГИБДД, которое отменено в судебном порядке, должно является основание к увольнению сотрудника из органов внутренних дел. Причем все на законных основаниях. Или сотрудник не компетентен или вымогал взятку. Некомпетентные специалисты и взяточники не должны работать в органах. 10 раз , нет 100 подумают прежде чем привлекать водителя.
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А давайте введем закон "На взятку полиции" и заставим водителей платить его каждый год, как за долбанную страховку.
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с коррупцией сначала надо покончить, но похоже это не кого из власти не интересует, а вот новые "заработки" себе придумывают, не как не нажрутся,
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а че так решили то? че коррупционные менты мало получают? .давайте как вон первый пользователь написал. вас лешим чего-нибудь. посмотрим как заноете. дороги делайте!!!! а потом мычите что прав лишать они будут. уморили уже
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вот честно , без вранья. лишь 2 процента ГИБДД шников отлично работают по правилам! остальным вот честно хочется из окна прям кинуться чем то. в глазах так и видно что бабки ищут. поднимите им зп может тогда коррупции не будет. Вы там сидите с баблом вам и насрать на все штрафы. сколько видео снято на ютубе. кого вы лечите. лишение прав не будет будут бабки все решать. а у кого нет будут брать кредиты ибо без машины туго , то есть выходя из этого , банки тоже в теме. бабки под процент еб не выдать и гайцам хорошо и банки в плюсе.
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Повышение ЗП сотрудникам полиции не приведен к искоренению коррупции. Просто сумма, вымогаемой взятки, вырастит в разы. Это уже проверено на гос.чиновниках. Зарплаты подымают, а откаты повышаются.
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предлагаю добавку к этому закону--за ОДНО нарушение правил ПДД и административного кодекса лишать прав и званий сотрудников ДПС и СИЛОВЫХ ведомств---с увольнением на "гражданку"и на "вольные хлеба" с ВОЛЧЬИМ ПАСПОРТОМ---за систематические нарушения!!!а также и начальников этих "сотрудников"! Вот тогда и все будем в равных условиях--без всяких поблажек!! Небожители,мать их....
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видать бабла не хватает на личные нужды дпс никам.ведите дырки.в правах вот и не придеться платить доблесным сотрудникам обеспечения дорожного движения))))
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