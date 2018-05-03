Министерство внутренних дел подготовило свои поправки к законопроекту, который предусматривает лишение прав за систематическое и грубое нарушение Правил дорожного движения.

В ведомстве считают, что трех зафиксированных инспектором ДПС нарушений ПДД достаточно для того, чтобы лишить водителя прав на срок от года до полутора лет. При этом в МВД не считают, что необходимо какое-либо разделение на то, грубые ли это были нарушения или нет.

«Предлагается главу 12 КоАП ("Административные правонарушения в области дорожного движения") дополнить статьей 12.38 ("Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством"). Предлагается лицо, подвергнутое три и более раз административному наказанию за совершение административных правонарушений, привлекать к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет», — заявили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее Госдумой был рассмотрен соответствующий законопроект в первом чтении. Но депутаты предложили лишать прав только тех, кто не только систематически, но и грубо нарушает ПДД. ечь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости более чем на 40, 60 и 80 км/ч, въезд на железнодорожный переезд или его пересечение на запрещающий сигнал светофора, проезд на красный свет или вопреки запрету регулировщика, невыполнение требования ПДД уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом, и ряде других нарушений.