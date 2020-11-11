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11 ноя 2020

За управление электросамокатом в нетрезвом виде стали лишать прав

За управление электросамокатом в нетрезвом виде стали лишать прав

Мировой суд Московского района Казани лишил водительских прав местного жителя, который нетрезвым катался на электросамокате

Как сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда, инспекторы ГИБДД заметили мужчину, который двигался по проезжей части на электросамокате, виляя из стороны в сторону. Полицейские остановили «наездника» и обнаружили, что он в состоянии алкогольного опьянения. У 54-летнего казанца не оказалось документов, разрешающих управлять транспортным средством. В ГИБДД отметили, что мощность самоката, на котором ехал мужчина, составляет 600 ватт и, в соответствии с Правилами дорожного движения РФ, он подпадает под определение мопеда, следовательно, для его управления нужно водительское удостоверение.

От медосвидетельствования мужчина отказался, в отношении него инспекторы составили административный протокол по статье КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Решением суда виновник был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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