За водителями будет следить матрица

В России появится новая технология, которая научится фиксировать курение за рулем, разговор по телефону, накопившуюся усталость и другие факторы, отвлекающие водителя во время вождения

В России за поведением водителей начнут следить с помощью специальной системы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ). Там объяснили, что новая технология сможет предупреждать о возможности возникновения аварийной ситуации. Запуск тестового режима системы назначен на 2022 год.



Сообщается, что система при помощи компьютерного зрения будет распознавать поведение водителя во время вождения. Технология научится фиксировать курение за рулем, разговор по телефону, накопившуюся усталость и другие факторы, отвлекающие его во время вождения. В свою очередь, специальные датчики смогут определять превышение скорости, уход с маршрута и техническое состояние транспортного средства. Все полученные данные будут анализироваться при помощи искусственного интеллекта и при необходимости система будет предупреждать водителя о вероятности возникновения ДТП.