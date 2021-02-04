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4 фев 2021

Закон об электросамокатах был снова пересмотрен

Закон об электросамокатах был снова пересмотрен

В новой редакции документа прописаны скоростные лимиты и размер наказания. Также планируется внедрить единую базу данных, где будет храниться вся информация о транспортном средстве

На последнем пункте хочется остановиться поподробнее. Зайдем, для начала с другой стороны. В рамках обсуждения правок в законопроект, парламентарии решили оснащать самокаты, которые приравниваются к транспортным средствам, специальными QR-метками, при считывании которой будет выводиться вся техническая информация самоката. Однако, чтобы информация отображалась в базе, ее надо туда внести. И здесь возникает вопрос, а кто этим будет заниматься? Продавец, который продал эту штуковину или, наоборот, покупатель. Опять же, нигде не указано, обязательно ли вносить эти данные в систему. Скажем больше, никто даже не говорит о том, что она будет из себя представлять.

Но вернемся к самокатам, мы не случайно заговорили  про транспортные средства, так как к ним будут приравнены только те самокаты, мощность которых превышает 250 Вт. Если говорить конкретнее, то такие самокаты юридически становятся мопедами, и для управления ими понадобится права категории  «М». Если же мощность самоката меньше вышеуказанной, то права не требуются. Правда, скорость обоих как на пешеходных дорожках, так и на проезжей части ограничивается двадцатью пятью километрами в час.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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