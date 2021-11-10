Закон об отмене техосмотра принят!

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект «Единой России», отменяющий обязанность прохождения техосмотра для автовладельцев. Да, техосмотр будет отменен окончательно и бесповоротно, но не для всех!

Как сообщает ТАСС, техосмотр придется проходить тем людям, чьи автомобили используются в служебных целях. Говоря простым языком, если вы таксист или наемный водитель, то техосмотр проходить нужно! Также данную процедуру необходимо пройти в случае тюнинга или внесения изменения в конструкцию автомобиля.

К сожалению, простым автовладельцам пройти техосмотр тоже понадобится - при смене владельца машины, если транспортное средство старше четырех лет. То есть, если вы решили продать свой пятилетний автомобиль, то новому владельцу придется ехать на ТО. Впрочем, то же самое придется пройти, например, вашему сыну, если вы решите подарить свою машину ему.