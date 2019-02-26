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26 фев 2019

Закрытый каршеринг

Закрытый каршеринг

ГИБДД может ввести сканирование лица водителя и сверку его с базой данных перед началом движения на автомобилях каршеринга. По словам руководителя ведомства, такие меры необходимы для предотвращения угроз безопасности дорожного движения

Начальник ГИБДД, Михаил Черников, заявил, что ведомство начинает разработку особых систем контроля за пользователями каршеринга. Одной из мер может стать применение системы сканирования лица потенциального водителя и сверка его с базой данных перед посадкой в машину. По словам Черникова, такое нововведение поможет не допустить за руль людей, не имеющих на это право.

Руководитель ведомства заявил, что «одна из основных проблем заключается в том, что в такой автомобиль могут сесть совсем не те лица, которые зарегистрированы в базе данных оператора. Или не в том состоянии, которое допустимо. Каршеринг надо развивать так, чтобы можно было однозначно идентифицировать лицо, которое садится в автомобиль». Кроме того, в ближайшее время автомобили каршеринга оборудуют скрытыми камерами — будет проработана соответствующая нормативная основа. Просматривать видео из машин каршеринга планируется только в случае воровства и, как следствие, по запросу МВД или Прокуратуры.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, РИА Новости

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