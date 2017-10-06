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6 окт 2017

Замена водительских прав в МФЦ займет 15 дней

Замена водительских прав в МФЦ займет 15 дней

Министерство внутренних дел опубликовало поправки регламент регистрационно-экзаменационной работы, который вступит в силу 14 октября этого года. Среди прочего, там появились сроки замены удостоверений через многофункциональные центры (МФЦ).

Напомним, что с марта этого года обратиться за заменой водительского удостоверения можно в МФЦ, а не в ГИБДД. Но если в последней весь процесс занимает от силы несколько часов, то в МФЦ растягивается на несколько дней. Связано это с тем, что центры отправляют пакеты документов в ГИБДД, а там уже и оформляют новые национальные водительские права и выдают международные. До сегодняшнего сроки «предоставления услуги», то есть время от подачи документов в МФЦ до получения там же нового водительского удостоверения не были определены. Теперь же на эту процедуру отводится 15 дней, причем пять из них предоставляется сотруднику ГИБДД, который будет заниматься оформлением документов. Фотографию и подпись заявителя МФЦ будут отправлять в ГИБДД в электронном виде.

Также, усложнится выдача и замена водительских удостоверения для тех, кто учился в автошколе или проходил медкомиссию в одном регионе, а получает или меняет удостоверение в другом. Теперь  ГИБДД обязана направить запрос в соответствующие организации для получения от них подтверждения подлинности документов.
 

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При написании новости использовалась информация:
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