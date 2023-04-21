Запах нового автомобиля может вызывать рак

Китайские ученые выяснили, что запах новой машины может вызвать смертельные заболевания – в том числе и рак

Исследование строилось на анализе некоего неназванного внедорожника, в интерьере которого присутствует множество пластика, искусственной кожи и тканевых элементов. Именно это сочетание и является губительным для человека.

Выяснилось, что материалы выделяют (в особенности на жаре) опасные вещества, например, бензол или формальдегид и они, как раз, вызывают смертельные заболевания. Кроме онкологических заболеваний, эти химические вещества могут вызвать головокружение, отдышку и тошноту у пассажиров.