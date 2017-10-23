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23 окт 2017

Запатентован двигатель с турбинами на каждый цилиндр

Запатентован двигатель с турбинами на каждый цилиндр

Из-за увлечения даунсайзингом, то есть уменьшением рабочего объема двигателей, автопроизводители вынуждены оснащать двигателями двумя, а иногда и тремя турбинами. Так удается добиться приемлемых мощностных характеристик при малом объеме силового агрегата.

Американский конструктор Джим Кларки пошел еще дальше: он предложил оснащать каждый цилиндр своей собственной турбиной. Все турбины нагнетают воздух в общий коллектор, сами они миниатюрного размера. На впуске он предлагает установить индивидуальные дроссельные заслонки, что должно улучшить отзывчивость мотора. Ну и наконец он предлагает оснастить дросселями каждый клапан с индивидуальным впускным каналом.

Предложенная Кларки схема довольна сложна и дорогостояща, но отнюдь не фантастична. Да и сам конструктор не относится к категории изобретателей патентующих все что им придет в голову. За его спиной 18 лет работы в Ford, он участвовал в разработке двигателей V8 и совместного Ford с Yamaha двигателя V8 с 60 градусным развалом цилиндром и двигателя V12 для Aston Martin.
 

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При написании новости использовалась информация:
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