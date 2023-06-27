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27 июн 2023

Завод «Москвич» сменит генерального директора

Завод «Москвич» сменит генерального директора

Нынешний глава предприятия, Дмитрий Пронин, уйдет работать в государственные структуры, однако, он останется связанным с «Москвичом»

Собственно, Дмитрий Пронин переходит работать в Департамент транспорта. Правда, новая его должность не уточняется.  Однако, точно известно, что он станет куратором «Москвича» от московской администрации.  Есть вероятность, что Пронин также возглавит совет директоров, однако, эта информация пока не подтверждена.

Кто станет новым главой «Москвича» — неизвестно, предположительно, это будет выходец с КАМАЗа.

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