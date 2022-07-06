Завод «Москвич» выпустит до конца года двести электромобилей

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава КамАЗа Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве КамАЗа и новообразованного завода «Москвич».

Как сообщает ТАСС, конвейер предприятия будет запущен уже до конца этого года – на мощностях АЗЛК наладят крупноузловую сборку машин неких неуказанных партнеров. Впрочем, СМИ уже успели распространить кадры презентации, где запечатлены машины концерна JAC . Предполагаемый объем первой партии – 600 автомобилей, треть из которых будет электрифицированной.

В то же время будет вестись и разработка собственной платформы для электрокаров, как раз здесь «Камаз» и выступает партнером, так как у него уже есть опыт и необходимая база, как материально-техническая, так и интеллектуальная