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6 июл 2022

Завод «Москвич» выпустит до конца года двести электромобилей

Завод «Москвич» выпустит до конца года двести электромобилей
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава КамАЗа Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве КамАЗа и новообразованного завода «Москвич».
Как сообщает ТАСС, конвейер предприятия будет запущен уже до конца этого года – на мощностях АЗЛК наладят крупноузловую сборку машин неких неуказанных партнеров. Впрочем, СМИ уже успели распространить кадры презентации, где запечатлены машины концерна JAC.  Предполагаемый объем первой партии – 600 автомобилей, треть из которых будет электрифицированной.
 
В то же время будет вестись и разработка собственной платформы для электрокаров, как раз здесь «Камаз» и выступает партнером, так как у него уже есть опыт и необходимая база, как материально-техническая, так и интеллектуальная

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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