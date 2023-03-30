Завод Derways продан. Снова

Эта сборочная площадка в Карачаево-Черкесии известна тем, что на ее мощностях собирались автомобили огромного количества китайских брендов, причем продолжительность жизненного цикла каждого из них была неслишком велика. В последнее время завод в буквальном смысле простаивал по причине банкротства

Да, в 2018 году завод обанкротился, после чего его выставили на продажу за 1,5 млрд руб., но покупателя на сборочную площадку так и не нашли. 5 марта 2023 года предприятие было вновь выставлено на торги.

К слову, новым собственником стала некая местная компания - ООО «Дороги». Сумма сделки - 598 миллионов рублей.