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12 апр 2017

Завод по производству электромобилей в Приморье построят в 2018 году

Завод по производству электромобилей в Приморье построят в 2018 году

Строительство завода по производству электромобилей в Приморском крае начнется в 2018 году

Реализацией проекта займутся местный технохолдинг «Сумотори» и японская Arai Shoji Co. На заводе будут «конвертировать» подержанные японские автомобили в электромобили и реализовывать их на местном рынке.

Об этом стало известно в ходе саммита глав регионов Северо-Восточной Азии, который проходил в японской провинции Тоттори

«В провинции Тоттори популяризацией EV машин [электромобилей] и развитием каршеринговой инфраструктуры занимается отдельный департамент, в этой сфере работают несколько компаний, в том числе производят высокотехнологичные сенсоры и дисплеи для электромобилей. Изучая детали, параллельно работаем над проектом: зарегистрировано совместное предприятие «Прометей», подана заявка на получение статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская», на этой площадке планируется строительство завода по производству электромобилей. Под развитие российско-японского проекта зарезервирован земельный участок площадью в три гектара, идет проработка бизнес-плана и проектирование. На первом этапе планируем производить до пяти тысяч автомобилей в год. Трансформация японских малолитражных автомобилей в электрокары не требует больших затрат, поскольку технология уже обкатана. К работам приступим в следующем году, когда будет готова инфраструктура ТОР», – цитирует пресс-служба администрации Приморского края генерального директора группы компаний «Сумотори» Виталия Веркеенко.

На этой же площадке будет размещен новый завод по утилизации автомобилей (ранее «Сумотори» планировала использовать для этого собственные существующие мощности).

В настоящее время в Приморье зарегистрировано 1,1 миллион автомобилей, более 90% из них представляют собой импортированные из Японии подержанные иномарки.

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При написании новости использовалась информация:
Администрация Приморского края

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