Завтра может состояться дебют нового Xpeng X9

24 октября состоится ежегодное мероприятие Xpeng Tech Day, на котором китайская компания Xpeng представит новый электрический минивэн X9

На данный момент пока есть только эскизы дизайна и несколько фотографий, опубликованных китайским Министерством промышленности. В первую очередь автомобиль выделяется своими габаритами: 5293/1988/1785 мм., при колесной базе в 3160 мм. Салон имеет 6- или 7-местную компоновку (второй ряд выполнен в виде двух отдельных кресел или дивана).

Известно, что стандартная версия получит один электромотор мощностью 320 л.с., а версия подороже в дополнение к нему второй электромотор на 184 л.с. (суммарная мощность - 496 л.с.). Флагманской комплектации положен никель-марганец-кобальтовый аккумулятор, но емкость и запас хода пока не раскрывается.