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23 окт 2023

Завтра может состояться дебют нового Xpeng X9

Завтра может состояться дебют нового Xpeng X9
Автор фото: фирма-производитель

24 октября состоится ежегодное мероприятие Xpeng Tech Day, на котором китайская компания Xpeng представит новый электрический минивэн X9

На данный момент пока есть только эскизы дизайна и несколько фотографий, опубликованных китайским Министерством промышленности. В первую очередь автомобиль выделяется своими габаритами: 5293/1988/1785 мм., при колесной базе в 3160 мм. Салон имеет 6- или 7-местную компоновку (второй ряд выполнен в виде двух отдельных кресел или дивана).  

Известно, что стандартная версия получит один электромотор мощностью 320 л.с., а версия подороже в дополнение к нему второй электромотор на 184 л.с. (суммарная мощность - 496 л.с.). Флагманской комплектации положен никель-марганец-кобальтовый аккумулятор, но емкость и запас хода пока не раскрывается.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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