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11 май 2017

«Зеленые» автомобили Ford будут носить приставку Energi

«Зеленые» автомобили Ford будут носить приставку Energi
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford в ближайшие годы намерена значительно расширить количество предлагаемых гибридных версий своих автомобилей и электромобилей

Фактически, все серийные модели компании должны получить «зеленые» версии. Американцы даже зарегистрировали за собой особое название для таких моделей — Energi.

В настоящее время такую приставку носят две модели Ford: гибридные Fusion C-Max, причем последний имеет возможность подзарядки батарей от бытовой сети. В ближайшее время к ним присоединятся Focus, Kuga, Transit Custom и Explorer. В будущем не исключено, что гибридную силовую установку получит и купе Ford Mustang. Так как часть моделей являются глобальными, Ford и зарегистрировал за собой торговую марку в европейском патентном бюро.

В ближайшие пять лет Ford намерен вывести на рынок 13 полностью электрофицированных и гибридных моделей. Связано это с ужесточающимися экологическими требованиями к транспортным средствам и растущему интересу к электромобилям на крупнейшем мировом авторынке, в Китае.

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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