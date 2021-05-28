Женевский автосалон возрождается!

Международный Женевский автосалон, который был отменен в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и не состоялся в нынешнем году, будет в стандартном формате в следующем году

Никакого онлайн-формата - все вживую! Да, пока все вокруг переводят свои ивенты на виртуальные рельсы, организаторы Женевы делают по-своему – готовят традиционную выставку. Сообщается, что организаторы уже рассылают приглашения возможным участникам. Интересно, насколько масштабным получится мероприятие, учитывая, что в прошлом году поклонники салона до последнего надеялись, что его не отменят.

Важно! Дата открытия будет смещена на несколько недель назад- с начала на середину февраля. То есть выставка стартует с пресс-дней – 17 и 18 февраля. Для обычных людей все будет открыто на два дня позже.