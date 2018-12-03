Злое «Ш» еще действует

После подписанного Дмитрием Медведевым постановления об отмене наклейки «Ш», радостные водители тут же поспешили ее снять со своих автомобилей, однако в МВД рекомендовали повременить с радостью, так как штраф за ее отсутствие все еще действует

Представители ГИБДД дали пояснения, относительно вступления в силу постановления об отмене наклейки. Дело в том, что постановление было подписано еще 24 ноября, однако поправки в ПДД вступают в силу не немедленно, а спустя неделю после публикации. То есть до 8 декабря этого года у сотрудников ГИБДД будут все законные права выписать штраф за отсутствие наклейки «Ш»

Напомним, что в марте 2017 года в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, был внесен пункт, запрещающий эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия знака «Ш». Штраф за это нарушение составлял 500 рублей. Примерно через год глава ГИББД, Михаил Черников, отрицательно высказался в отношении данной практики и пообещал разобраться. Второго ноября МВД внесло в Правительство проект постановления по отмене знака, который в скором времени был удовлетворен.