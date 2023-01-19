ЗМЗ возобновил производство мотора V8

Входящий в группу Sollers Заволжский моторный завод (ЗМЗ) возобновил производство бензиновых моторов V8. Речь идет о двигателе ЗМЗ 523 и его модификации, которая способна работать и на газу

«Двигатель ЗМЗ V8, особенно в битопливном исполнении, конкурентен как с точки зрения цены, так и стоимости эксплуатации. Помимо этого, продукт обладает хорошими динамическими характеристиками применительно к коммерческому транспорту. Двигатели будут поставляться на вторичный рынок запасных частей и на конвейер, а объемы производства — корректироваться в зависимости от спроса», — отметил генеральный директор ПАО «ЗМЗ» Руслан Горевой.

Интересно, что ЗМЗ-523 обладает большой историей – фактически, он является модернизированной версией мотора ЗМЗ 53, который начали выпускать в 1963 году. В новом исполнении 4.6-литровый V8 развивает 124 лошадиные силы и 138 «коней» в битопливной модификации.