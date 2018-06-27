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27 июн 2018

Знак «Инвалид» привяжут к конкретному человеку

Знак «Инвалид» привяжут к конкретному человеку

Знак «Инвалид» дает много преференций: отдельные парковочные места, можно бросать машину под запрещающими знаками. Все это привело к многочисленным нарушениям и бардаку.

Нередки случаи, когда знак «Инвалид» распложен на стеклах премиальной иномарки: ее владелец просто поставил машину на учет на человека с ограниченными возможностями и пользуется всеми преференциями. Конец этому должны положить новые правила, которые начнут действовать со следующего года.

С 2019 года знак «Инвалид» будут привязывать к конкретному человеку, а купить его в магазине будет невозможно. Знаки будут выдавать в органах медико-социальной экспертизы, они будут номерными и их можно будет использовать на любом автомобиле.

«Теоретически знаком "Инвалид" смогут воспользоваться все инвалиды, в том числе дети-инвалиды, на них знак смогут получать родители. Сам знак будет выдаваться не на автомобиль, а на человека, поэтому те, у кого нет автомобиля, смогут прикрепить его на любой автомобиль, на котором будут совершать поездку», - заявили агентству ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Сегодня на парковках должно выделяться не менее 10% мест для стоянки автомобилей инвалидов. При этом в автомобиле должен присутствовать сам инвалид. За незаконную установку знака «Инвалид» предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.
 

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