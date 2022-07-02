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Выбираем подержанный Daewoo Matiz: «Поедем гнилыми»
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О Daewoo Matiz, поколение I

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Дэу Матиз

Тестируемое поколение
I (открыть)
Выпускалось
2000 - сегодня
Тест-драйвов
5 (все тесты)
Двигателей
2 (открыть)
Комлектаций
4 (открыть)
Отзывов на сайте
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Эта модель стойко ассоциируется в умах россиян с солнечным Узбекистаном и курьерами, которые возят на них буквально все – от пиццы до стройматериалов. В народе Daewoo Matiz  считается выносливой машиной, но и его можно уничтожить. Вообще Узбекистан для Matiz  не является Родиной, хотя большая часть этих автомобилей собиралась именно там. Изначально, концепт «Матиза» разработали в итальянском ателье Italdizain , для серийного воплощения машину предложили концерну Fiat, но концерн отказался, зато на сцену вышла корейская фирма Daewoo, которую машина крайне заинтересовала.  Конвейерная жизнь машины началась в 1997 году. В Узбекистане сборку наладили в 2002 году, тогда же автомобиль привезли и в Россию.

Кузов и салон

К сожалению, коррозия является главным врагом Daewoo Matiz – металл не оцинкован, так что гниет машина (без должного ухода) вполне себе активно.  Первыми сдаются колесные арки, низ дверей и пороги – все по стандарту. Надо сказать, что ржавые «Матизы» бывают любых годов выпуска – и старые, и новые – все зависит от степени ухода за автомобилем. На рынке с одинаковым успехом может встретиться абсолютно сгнивший автомобиль 2013 года и абсолютно целый, но 2005 года выпуска.

Теперь переходим к салону - ткань и пластик в Matiz очень грубого качества, но благодаря этому имеют высокую прочность. Салон даже после 10 лет выглядит вполне презентабельно. У машин, оснащенных кондиционером, очень легко было вырвать из креплений дренажную трубку, которая находится под пассажирским сиденьем. Если этого не заметить, то на полу быстро образуется солидная лужа. Исправить ситуацию очень легко — просто вставить трубку на место.

Моторы и коробки передач

Что касается агрегатов, то здесь есть выбор между двумя моторами. Первый – трехцилиндровый «атмосферник», объемом в скромных 800 «кубиков». Этот двигатель интересен хотя бы тем, что является лицензионной копией мотора Suzuki Alto (родом из конца восьмидесятых годов). Даже в «корейско-узбекском» прочтении мотор способен без проблем пройти 150-200 тысяч километров.  Но слабые места и особенности здесь тоже есть. Во-первых, ремень ГРМ надо менять каждые 40 000 км, а водяную помпу — в два раза реже.  К тому же раз в 30 тысяч необходимо регулировать зазоры клапанов. В 2003 году Matiz получил новый 4-цилиндровый агрегат 1.0. Он был мощнее, сбалансированнее и несколько улучшил динамику микролитражки. В Россию такие машины начали поставлять в 2005 году, впрочем, нюансы эксплуатации для мотора 0.8 применимы и в случае с литровым агрегатом.

Коробок передач здесь тоже две, правда, автоматическую «четырехступку» вы сможете получить лишь с младшим мотором 0.8 литра. Почему так? Все просто – вместе со старшим двигателем АКПП просто не помещалась в подкапотном пространстве.  Ресурс «автомата» - 200 тысяч километров, масло здесь менять надо раз в сорок тысяч километров, что касается «механики», то здесь тоже все в порядке - средний срок жизни сцепления — 70 000 – 80 000 км. А вот тросик выключения передач может перетереться уже к 40 000 км. 

Ходовая часть и тормоза

По подвеске у машины все хорошо просто: спереди - McPherson, сзади — балка с продольными рычагами. К сожалению, передние шаровые опоры выдерживают лишь 50 000 км. Ступичные подшипники сдаются уже к 40000 километров. Любопытный нюанс – передние шаровые опоры выполнены единым конструктивом с рычагами!  Тормоза – спереди диски, а сзади барабаны. Замену колодок необходимо осуществлять раз в тридцать тысяч километров. 

Особенности эксплуатации

Оба мотора развивают скромную мощность – 52 и 64 лошадиные силы, соответственно транспортным налогом Daewoo Matiz не облагается! У педали сцепления достаточно большой свободный ход, что сначала может оказаться очень непривычным.  Штатные генераторы от фирм Delphi или Mando начинают плохо выполнять свои функции уже к 20 000 км по причине банальной слабости. Но полностью умирают они в среднем к 40 000 – 50 000 км.  У многих вызывает опасения штатный аккумулятор емкостью 35 Ач, но трудностей с зимним запуском владельцы не отмечают, и “живет” батарея, как и остальные, три-четыре года. Если есть желание подстраховаться, то на ее место спокойно встает батарея емкостью 45 Ач.

Радуют и сравнительно низкие цены на запчасти – к примеру,  оригинальные амортизаторы стоят по две тысячи рублей за пару,  сцепление  - около трех тысяч (опять же за оригинал).  Кузовные детали тоже не опустошат ваш кошелек -  бампер оценивается в 3 тысячи, передние крылья  - в 4 тысячи за штуку. 

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Модели в этом тест-драйве

Daewoo Matiz, поколение I

2000 - сегодня

Всего поколений
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I
Класс
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Кузов
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Отзывов
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