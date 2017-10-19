Компания McLaren официально объявила о работе по созданию нового флагманского гиперкара. Информации о модели практически нет: известно лишь, что она будет относиться к линейке Ultimate Series.

В самом McLaren называют будущий гиперкар «самым экстремальным автомобилем McLaren, который еще не создан». Несмотря на то нет даже дизайнерских скетчей будущего гиперкара, записываться за ним в очередь поздно: McLaren распродал весь небольшой тираж модели.

В компании говорят, что гиперкар с углепластиковым монококом будет «заточен» под гоночный трек, а не каждодневную езду. Но при этом McLaren сертифицирует его для езды по дорогам общего пользования.

По неофициальной информации гиперкар получит модернизированный турбодвигатель V8 объемом 3,8 литра. Его мощность доведут до 800 л.с. В отличие от своих кокурентов гиперкар не будет гибридным, за счет этого в компании надеются, что масса машины не превысит 1300 кг.

Вероятнее всего, концепт будущего гиперкара представят в марте следующего года на автосалоне в Женеве.

