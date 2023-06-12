Еще год-два назад электромобили в нашей стране считались чем-то экзотичным. А сейчас на рынке с учетом параллельного импорта присутствуют десятки моделей. В этой когорте особняком стоит Москвич 3е, который выпускают внутри страны на столичном предприятии

Не надо объяснять, что местное производство это и рабочие места, и налоги, и смежники, и транспортные услуги, и технологии в конце концов, которые становятся доступными.

Конечно, справедливости ради отметим, что конечному потребителю по большому счету на макро­экономику плевать. Людям важнее, чтобы их автомобиль был современным, надежным и доступным по цене. И с этими параметрами у Москвича все хорошо. Немаловажную роль играет доступность запчастей и наличие официальной гарантии. Согласитесь, сейчас, во времена параллельного импорта, этим может похвастать не каждый.

Встречаем по одежке

Как и положено, начнем с внешнего осмотра городского кроссовера.

Выглядит электромобиль современно, обтекаемо и стильно. Сразу замечаешь массивную и весьма эффектную решетку радиатора. Любопытный дизайнерский ход — немного ниже расположена вторая радиаторная решетка, которая переходит в пластиковую накладку, а она, в свою очередь, — в защитный контур по всему периметру. Это решение имеет не только визуальную, но и практическую функцию. Такое решение позволяет избегать повреждения лакокрасочного покрытия при активном маневрировании, например на парковках. Восходящая подоконная линия наряду с ниспадающей линией крыши плавно перетекает в заднюю стойку, создавая эффект «парящей» крыши. Завершают цельную картину при взгляде сбоку двухцветные 18 дюймовые легкосплавные диски. Их рисунок напоминает лопасти пропеллера.

Первая поездка

Но хватит наблюдать — пора за руль. Никаких серьезных отличий электромобиля от обычной машины с ДВС я не обнаружил. Запуск осуществляется с помощью традиционной кнопки. Правда, после нажатия никакого рычащего звука не раздается. Москвич 3е просто оживает, включая электронную приборную панель на цифровом экране. Здесь же информация об уровне заряда батареи. Отмечаем, что управление всеми основными функциями сосредоточено на сенсорном экране 10,25”. Для удобства часть функций продублирована на мультифункциональном рулевом колесе. Старт происходит тоже бесшумно. Водитель и пассажиры слышат лишь слабый шелест колес. Немаловажно, что электромобиль оснащен специальным звуковым сигналом (система VSP), сообщающим окружающим о приближении транспортного средства.

Несколько дней Москвич 3е отработал в городском режиме «дом — работа — дом». Производитель утверждает, что 193 сильный электромобиль с батареей емкостью 66 кВт•ч способен пробежать до 410 км. Забегая вперед, скажу, что это правда. Данные не завышены. И тут есть важный нюанс. Речь идет о пиковой мощности в 193 л.с. При этом в ПТС указывается 68 л.с. Так что лишние расходы при оформлении ОСАГО владельцу Москвича не грозят.

Особенно хорош Москвич в пробках, без которых в современном городе, к сожалению, не обойтись. Во время ускорения расходуется заряд батареи, а во время торможения включается рекуперация, то есть батарея начинает активно заряжаться. За этим процессом водитель может наблюдать на мониторе, правильно регулируя темп езды.

Есть исследования, показывающие, что в среднем горожанин проезжает на автомобиле не более 50 км в день. Конечно, бывают исключения, но в среднем это так. А значит, одной зарядки электрического Москвича хватит на рабочую неделю. А если все-таки не хватит, то у автовладельца есть возможность подзарядиться или на специализированной станции, либо просто от розетки.

Электромобиль может заряжаться от трех типов зарядки. Во-пер­вых, это быстрая зарядка (DC), время «заправки» авто составит от 1,5 ч. При этом время подзарядки от 20% до 80% — всего 45 мин. Во-вторых, обычная зарядка (АС). В этом случае электромобиль будет готов к старту примерно через 6,5 ч. И, наконец, любой автовладелец имеет возможность воспользоваться самой обыкновенной 220 вольтной розеткой. Остается добавить, что к сегодняшнему дню в таких мегаполисах, как Питер или Москва, найти место для быстрого «кормления» «электроконя» совсем несложно. И с каждым днем таких точек становится все больше и больше.

На скоростной трассе

Настали выходные, и пришло время прокатиться на дачу. Дорога на мою фазенду — быстрая и многополосная. Хочется разогнаться и продемонстрировать свое превосходство перед окружающими. Благо Москвич 3е обладает великолепной динамикой ускорения. При этом никаких рывков и провалов! Автомобиль бесшумно и уверенно набирает скорость, оставляя позади подавляющее большинство других участников движения. Конечно, встречаются те, кто хочет устроить соревнование. Хотя поверьте, конкурентов у Москвича в плане динамики не так уж и много. Но тут есть нюанс. Понятно, что длительное движение на высокой скорости ведет к более быстрому разряду батареи. Естественно, рекуперации тут нет.

Плюсы и минусы

Плюсов у электрического Москвича очень много. Это и невысокие эксплуатационные расходы, и бесплатные парковки, и отличные ходовые характеристики, и надежность. А минусы… Людей пугают возможные трудности с зарядкой электромобиля. Это естественно. Но все эти страхи от незнания. Крупные российские города с каждым днем становятся все более дружелюбными к машинам на электротяге. Недалек день, когда количество зарядных станций превысит количество бензоколонок. Причем в сравнении с традиционными АЗС, отличающимися повышенной пожароопасностью, электрозарядки можно размещать где угодно: на открытых стоянках, подземных паркингах, да просто у любого столба.

Немаловажно, что конструкция электромобиля намного проще, чем у автомобиля с ДВС. Здесь существенно меньше технически сложных компонентов, а это значительно снижает риск поломок. А еще в электромобиле не нужно менять моторное масло и свечи. Здорово!

Не надо быть провидцем, чтобы предсказать счастливую судьбу Москвича 3е. Столичный завод активно подписывает договоры с городскими службами. Кроме того, электромобиль прекрасно подойдет для такси и каршеринга. А после поездки в роли клиента многие решат приобрести машину в личное пользование. Еще бы, всем хочется заглянуть в завтрашний день уже сегодня.

Технические характеристики Москвич 3е Габариты, мм 4410×1800×1660 Колесная база, мм 2620 Дорожный просвет, мм 170 Объем багажника, л 520–1050 Снаряженная масса, кг 1800 Тип двигателя электрический Пиковая мощность, л.с. 193 Макс. момент, Hм 340 Привод передний Трансмиссия бесступенчатая Емкость аккумуляторной батареи, кВч 65,7 Максимальная скорость, км/ч 140