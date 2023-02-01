Нет смысла подробно перечислять перипетии, которые пережил достославный «Москвич». Важно другое: он снова воскрес. Восстал из пепла, как волшебный Феникс, перед которым не властно время. И время это в промзоне на Волгоградке точно идет быстрее, чем в других местах. У нас день прошел, а у них неделя. У нас – квартал, а там за забором – целый год. Казалось, только сегодня утром объявили о планах по возобновлению производства, а после обеда мы уже катаемся на первом «Москвиче». Правда, назвали его «Москвич 3»

За плечами сотни тест-драйвов, но, когда ехал в Центр технических видов спорта, где проходило знакомство с первым «Москвичом», почему-то нервничал. Кажется, ничего необычного. Промозглая московская зима, лужи среди сугробов, а все-таки что-то будоражит, заставляет сердце биться быстрее.

Думаю, дело в том, что мне еще ни разу не доводилось тестировать самый первый автомобиль абсолютно нового производителя. Конечно, кто-то возразит и скажет, что «Моск­вич» – завод старый и заслуженный. С одной стороны, конечно, да, но, по правде говоря, мы имеем дело с новым проектом, который связан с тем легендарным «Москвичом» лишь местом и названием. А остальное – другое. Я имею в виду саму машину, команду, осуществляющую проект, и условия, которые привели к нежданному возрождению прежде весьма популярной столичной марки. Но хватит лирики. Перейдем непосредственно к автомобилю, вернее, к переднеприводному «Москвичу 3».

Первичный осмотр

Первый осмотр показал, что мы имеем дело с компактным городским кроссовером вроде Volkswagen Tiguan или Mazda CX-5. Да, мы еще помним такие редко встречающиеся модели.

Не знаю, как другим, но лично мне «Москвич 3» показался логичным и лаконичным. Тут нет отдельных ярко-выраженных моментов. Все современно, обтекаемо и стильно. Однако передняя часть все-таки немного выделяется параллельными линиями решетки радиатора. Средняя массивная решетка и хромированные «бумеранги» по бокам передней оптики визуально расширяют «корму» кроссовера. Нижняя решетка радиатора переходит в пластиковую накладку, а она, в свою очередь, – в защитный контур по всему периметру нижней части и на колесных арках. Такое решение позволяет избегать повреждения лакокрасочного покрытия при активном маневрировании в городе и на загородных трассах.

Светодиодные дневные ходовые огни – логичное продолжение верхней линии кузова. Сзади обращают на себя внимание светодиодные фонари, соединенные в единое целое от борта до борта. И вишенка на торте: крупные, как сейчас принято, логотип и название модели.

Восходящая подоконная линия наряду с ниспадающей линией крыши плавно перетекает в заднюю стойку, создавая модный в современном автомобилестроении эффект «парящей» крыши. Видимо, специально для дачников установили рейлинги, которые, сами понимаете, расширяют возможности перевозки чего-то габаритного. При взгляде сбоку трудно не заметить двухцветные легкосплавные 17 дюймовые колесные диски с напоминающим лопасти рисунком.

Я не сторонник давать однозначные оценки автомобилям или, скажем, одежде. На вкус и цвет товарищей нет. Да и на любую вещь найдется свой покупатель. Но лично мне «Москвич» нравится больше, чем аналогичные по классу модели европейских или азиатских брендов. Повторяю, это сугубо мое мнение. Возможно, вам покажется по-другому.

ПОЛОСА РАЗГОНА

«Москвич 3» отличается неплохой динамикой. Он уверенно набирает первую сотню и справляется с крутыми заснеженными поворотами. При этом кроссовер хорошо приспособлен для маневрирования в городских условиях и имеет небольшой радиус разворота. Руль заметно «тяжелеет» с набором скорости и обладает достаточной обратной связью.

Внутреннее пространство

Центральная консоль имеет два уровня. В верхней части логично смотрится многофункциональный сенсорный дисплей мультимедийной системы с диагональю 10,25 дюйма. Музыкальные возможности реализуются шестью динамиками. Естественно, по протоколам Apple CarPlay/Android Auto можно подключить смартфон.

Ниже расположен сенсорный блок управления климат-контролем. Под ним – USB-разъем для подключения электронных устройств, розетка на 12 B и две ниши для хранения мелочей. Прият­но, что салон изобилует разнообразными карманами и боксами, куда с запасом помещается всякая всячина. В частности, в дверные карты без проблем можно пристроить 1,5 литровые бутылки.

Что касается водительского места, прежде всего обращает на себя внимание кресло. В отличие от некоторых азиатских конкурентов в «Москвиче» сидеть удобно. Подушка под пятой точкой не кажется слишком короткой. Ставим плюсик.

Сиденья имеют комбинированную отделку из экокожи и ткани, с которыми хорошо сочетается стильная контрастная прострочка. Смотрится весьма органично.

На многофункциональном руле кнопки сгруппированы эргономично. Отсюда же осуществляется управление круиз-контролем. Удобно.

Не забыли создатели кроссовера и про задних пассажиров. К примеру, колесная база в 2620 мм позволяет удобно разместиться. И для коленей, и для ступней остается свободное пространство, что было проверено лично мною, то есть взрослым дядей ростом 180 см. Добавляем откидной подлокотник с двумя подстаканниками, регулируемые дефлекторы системы вентиляции и два USB разъема. Приятно, что сиденья заднего ряда складываются в пропорции 60/40. Это существенно увеличивает объем багажного отсека, под полом которого расположены «докатка», баллонный ключ и домкрат.

В дополнение ко всему перечисленному «Москвич» оснащен бесключевым доступом и запуском двигателя кнопкой Start/Stop. Все как у взрослых. А еще для гурманов в кроссовере установили электролюк – вдруг неожиданно захочется полюбоваться на звезды.

Оснащение

В Центре технических видов спорта для испытаний «Москвича» организовали две небольшие трассы, изобилующие довольно крутыми поворотами. Первая – длиной около километра, вторая – и того меньше. Под ногами, то есть под колесами, снежная жижа, местами лед и голый асфальт. Другими словами, имитация московской зимы на все сто. Условия, позволяющие в полной мере проверить в деле работу электронных ассистентов.

Забегая вперед, сообщаем, что человеку разумному в непростом деле управления автомобилем помогают антиблокировочная система тормозов (ABS), антипробуксовочная система (TCS), а также система курсовой устойчивости (ESP). Вполне достойный набор для автомобиля дешевле двух миллионов.

А еще «Москвич» может небезосновательно похвастать ассистентом экстренного торможения, функцией помощи при старте на подъе­ме, камерой заднего вида, а также системой мониторинга давления в шинах, которая не только сигнализирует об изменении заданного параметра, но и показывает конкретное значение в каждом конкретном колесе. Кроме давления, система информирует о температуре шины. Плюс к этому отмечаем задние датчики парковки, круиз-контроль и электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto Hold.

Теперь – о самом главном. Кроссовер оснастили бензиновым 1,5 лит­ровым турбомотором, который развивает 150 л.с. Двигатель работает либо с 6 ступенчатой механической КП, либо с CVT.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Что касается водительского места, прежде всего обращает на себя внимание кресло. В отличие от некоторых азиатских конкурентов в «Москвиче» сидеть удобно. Подушка под пятой точкой не кажется слишком короткой. А это, согласитесь, штука немаловажная, особенно в дальних путешествиях.

За рулем

Конечно, часовая гонка по двум недлинным трассам в Печатниках не может дать полноценного представления об автомобиле. Естест­венно, мы выяснили, что переднеприводный кроссовер обладает неплохой динамикой и управляемостью. Еще узнали, как справляются с различными типами покрытия электронные ассистенты (хорошо справляются). Электрический усилитель руля действует корректно. Тормоза отрабатывают на пятерку. Да, тут нет ничего выдающегося, но нет и провалов. «Москвич» по результатам наших пока усеченных испытаний ничем не уступает европейским, японским или корейским конкурентам. Честная, добротная машина.

Для нас пока осталось загадкой, как ведет себя «Москвич» в городском потоке или на скоростной трассе. «Автопанорама» это обязательно проверит в самом ближайшем будущем. А пока, на промежуточном этапе, новинка удостаивается похвалы. Так держать!

Технические характеристики «Москвич 3» Габариты, мм 4410×1800×1660 Колесная база, мм 2620 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 520–1050 Снаряженная масса, кг 1440 Тип двигателя бензиновый турбо L4 Рабочий объем, см³ 1499 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5500 Макс. момент, Hм/об/мин 210/2000–4500 Привод передний Трансмиссия МКП6 (CVT) Объем бака, л 50