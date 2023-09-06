Я — москвич. Люблю свой город, но не за то, что это столица, в которой, по общему мнению, жить априори лучше, чем в других местах. Здесь есть свои проблемы и трудности, и их немало. Однако, находясь вдали от дома, я всегда тоскую по любимому городу, по привычным улицам, местечкам, уголкам. И с удовольствием возвращаюсь сюда из самых, казалось бы, красивых и благополучных городов и стран

Что, по моему мнению, отличает жителя столицы? Во-первых, этот человек старается выглядеть сдержанно, одеваться без вычура и кича. Чем ярче одежда, тем больше вероятность того, что её обладатель приехал покорять Москву. Если ему это удастся, он вскоре тоже начнёт одеваться по-местному — со вкусом, стильно, может быть, дорого, но всё равно не броско. По-деловому.

Вторая черта москвича — деловитость. Здесь принято быть постоянно чем-то занятыми. До развития бизнеса жители Москвы были, наверное, самыми активными путешественниками и туристами в стране, добирались до самых дальних уголков. Теперь возможностей приложить силы и знания стало намного больше.

Что у нас в меню?

Вообще, мой город всегда отличался задумыванием и реализацией масштабных проектов. Это, конечно, метро. Огромные спортивные сооружения. Третье транспортное кольцо для автомобилистов и пассажирское движение по центральному железнодорожному кольцу. Грандиозные высотки 50-х годов прошлого века и современный деловой центр — Сити. Центральные диаметры и Большая кольцевая линия метро. На очереди — хордовые магистрали, которые пересекут город в трёх направлениях.

Славилась столица и своими автозаводами, которые снабжали машинами всю страну. Можно много рассуждать о том, рыночными или не рыночными методами эти заводы были закрыты (если не сказать — уничтожены), но мощности АЗЛК удалось восстановить и начать сборку на них моделей Renault. После её внезапного окончания завод удалось запустить в третий раз, и теперь на нём собираются модели под историческим брендом — «Москвич».

Сказать по правде, модели Renault, собиравшиеся здесь, завоевали народную любовь прежде всего простотой и дешевизной конструкции. Нынешний «Москвич 3», созданный на базе китайского кроссовера JAC, намного более современен и лучше оснащён. Мой тест новинки начался с курьёза. При движении задним ходом автомобиль вдруг начал подавать резкий звуковой сигнал, как будто датчики парктроника что-то «заметили». Однако на экране мультимедиа, где воспроизводилась картинка с камер кругового обзора, никаких опасных объектов вокруг обнаружено не было.

Тем не менее, с началом движения вперёд странный сигнал не исчез. В поисках его причины я вынужденно просмотрел меню мультимедиа — и обнаружил, что оно весьма богатое. Особенно в плане настроек автомобиля. Тут и регулировка «вежливого света» в салоне, и набор вариантов дизайна цифровой панели приборов. Можно подключить флэшку — и воспроизвести не только музыку, но и хранящиеся на ней фотографии и даже видеофайлы. Правда, с началом движения видео, естественно прервётся.

Есть у «Москвича 3» и множество систем активной и пассивной безопасности. Можно настроить интенсивность системы предотвращения столкновений. Активировать автоматическое переключение дальнего света на ближний. И привести в действие систему контроля линий разметки. При движении по магистрали я не мог не отметить качество работы этого устройства. Оно практически не ошибается, отслеживая линии разного состояния и ложных сигналов не подаёт. Подруливать в полосу новый «Москвич», правда, пока не умеет.

Сигнал же, неожиданно зазвучавший в салоне, пропал также внезапно и довольно скоро. Причиной его стала, скорее всего, ошибка датчика парковки, других я не обнаружил. Давление в шинах (этот параметр автомобиль также оценивает) было в норме, все двери плотно закрыты, ремни безопасности пристёгнуты. Так что данный сигнал можно воспринять и с улыбкой — особенно памятуя, какие неисправности мне приходилось устранять на советских «Москвичах», да и на «реношках» тоже. Вы считаете, что они были супер-надёжными? Как бы не так.

Багажник «Москвича 3» невелик по площади. Максимальная его длина при пяти пассажирах в салоне 80 см, при двух — 168 см. Но «трюм» выполнен глубоким, и под фальшполом есть дополнительно немного места. Сзади пространство для багажа отделено порожком высотой 16 см. В максимальной комплектации дверь багажного отделения оснащена электроприводом.

Из плюсов нынешней модели отмечаю удобную посадку. Здесь нет регулировки поясничного подпора, однако сам подпор существует и вполне достаточен. Из трёх вариантов панели приборов я остановился на классическом стрелочном. Есть ещё два вида, один из них, представляющий изображения своеобразных браслетов, автоматически появляется перед глазами при выборе спортивного режима. Но всё это на любителя.

Сзади не сказать, чтобы просторно, ширина дивана около 128 см, кроссовер довольно компактный. Но для ног задних седоков места хватает: при посадке «за мной» — около 25 см. А главное, впечатляет высота подушки сиденья: без малого 40 см! Тут о посадке «колени к ушам» нет и речи.

Части спинки можно сложить, хотя при этом образуется ступенька по отношению к фальшполу багажника. Длина образовавшегося пространства для груза — порядка 170 см, в теории два седока среднего роста могут организовать здесь спальные места. Под фальшполом багажника — органайзер с водительским инструментом и запасное колесо-докатка. А ещё ниже — балка полунезависимой задней подвески. Привод у всех модификаций «Москвича 3» только передний.

На ходу к автомобилю возникает только одна небольшая претензия: он шумноват. Но только на высоких скоростях, на средних можно спокойно разговаривать в салоне и слушать музыку. Интерфейс позволяет использовать приложение Android Auto, подключив смартфон с помощью провода. До настроек звука в меню докопаться несложно.

Вспомнил, что ещё не в характере москвича. Мы не любим очереди и пробки, для нас это крайне непроизводительные потери времени. У нас в крови темп, азарт, активность. Поэтому в машинах мы чаще интересуемся динамикой, чем многими другими качествами. Так вот, чем решительно радует «Москвич 3», так это разгоном. Не обращайте внимания на паспортные данные: динамика всего лишь 150-сильной модели вас не разочарует. Вот это точно в московском духе, в нашей традиции.

Причём, спортивный режим задействовать не обязательно — достаточно обычного. При переключении в «Спорт» одновременно становится доступным и ручной режим выбора передач — так называемая «фольксвагеновская» схема. Только в данном случае спортивная настройка несколько, так сказать, превышает возможности мотора. Обороты взлетают примерно на 1000, но достигают таких значений, при которых кривые мощности и крутящего момента направляются вниз. Ещё более это заметно на высокой скорости при понижении передачи вручную. Так что для лучшего разгона используем обычный режим и ускоряться, достигая примерно 3000-3500 об/мин.

Держимся курса

Руль с усилителем я не назвал бы сверхточным. Скажем так, для среднего автомобиля его настройки хватает. Но вот чем ещё автомобиль искренне порадовал, так это курсовой устойчивостью. Особенно на фоне того, что многие другие модели, побывавшие в последнее время на наших тестах, водителя этим показателем не баловали. Это говорит о том, что инженеры основательно поработали над «тележкой» кроссовера.

Нравится мне и то, что автомобиль с плотной подвеской «безразличен» к асфальтовым колеям. Можно гнать по ним, не опасаясь внезапных изменений курса. А что касается поперечных элементов дорожного рельефа, то на них ощущаешь, что подвеска в общем-то не такая уж и жёсткая. До «зубодробительных» подвесок некоторых европейских моделей псевдо-спортивного толка ей далеко.

Все бортовые системы кроссовера во время теста отработали штатно, без сбоев. В темноте порадовал свет фар, которые здесь расположены в два «этажа». Круиз-контроль опробован на скоростях 110 и 120 км/ч. При временном сбросе скорости «круиза» и последующем восстановлении её значения темп движения нарастает очень быстро. Обзор через обширные окна автомобиля отличный, наружные зеркала большие, и в них частенько мелькают индикаторы объектов, находящихся в «слепых» зонах. А при поворотах с включением соответствующих сигналов на экране мультимедиа возникают картинки с камер, дающие возможность водителю увидеть то, что происходит на соседней полосе.

В качестве автоматической трансмиссии на «Москвиче 3» применяется вариатор. Он насчитывает 6 виртуальных «ступеней», которые при необходимости можно выбирать вручную, а также имеет спортивный режим. В последнем большой необходимости нет — автомобиль динамично разгоняется и в обычном режиме.

1,5-литровый турбомотор по заявлению производителя можно «питать» 92-м бензином, однако во время теста использовался только более рекомендуемый 95-й. Расход топлива весьма щадящий. На трассе при скоростях до 120-130 км/ч он составлял 7,4 — 7,8 л на 100 км. В городских условиях «аппетит» повышался примерно до девяти литрам на сотню.

Бордюров можно не бояться

Грунтовые дороги кроссовер переносит спокойно. Но только в том случае, если грунт укатан и твёрд. То есть, на неровностях ни подвеска не брякает, ни салон не скрипит и не постукивает — собран качественно и надёжно. Если же дорога разбита, покрыта раскисшей грязью или глубоким песком, автомобиль на скорости может рыскать и произвольно менять курс. Шины тестового экземпляра на бездорожье оказались не рассчитаны. Система стабилизации срабатывает своевременно, но если вам она мешает, воспользуйтесь кнопкой, чтобы её отключить.

За контакт днища с грунтом можно не опасаться. Дорожный просвет модели составляет170 мм, при этом под нижними концами задних амортизаторов рулетка показала 190 мм, а под глушителем — все 300. Столь высоко расположенный глушитель едва ли повредишь даже при парковке во дворе с высокими бордюрами. А под моторным отсеком обнаруживается прочная металлическая защита.

Итак, «Москвич 3» — настоящий москвич. Вполне подходящий для передвижения не только по столице, но и, как в песне, «до самых до окраин». Модель «3» представлена в трёх бензиновых вариантах, один из которых оснащается механической коробкой передач, плюс имеет полностью электрическую версию. Она, кстати, всё чаще мелькает на улицах, нередко встречаю эту «электричку» даже недалеко от собственного дома, у которого недавно появилась колонка электрозаправки.

«Электрификация» транспорта, как общественного, так и личного — большой новый проект Москвы, который призван преобразить город. Однако пока до его реализации неблизко. Поэтому в ближайшей перспективе в планах московского автозавода освоение ещё двух бензиновых моделей, и одна из них — лифтбек «Москвич 6» — обещает быть интересной. Это изящный, стремительный автомобиль с отличными ходовыми качествами, о которых могу судить по тесту его предшественника. Час пробега по автомагистрали в снегопад со скоростью под сотню оставил весьма положительные впечатления. Вы скажете, что на самом деле не стоит в плохих погодных условиях ездить в таком темпе? Но что поделаешь — я москвич. У меня в крови деловитость, практичность и скорость не только принятия, но и выполнения своих решений.

Бензиновые «Москвичи 3» предлагаются к продаже в России в двух комплектациях — «Стандарт» и «Комфорт». Двигатель в обоих случаях один и тот же: полуторалитровый 150-сильный с турбонаддувом. При этом автомобили в версии «Стандарт» могут оснащаться как вариатором, так и механической коробкой передач, в версии же «Комфорт» в качестве трансмиссии используется только вариатор. В ценовом плане «Москвич 3», даже несмотря на недавнее подорожание, остаётся одним из самых выгодных предложений среди переднеприводных кроссоверов: машины в комплектации «Стандарт» оцениваются в 2 220 000 — 2 285 000 рублей, в комплектации «Комфорт» — в 2 478 000 рублей.

Технические характеристики «Москвич 3» CVT ГАБАРИТЫ, ММ: 4410 х 1800 х 1660 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2620 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 170 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 520 / 1050 СНАРЯЖЁННАЯ МАССА, КГ 1440 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1499 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С., ПРИ ОБ/МИН 150/ 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ/МИН 210 / 4500 ТРАНСМИССИЯ вариатор, 6-ст. ПРИВОД передний МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 170 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С н. д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ н. д. ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50