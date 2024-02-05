«Яркий динамичный седан». Так представлен на официальном сайте завода Москвич 6. Позвольте, но ведь это лифтбек, у него пять дверей! А еще маркетологи марки относят автомобиль… к сегменту С! Хотя он на 10 см длиннее, чем Skoda Octavia, то есть по большинству параметров — типичный представитель D-сегмента. В общем, сплошные парадоксы…

За последние несколько месяцев китайские компании вывели на наш рынок сразу несколько седанов и хэтчбеков. И вот теперь в этом сегменте появился очередной игрок — лифтбек Москвич 6. Он, конечно же, с восточными корнями: «базой» стал обновленный лифтбек JAC A5 Plus. Но сборка — наша, на заводе «Москвич».

Славный парень

Внешне Москвич 6 выглядит, что называется, очень спокойно — облик нарисован по всем последним канонам автомобильной моды, но без излишеств. Отмечу эффектную оптику, что спереди, что сзади. И при этом не только эффектную, но и очень эффективную: в темноте, да еще в метель, видимость фары обеспечивали отличную.

Внутри, в салоне, тоже все на своих местах. В центре панели взгляд сразу притягивает вертикально расположенный планшет размером 10,4 дюйма, который выдает очень качественную картинку, в том числе с камер кругового обзора. Перед водителем еще один дисплей, поменьше (7 дюймов). Материалы отделки салона — искусственная кожа и замша, пусть и недорогие, но качественные и подогнаны хорошо — придраться не к чему. Обычных клавиш на центральной консоли совсем немного: включение «аварийки», климат-контроля, выбор режимов движения (Mode), обогрев заднего стекла… Большинство функций управляются с центрального планшета, даже включение рециркуляции салона или обогрева передних сидений. А «климат» в салоне настраивается и вовсе не привычно, с помощью сенсорных ползунков по бокам экрана. Причем цифровых показателей температуры воздуха нет, приходится подбирать эмпирическим путем. Заодно уж скажу: явно не хватает автомобилю, предназначенному для эксплуатации в наших условиях, «теплых» опций — обогрева руля, заднего дивана и если уж не всего лобового стекла, то хотя бы зоны дворников и форсунок. Наш тест-драйв проходил в дни, когда на центральную Россию обрушились снегопады, и этих опций очень не хватало. Пришлось даже несколько раз останавливаться, чтобы сбить лед с дворников…

Вообще, как я понимаю, адаптация авто к нашим условиям только начинается, поэтому добавлю еще одно предложение. Кроме «теплых» опций хорошо бы (хотя бы в высшей комплектации) добавить регулировку поясничного и электрическую регулировку спинки водительского сиденья. А то получается странно: подушку можно двигать взад-вперед с помощью электропривода, а спинку — только рычажком.

Зато очень хорошо организовано пространство для размещения мелких вещей, есть четыре USB-порта плюс отдельный разъем возле зеркала (для подключения видеорегистратора). У задних пассажиров — отдельные дефлекторы системы вентиляции, и сидеть там удобно, места для ног предостаточно. Понравился и багажник: глубокий, вместительный (540 л). Задние сиденья складываются по частям в пропорции 60:40. В нише под полом — «докатка».

В дорогу!

Надо сказать, что у «шестерки» есть на выбор два варианта силового агрегата. Базовый — турбомотор объемом 1,5 л (136 л.;с., 200 Нм) и вариатором CVT (эта парочка нам уже знакома по модели Москвич-3). Как написано на официальном сайте, она предназначена для любителей «спокойной и экономичной езды». И более динамичная версия — тоже с 1,5 литровым турбомотором, но уже с мощностью 174 л.с. и крутящим моментом 280 Нм. В пару к нему — 6 ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Ручной коробки не будет.

Предусмотрено три режима работы силового агрегата: Eco, «стандартный» и Sport. (Честно говоря, особенной разницы между режимами я не заметил). Но в целом, если перей­ти к рассказу о том, как автомобиль едет, вкратце могу сказать: хорошо едет! Разгон — отличный, в повороты вписывается надежно, а любителя полихачить на заснеженной дороге убережет строгая система ESP (хотя, кажется, она начинает вмешивается в процесс управления еще до того, как машина ушла в скольжение). Вообще, рулевое управление — очень информативное; не было никаких нареканий и на работу тормозов. Кстати, из всех современных систем безопасности у Москвича-6 есть только система стабилизации (отключаемая) и ассистент старта на подъеме. Не слишком много на фоне конкурентов, но большинство будущих владельцев скажут — достаточно!

Подвеска неплохо отрабатывает крупные ямы, а вот мелкие неровности не слишком любит, пассажиры заднего дивана это быстро почувствуют. В общем, хотелось бы больше плавности хода, и этого, видимо, можно добиться в процессе адаптации машины к нашим условиям. Словом, проселочная дорога — это не конек лифтбека, особенно если вспомнить про невеликий клиренс в 140 мм.

Мне не удалось обнаружить данные по расходу топлива, хотя во время презентации нам много рассказывали про отличную аэродинамику модели — мол, расход невысокий. Во время теста, в среднем при движении в городе и на трассе в режимах Eco или «стандарт» расход колебался в районе 8–8,5 л на сотню. При том что у нас были машины только в дорогой комплектации, со «старшим» мотором. Москвич 6, к какому бы сегменту его ни отнесли (С или D), оказался интересным городским автомобилем. Солидный, как седан, удобный, как лифтбек, он заинтересует и корпоративных клиентов, и частников, которым не нужен кроссовер. Пусть и нет у него выдающихся достоинств, но в целом получился автомобиль, очень сбалансированный по всем критериям. А еще до рождения он попал в список авто, которые рекомендует Минпромторг для госзакупок, а это дорогого стоит…

ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Пока объявлены цены на три версии. Базовая «Комфорт» (136 л.с., вариатор) стоит 2?626?000 рублей (без учета возможных скидок, выгоды за покупку в кредит и trade-in). Понятно, что она должна понравиться корпоративным клиентам (такси, каршеринг) и самым разным служивым людям — как замена Skoda Пока объявлены цены на три версии. Базовая «Комфорт» (136 л.с., вариатор) стоит 2?626?000 рублей (без учета возможных скидок, выгоды за покупку в кредит и trade-in). Понятно, что она должна понравиться корпоративным клиентам (такси, каршеринг) и самым разным служивым людям — как замена Skoda Octavia , например. На 200 тысяч дороже обойдется богатая комплектация «Бизнес» с тем же мотором. А флагманский Москвич 6 (который и был у нас на тесте) оценили в 2?976?000 рублей. Кроме того, скоро должна появиться и топовая комплектация «Техно» за 3?116?000 рублей

Технические характеристики Москвич 6 Габариты 4770х1820х1492 мм Колесная база 2760 мм Дорожный просвет 140 мм Объем багажника 540–1650 л Снаряженная масса 1560 кг Двигатель бензиновый, турбо L4 Объем двигателя см3 1499 Мощность 174 л.с. при 5500 об/мин, Крутящий момент 280 Нм при 1800–3500 об/мин; Трансмиссия роботизированная с двумя сцеплениями Привод передний Макс. скорость 170 км/ч Время разгона до 100 км/ч 7,8 с Объем бака 55 л