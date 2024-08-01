Имеет ли шансы обрести славу народного автомобиля яркий, вместительный и динамичный лифтбек, выпускающийся на столичном заводе «Москвич»? Это пытаются выяснить эксперты журнала «Автопанорама», которые проводят Ресурсный тест модели Москвич 6

Воспитание наследника

Выпуск лифтбека Москвич 6 стартовал в сентябре 2023 года на столичном предприятии, где прежде производились автомобили Renault, а еще раньше — Москвичи, начиная с «400 го» (трофейный Opel Kadett K38) и завершая экстравагантным «Юрием Долгоруким». Именно этот эксклюзивный стретч, удлиненный на 200 мм относительно крупносерийных Москвичей 2141, сильнее всего связан с нашим героем идеологически. Наращивая длину и расширяя оснащение демократичной пятидверки, руководители АЗЛК пытались придать ей налет люксовости с тем, чтобы она дотянулась до статусной «Волги».

Москвич 6 не рвется в премиум, но желание завода сделать из этой новинки бестселлер среднеразмерного сегмента ясно прочитывается. Тем более что целевая аудитория широка и платежеспособна. Крупные «трехобъемники» одинаково ценят большие семьи, службы такси, да и муниципальные и госструктуры не прочь пересадить персонал на яркую и вместительную машину локальной сборки.

МЕХАНИКА РЕСУРСНОГО ТЕСТА

«Автопанорама» продолжает серию потребительских испытаний под общим названием «Ресурсный тест». В этот раз в центре нашего внимания оказался лифтбек Москвич 6. Напомним, что в Ресурсном тесте журнала «Автопанорама» принимают участие 10 экспертов, и он разделен на три этапа. В текущем номере мы предлагаем ознакомиться с первым из них под названием «Примерка», где речь идет об общем знакомстве с испытуемым автомобилем. На втором этапе читателей ждет отчет о ходе испытаний и личных впечатлениях экспертов о машине. Наконец, третий этап — подведение итогов Ресурсного теста.

Аргумент пяти дверей

В каком-то смысле Москвич 6 — это часть глобального проекта по нормализации работы наших таксопарков, которые заполонили тесные седанчики и кроссоверы. Ведь, согласитесь, ехать на просторном заднем ряду седана или лифтбека куда удобнее, чем ютиться на «галерке» компактов. И здесь Москвич 6 бросает на стол сильный козырь — габариты 4770х1820х1492 мм и колесную базу в 2760 мм, позволяющие говорить о нем как о переростке сегмента С. По факту этот автомобиль чуть больше, чем Skoda Octavia и чуть меньше, чем Hyundai Sonata, которые сделали отличную карьеру в такси и в роли семейного транспорта.

Еще один козырь — багажный отсек на 540 л, увеличивающийся аж до 1650 л, если сложить в ровный пол сиденья заднего ряда. Хотя багажник не слишком глубокий, по длине это просто-таки тоннель. Подъемная же пятая дверь серьезно облегчает размещение и перевозку крупногабаритов. Жаль лишь, что створка двери на нашей версии лишена сервопривода — он появляется только на комплектации «Техно». На нашей машине — лишь заглушка под кнопку закрывания двери на внутренней обивке. Мы также верим, что Москвич 6 разживется со временем различными сеточками, липучками или перегородками, облегчающими фиксацию вещей в багажнике. Многие еще помнят, как все это было здорово организовано у соразмерного лифтбека Skoda Octavia. У пяти­дверного Москвича из похожего набора имеется лишь одинокая сеточка для удержания бутыли с незамерзайкой в одной из боковых ниш. Словом, пора уже осваивать что-то подобное и «импортозамещать»!

ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВ, ЖУРНАЛИСТ

Солидно и ярко

«Москвич 6 претендует на статус одной из самых практичных моделей на нашем рынке, и в то же время эта машина вышла солидной и яркой. Ее пропорции динамичны. Фасад оформлен с оглядкой на седаны «Москвич 6 претендует на статус одной из самых практичных моделей на нашем рынке, и в то же время эта машина вышла солидной и яркой. Ее пропорции динамичны. Фасад оформлен с оглядкой на седаны Lexus , рисунок 17 дюймовых колесных дисков по-премиальному затейлив, а фары с пятью линзами и 142 светодиодами выдают ровный и яркий ближний и дальний свет. В салоне чудесным образом уживаются лоск и некоторая аскетичность. К качеству отделочных материалов и их подгонке не придраться. Передняя панель и карты дверей демонстрируют массивы тактильно приятного пластика с контрастной прострочкой, селектор трансмиссии выглядит оригинально и дорого».

К слову, в отличие от упомянутой Skoda на «Москвиче» именуют свое детище «седаном с кузовом лифтбек» — именно такая формулировка содержится на официальном сайте марки. «Москвич» даже дал пояснение по этому вопросу. Дело в том, что, согласно пункту 9.1 ГОСТа

Р 52051 2003, автомобиль с трехобъемным кузовом может квалифицироваться как седан при наличии как четырех, так и пяти дверей. «По букве ГОСТа и по классическим пропорциям Москвич 6 — седан, а по канонам автомобилестроения и практичности багажного отделения — лифтбек», — говорят в пресс-службе бренда.

Аэродинамика продумана настолько тщательно, что не понадобился задний стеклоочиститель — грязь с дороги не добирается до стекла кормовой части. Еще можно, конечно, посетовать на то, что клиренс в 140 мм маловат для российских реалий, но по факту передний бампер не задевает бордюрные камни при парковке в городе, да и съезжать с асфальта на проселок можно без опасений повредить нижние элементы кузова — проверено.

АЛЕКСЕЙ ГРАММАТЧИКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «АВТОПАНОРАМА»

Точная управляемость

«За что я люблю большие седаны и лифтбеки, так это за их более высокую управляемость по сравнению с кроссоверами. На трассе Москвич 6 уверенно держит траекторию движения, без всяких там кивков, кренов и необходимости подруливать. Коробка без задержек подбирает нужную передачу, отзыв на педаль газа даже чересчур резвый, но к этому привыкаешь. Сидеть в таком автомобиле комфортно и удобно, а сзади найдется место даже для членов баскетбольной команды. При первом знакомстве заметна передача на руль мелких вибраций от дорожных неровностей, но раздражителем это не является».

Симпатично, современно, демократично

В интерьере главный нерв — вертикально ориентированный 10,4 дюймовый экран мультимедиа. Он может похвастаться сочными красками, приемлемым быстродействием и четкой графикой. Радует и то, что, как и приборка, тачскрин практически не бликует на солнце. Еще и картинка с камер кругового обзора подается крупно и внятно, это трудно переоценить в городской толчее.

Также замечательно, что по проводу с медиацентром оперативно синхронизируется смартфон по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Например, на экран можно вывести «Яндекс.Карты», «Яндекс.Музыку» или телефонную книжку. Тем не менее к функционалу системы есть вопросы. Так, чтобы выбрать настройки степени усилия на руле, надо занырнуть глубоко в меню, причем зафиксировать выбор галочкой на дисплее система позволит лишь, если машина стоит на месте. Но понимаем — это безопасность. Или, скажем, здесь не в ходу «свайпы», помогающие быстрее добраться до нужной предустановки. Этот пробел лишь частично восполняют иконки, выстроившиеся по краям экрана, и полдюжины «физических» кнопок под тачскрином, в том числе важные клавиши вызова меню режимов движения (а вот они как раз могут переключаться на ходу) и «аварийка».

Эргономика лифтбека в целом неплоха. К примеру, модные передние сиденья с интегрированными подголовниками удачно спрофилированы и надежно удерживают седоков в ходовых поворотах. Но подушки коротковаты и не регулируются по наклону. С учетом того, что руль настраивается только по высоте, разместиться с максимальным удобством получится не у всех. Так, людям высокого роста придется очень постараться, чтобы руки на руле оставались немного согнутыми в локтях.

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО, ЖУРНАЛИСТ

Комфорт и вместительность

«Не всем нужен кроссовер, и Москвич 6 способен заинтересовать как частников, так и корпоративных клиентов. Еще до рождения эта модель попала в список авто, которые рекомендует Минпромторг для госзакупок, и о задних пассажирах здесь чувствуется особая забота. Помимо большого пространства для ног есть отдельные дефлекторы системы вентиляции, USB-порты для зарядки. А еще в автомобиле хорошо организовано пространство для размещения мелких вещей. Задние сиденья складываются по частям в пропорции 60:40, образуя большой вместительный багажник».

Интерьер при этом, что называется, обжит. Здесь предусмотрено сразу четыре USB-разъема (два спереди и два сзади), розетка на 12 В для передних пассажиров и отдельный разъем у зеркала заднего вида для подключения видеорегистратора. В машинах с роботом центральная консоль выполнена двухъярусной, так что на нижнем этаже можно держать много полезных мелочей — очки, ключи, пишущие ручки.

В удобном центральном подлокотнике предусмотрено охлаждение, подстаканники рядом с селектором трансмиссии закрываются шторкой. Наконец, в «старшей» комплектации вместо люка имеем уже панорамную крышу со сдвижной секцией — чем не заявка на премиум?

И все же на фоне насыщенности опциями просматриваются досадные пробелы в оснащении и компоновке. Спорный момент — размещение пластинки блока системы «ЭРА-ГЛОНАСС» прямо на площадке под смартфон перед центральным подлокотником. На московском предприятии, кстати, знают об этой несуразности и обещают переселить «спасательную» кнопку в другое место салона — по всей видимости, в район светильников над лобовым стеклом. Обещано и расширение пакета «зимних» опций. Пока же у «шестого» подогреваются лишь передние сиденья (применен трехступенчатый алгоритм), заднее стекло и внешние зеркала.

АНДРЕЙ ИВАНОВ, ЖУРНАЛИСТ

Добротность исполнения

«Вау-эффект в автомобиле вызывает большая вертикальная цифровая панель в стиле Tesla, которая не бликует и отличается яркими и сочными красками. А еще здесь есть сиденья с комбинированной отделкой из экокожи и декоративными вставками. Да, Москвич 6 — это не премиум-класс. Но во всем чувствуется дух умеренности и одновременно добротности исполнения. Машина подойдет для комфортных семейных поездок, а для служб такси эта модель с удобной посадкой и высадкой, а также с большим багажником — настоящая находка».

Выбирай на вкус

Переднеприводный автомобиль представлен на российском рынке в двух технических исполнениях — с начальным 1,5 литровым 136 сильным бензиновым турбомотором в сочетании с вариатором и со «старшим» 174 сильным бензиновым турбоагрегатом того же объема с непосредственным впрыском, который спарен с 6 ступенчатым преселективным роботом. Механика ни для одной модификации не предусмотрена, что само по себе подчеркивает высокий статус модели и тренд на отказ от трехпедальных машин в этом сегменте.

Цены на первую и вторую модификации 2023 года производства начинаются с 2?136?000 и 2?486?000 рублей соответственно. Вполне естественно, что таксопарки закупают более доступный и менее мощный вариант модели с вариаторной трансмиссией. Соответственно, более мощные машины с «преселективом» адресованы частникам.

Наконец, какую бы модификацию вы ни выбрали, компромиссов с безопасностью не будет. По умолчанию предлагаются два, а в «старшей» комплектации — шесть эйрбегов. Положены также подогрев передних сидений, круиз-контроль, легкосплавные колесные диски, датчик дождя, кондиционер, медиасистема с 10,4 дюймовым тачскрином, задние датчики парковки, камера заднего вида и бесключевой доступ. В «старших» же комплектациях можно рассчитывать на систему кругового обзора, шесть подушек безопасности, 7 дюймовую виртуальную приборку, климат-контроль, люк с электроприводом, систему контроля слепых зон и другие ассистенты водителя.

Технические характеристики Москвич 6?1.5Т-GDI DCT Габариты 4770х1820х1492 мм Колесная база 2760 мм Дорожный просвет 140 мм Объем багажника 540–1650 л Снаряженная масса 1560 кг Двигатель бензиновый L4, 1499 см3 Мощность 174 л.с. при 5500 об/мин, 280 Нм при 1800–3500 об/мин Трансмиссия робот. 6?ступ. Привод передний Макс. скорость 170 км/ч Время разгона до 100 км/ч 7,8 с Объем бака 55 л