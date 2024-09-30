Тест драйв

Завершая Ресурсный тест лифтбека Москвич 6, наша редакция делится соображениями о преимуществах и недостатках «шестерки», ценовой политике российского автопроизводителя, а также о перспективах этой отечественной новинки, которая, что не может не радовать, украшает наши дороги
Обстоятельное знакомство с третьей по счету моделью в линейке завода «Москвич» убедило нас в высоких потребительских качествах лифтбека, который выпускают на столичном предприятии, где с 2002 по 2022 год производили автомобили марки Renault, а до этого — Москвичи всех четырех поколений. Напомним, что наш герой балансирует на стыке сегментов C+ и D, давая фору многим конкурентам по простору в салоне. Еще бы адаптацию и список оснащения расширить, и конкурентам пришлось бы совсем несладко. Впрочем, обо всем по порядку.
Завод «Москвич» со своей «пятидверкой» явно попал в цель. «Шестерка» пришлась ко двору, поскольку восполнила пробел, возникший после ухода с нашего рынка целой когорты шкодовских лифтбеков (Rapid, Оctavia, Superb), Volkswagen Polo и Renault Arkana. Последняя, кстати, тоже выпускавшаяся на московском заводе (тогда — «Renault Россия»), позиционировалась как кросс-купе, но по факту играла на поле лифтбеков повышенной проходимости. Как бы то ни было, россиянам вернули один из самых практичных типов кузова вкупе с достойной управляемостью, которой славятся автомобили с низким центром масс и полностью независимой подвеской.
В ходе наших испытаний мы суммировали многочисленные преимущества и некоторые недостатки пятидверного Москвича, о которых, уверены, будет интересно узнать читателям. Прежде всего, эта модель выглядит в равной степени симпатично и презентабельно. Дело, впрочем, не только в ярком дизайне (в стиле четырехдверных купе), но и в удачных пропорциях. При внешних габаритах 4770х1820х1492 мм колесная база здесь — 2760 мм. Для сравнения: межосевое расстояние Skoda Octavia 4 го поколения — 2686 мм, а у массивного флагманского Skoda Superb 3 го поколения — 2841 мм. Заднее стекло доходит почти до кромки багажника, что повышает аэродинамические свойства автомобиля. И, к слову, оно практически не пачкается в дождь, так что стеклоочиститель на «корме» не потребовался. Площадью остекления при формировании стиля не пожертвовали. Лишнее доказательство тому — треугольники окошек за задними стойками. Багажное отделение — еще один сильный козырь. Отсек на 560 л увеличивается до 1650 л, если сложить в ровный пол сиденья заднего ряда.
В салоне основной вау-эффект создает тачскрин на 10,4 дюйма а ля Tesla. Медиацентр поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Например, на экран можно вывести «Яндекс.Карты», «Яндекс.Музыку» или телефонную книжку. Важно отметить, что экран вертикальный, и это особенно удобно для использования навигатора. Передняя панель обита мягким пластиком с симпатичной прострочкой, да и в целом материалы отделки не подкачали. Передние сиденья с интегрированными подголовниками удачно спрофилированы и обшиты качественной экокожей. Главное преимущество дивана — это, конечно же, простор по всем направлениям.
По части техники привлекает прежде всего возможность выбора агрегатной связки на свой вкус и кошелек. Начальное исполнение с 1,5 литровым 136 сильным бензиновым турбомотором в сочетании с вариатором и «старшее» — с 174 сильным бензиновым турбоагрегатом того же рабочего объема и 6 ступенчатым преселективным роботом — ориентированы на разные категории клиентов. Динамические показатели хороши вне зависимости от выбранной модификации. Явные плюсы — также достаточно азартная управляемость, курсовая устойчивость и неплохая шумоизоляция.
К ключевым же недостаткам отнесем дефицит опций. Так, для модели на данный момент недоступны сервопривод пятой двери и подогрев задних сидений. Круиз-контроль — простой, без радара. Посетуем и на возможность отрегулировать рулевое колесо лишь по наклону, но не по вылету. Водительскому сиденью не хватает поясничного подпора.
Центральный дисплей, который мы хвалили за величину и быстрый отклик, к сожалению, нередко бликует на солнце, а управлять настройкой «климата» через обширное меню тачскрина не слишком удобно.
Настройки шасси, хоть в целом и удачные, все же не рассчитаны на езду по сильно разбитым дорогам. Кроме того, покупатели явно ждут расширения списка «теплых» опций и устранения таких досадных несуразностей, как, например, размещение кнопки службы «ЭРА-ГЛОНАСС» на площадке под смартфон перед центральным подлокотником.
В октябре 2023 года при выведении модели на рынок «Москвич» назначил достаточно внушительную цену 2?626?000 рублей за базовое исполнение со 136 сильным мотором и вариатором и 2 976 000 рублей за машину со 174 сильным агрегатом и «преселективом». Как считают многие автоэксперты, новинку позиционировали несколько выше рынка. Однако уже в минувшем марте все комплектации модели 2023 года выпуска подешевели на 490?000 рублей. Сегодня базовая комплектация Москвича обойдется в 2?200?000 рублей, причем оснащение такого автомобиля осталось не бедным: легкосплавные 17 дюймовые колеса, отделка салона кожзамом, подогрев передних сидений, кондиционер, датчик дождя, круиз-контроль, камера заднего вида и задние парктроники, автоматический стояночный тормоз, светодиодные фары, фронтальные подушки безопасности, мультимедиа с большим экраном, ABS и ESP. В «старших» же комплектациях добавляются панорамная крыша с люком, электропривод сиденья водителя, климат-контроль, цифровая приборка вместо аналоговой, четыре камеры обзора, система контроля слепых зон и многое другое.
Одновременно завод отказался от бонусных спецакций при покупке машины в кредит и сдаче автомобиля в трейд-ин. Представители «Москвича» объяснили резкое снижение цен и отказ от стимулирующих схем стремлением сделать прайс-лист более прозрачным для клиентов.
В результате главными ценовыми конкурентами «шестерки» сегодня являются Kaiyi E5 (от 2?115?000 рублей), BAIC U5 Plus (от 2?080?000 рублей), Omoda S5 (от 1?999?000 рублей), Geely Emgrand (2?059?990 рублей) и JAC J7 (2?100?000 рублей). Более дорогой Changan Uni-V (2?759?900 рублей), который, похоже, рассматривался в качестве ключевого соперника изначально, таким образом, уже не является прямым ценовым оппонентом. Как бы то ни было, с учетом того, что наш герой является «переростком» в гольф-классе, хорошо управляется, неплохо выглядит и предлагает фирменный сервис с внятными гарантиями, уверены, лифтбек упрочит положение в своем сегменте.
|
Технические характеристики Москвич 6
|
Габариты
|
4770х1820х1492 мм
|
Колесная база
|
2760 мм
|
Дорожный просвет
|
140 мм
|
Объем багажника
|
540–1650 л
|
Снаряженная масса
|
1560 кг
|
Двигатель
|
бензиновый L4, 1499 см3
|
Мощность
|
174 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
280 Нм при 1800–3500 об/мин
|
Трансмиссия
|
робот. 6?ступ.
|
Привод
|
передний
|
Макс. скорость
|
170 км/ч
|
Время разгона
|
7,8 с до 100 км/ч
|
Объем бака
|
55 л
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