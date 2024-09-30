Тест драйв

Завершая Ресурсный тест лифтбека Москвич 6, наша редакция делится соображениями о преимуществах и недостатках «шестерки», ценовой политике российского автопроизводителя, а также о перспективах этой отечественной новинки, которая, что не может не радовать, украшает наши дороги

Обстоятельное знакомство с третьей по счету моделью в линейке завода «Москвич» убедило нас в высоких потребительских качествах лифтбека, который выпускают на столичном предприятии, где с 2002 по 2022 год производили автомобили марки Renault, а до этого — Москвичи всех четырех поколений. Напомним, что наш герой балансирует на стыке сегментов C+ и D, давая фору многим конкурентам по простору в салоне. Еще бы адаптацию и список оснащения расширить, и конкурентам пришлось бы совсем несладко. Впрочем, обо всем по порядку.

Что понравилось?

Завод «Москвич» со своей «пятидверкой» явно попал в цель. «Шестерка» пришлась ко двору, поскольку восполнила пробел, возникший после ухода с нашего рынка целой когорты шкодовских лифтбеков (Rapid, Оctavia, Superb), Volkswagen Polo и Renault Arkana. Последняя, кстати, тоже выпускавшаяся на московском заводе (тогда — «Renault Россия»), позиционировалась как кросс-купе, но по факту играла на поле лифтбеков повышенной проходимости. Как бы то ни было, россиянам вернули один из самых практичных типов кузова вкупе с достойной управляемостью, которой славятся автомобили с низким центром масс и полностью независимой подвеской.

В ходе наших испытаний мы суммировали многочисленные преимущества и некоторые недостатки пятидверного Москвича, о которых, уверены, будет интересно узнать читателям. Прежде всего, эта модель выглядит в равной степени симпатично и презентабельно. Дело, впрочем, не только в ярком дизайне (в стиле четырех­дверных купе), но и в удачных пропорциях. При внешних габаритах 4770х1820х1492 мм колесная база здесь — 2760 мм. Для сравнения: межосевое расстояние Skoda Octavia 4 го поколения — 2686 мм, а у массивного флагманского Skoda Superb 3 го поколения — 2841 мм. Заднее стекло доходит почти до кромки багажника, что повышает аэродинамические свойства автомобиля. И, к слову, оно практически не пачкается в дождь, так что стеклоочиститель на «корме» не потребовался. Площадью остекления при формировании стиля не пожертвовали. Лишнее доказательство тому — треугольники окошек за задними стойками. Багажное отделение — еще один сильный козырь. Отсек на 560 л увеличивается до 1650 л, если сложить в ровный пол сиденья заднего ряда.

Игорь Сирин

журналист

«Москвич 6 с топовым мотором вполне можно назвать азартным автомобилем. У этого лифтбека многорычажная подвеска сзади и способный придать управлению остроту «короткий» руль, который делает 2,5 оборота от упора до упора. На извилистых дорогах машина чувствует себя уверенно, движения водителя исполняются четко. Автомобиль не заваливается наружу при повороте под тягой, ему не страшны резкие перестановки. Сделать замечание можно разве что шумоизоляции, в городе посторонние шумы не очень проникают в салон, но на трассе защита от посторонних звуков могла быть и получше».

В салоне основной вау-эффект создает тачскрин на 10,4 дюйма а ля Tesla. Медиацентр поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Например, на экран можно вывести «Яндекс.Карты», «Яндекс.Музыку» или телефонную книжку. Важно отметить, что экран вертикальный, и это особенно удобно для использования навигатора. Передняя панель обита мягким пластиком с симпатичной прострочкой, да и в целом материалы отделки не подкачали. Передние сиденья с интегрированными подголовниками удачно спрофилированы и обшиты качественной экокожей. Главное преимущество дивана — это, конечно же, простор по всем направлениям.

По части техники привлекает прежде всего возможность выбора агрегатной связки на свой вкус и кошелек. Начальное исполнение с 1,5 литровым 136 сильным бензиновым турбомотором в сочетании с вариатором и «старшее» — с 174 сильным бензиновым турбоагрегатом того же рабочего объема и 6 ступенчатым преселективным роботом — ориентированы на разные категории клиентов. Динамические показатели хороши вне зависимости от выбранной модификации. Явные плюсы — также достаточно азартная управляемость, курсовая устойчивость и неплохая шумоизоляция.

Но есть и минусы

К ключевым же недостаткам отнесем дефицит опций. Так, для модели на данный момент недоступны сервопривод пятой двери и подогрев задних сидений. Круиз-контроль — простой, без радара. Посетуем и на возможность отрегулировать рулевое колесо лишь по наклону, но не по вылету. Водительскому сиденью не хватает поясничного подпора.

Михаил Калинин

журналист

«Литера М, стилизованная под зубец Московского Кремля, символично связывает прошлое и будущее российского автопрома. И дело здесь не только в ностальгии и воспоминаниях о том, что Москвичи много в свое время экспортировались, например, на рынки Великобритании, для чего изготавливались машины с правым расположением руля. Дело в преимуществах обслуживания автомобилей отечественного бренда. Увы, на российском рынке появилось много марок, которые не гарантируют покупателю постпродажный сервис. А вот у завода «Москвич» существует развитая дилерская сеть, оригинальные запчасти, квалифицированный персонал и прозрачная стоимость прохождения технического обслуживания».

Центральный дисплей, который мы хвалили за величину и быстрый отклик, к сожалению, нередко бликует на солнце, а управлять настройкой «климата» через обширное меню тачскрина не слишком удобно.

Настройки шасси, хоть в целом и удачные, все же не рассчитаны на езду по сильно разбитым дорогам. Кроме того, покупатели явно ждут расширения списка «теплых» опций и устранения таких досадных несуразностей, как, например, размещение кнопки службы «ЭРА-ГЛОНАСС» на площадке под смартфон перед центральным подлокотником.

Цены и конкуренты

В октябре 2023 года при выведении модели на рынок «Москвич» назначил достаточно внушительную цену 2?626?000 рублей за базовое исполнение со 136 сильным мотором и вариатором и 2 976 000 рублей за машину со 174 сильным агрегатом и «преселективом». Как считают многие автоэксперты, новинку позиционировали несколько выше рынка. Однако уже в минувшем марте все комплектации модели 2023 года выпуска подешевели на 490?000 рублей. Сегодня базовая комплектация Москвича обойдется в 2?200?000 рублей, причем оснащение такого автомобиля осталось не бедным: легкосплавные 17 дюймовые колеса, отделка салона кожзамом, подогрев передних сидений, кондиционер, датчик дождя, круиз-контроль, камера заднего вида и задние парктроники, автоматический стояночный тормоз, светодиодные фары, фронтальные подушки безопасности, мультимедиа с большим экраном, ABS и ESP. В «старших» же комплектациях добавляются панорамная крыша с люком, электропривод сиденья водителя, климат-контроль, цифровая приборка вместо аналоговой, четыре камеры обзора, система контроля слепых зон и многое другое.

Михаил Козлов

журналист

«Стоит признать, что Москвич 6 смотрится эффектно. При этом внешние обводы еще и практичны: кузов имеет коэффициент аэродинамического сопротивления Cx, равный 0,26, и это неплохой показатель. Выразительно смотрится светотехника — в частности, в зоне главных задних фонарей машину выделяет поперечная светящаяся полоска. А в каждой фаре спереди источником света служат 142 светодиода, так что в темное время суток хороший обзор водителю обеспечен».

Одновременно завод отказался от бонусных спецакций при покупке машины в кредит и сдаче автомобиля в трейд-ин. Представители «Москвича» объяснили резкое снижение цен и отказ от стимулирующих схем стремлением сделать прайс-лист более прозрачным для клиентов.

В результате главными ценовыми конкурентами «шестерки» сегодня являются Kaiyi E5 (от 2?115?000 рублей), BAIC U5 Plus (от 2?080?000 рублей), Omoda S5 (от 1?999?000 рублей), Geely Emgrand (2?059?990 рублей) и JAC J7 (2?100?000 рублей). Более дорогой Changan Uni-V (2?759?900 рублей), который, похоже, рассматривался в качестве ключевого соперника изначально, таким образом, уже не является прямым ценовым оппонентом. Как бы то ни было, с учетом того, что наш герой является «переростком» в гольф-классе, хорошо управляется, неплохо выглядит и предлагает фирменный сервис с внятными гарантиями, уверены, лифтбек упрочит положение в своем сегменте.

Технические характеристики Москвич 6 Габариты 4770х1820х1492 мм Колесная база 2760 мм Дорожный просвет 140 мм Объем багажника 540–1650 л Снаряженная масса 1560 кг Двигатель бензиновый L4, 1499 см3 Мощность 174 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 280 Нм при 1800–3500 об/мин Трансмиссия робот. 6?ступ. Привод передний Макс. скорость 170 км/ч Время разгона 7,8 с до 100 км/ч Объем бака 55 л