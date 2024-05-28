Говорят, сегодня главное для машины — ее удачный дизайн, это процентов семьдесят успеха. Внешность Omoda C5 ее создателям явно удалась: выразительный анфас с фирменной безрамочной решеткой радиатора Star Diamond, стремительный профиль, «парящая» крыша, рельефные выштамповки на боковинах, «мускулы» кормы. Однако секрет успеха этого футуристичного кроссовера в России не только в его эффектном дизайне

Товар — лицом

Китайских машин с яркой внешностью сегодня немало, пусть Omoda C5 и выделяется даже на их фоне. Но уж что-что, а рисовать красивый экстерьер и интерьер автомобиля научились многие китайские марки — с помощью привлеченных звезд мирового автодизайна, заметим, к слову. Вот и концепцию дизайна Art In Motion, которая использована при создании Omoda C5, придумал Стив Юм, шеф-дизайнер Chery, поработавший перед этим на Ford, GM и Hyundai.

Впрочем, некоторые «китайцы» красивой упаковкой и ограничиваются. А Omoda C5 не только сразу привлекает эффектной внешностью, но и подтверждает при более близком знакомстве, что первое впечатление вовсе не случайно. Этот среднеразмерный купеобразный SUV как будто изначально был создан для России.

Хотя почему «как будто»? Все так и есть. В Китае C5 производится с 2022 года и называется Chery Omoda. Для экспорта концерн Chery выделил Omoda в отдельный бренд, и первым из Omoda стал именно C5, а российский рынок — первым иностранным, куда поступили автомобили новорожденной марки. Едва попав в Россию, C5 был признан здесь «Автомобилем 2023 года», а по итогам первого квартала года нынешнего входит в топ-5 самых популярных в нашей стране иномарок.

Привод полный, двигатель мощнее

Тестовая Omoda C5 — со всеми ведущими колесами, крутящий момент между которыми распределяет электромагнитная многодисковая муфта. Сев на место водителя, обнаруживаешь на правой половине сдвоенного HD-экрана меню, предлагающее не три, как у моноприводной Omoda C5, а шесть режимов движения. К стандартным «Эко», «Спорт», «Комфорт» добавлены «Снег», «Грязь» и «4х4». А еще наличие полного привода означает, что под капотом машины — двигатель рабочим объемом 1,6, а не 1,5 л, как у моноприводной версии. Прибавка мощности небольшая, 150 сил вместо 147, но крутящий момент увеличен серьезнее — 275 Нм, а не 210. И в трансмиссии полноприводного Omoda C5 не вариатор, а семидиапазонный робот с двойным мокрым сцеплением. А вот дорожный просвет у Omoda C5 со всеми ведущими колесами на 10 мм меньше, чем с приводом только на передние, 180, а не 190: трансмиссия сложнее, дополнительные ее элементы и уменьшают клиренс. Наконец, у полноприводной машины задняя подвеска многорычажная, а не полузависимая балка, как у моноприводной.

И авангард, и классика

Тестовый автомобиль — из эксклюзивной серии Black Diamond, комплектация Supreme. Кузов, словно по заветам Генри Форда, окрашен в глубокий черный, колесные диски антрацитового цвета. И отделка салона тоже — черное на черном, вечно актуальная классика. В остальном все, как у других Omoda C5: кристаллы-бриллианты в ячейках безрамочной радиаторной решетки, полностью светодиодная оптика, противотуманки, которые на малых скоростях автоматически подсвечивают повороты. Динамические «мигалки», матричный дизайн задних фонарей, мини-спойлер над стеклом задней двери, акулий плавник антенны на крыше.

Отдельным плюсом, подходя к машине, отмечаешь наружные дверные ручки — не выдвижные, а обычные, с удобным хватом. Большая редкость по нынешним временам, тем более для автомобиля, который заявлен как прогрессивный и модный. Вроде мелочь, но сразу подкупает — тот авангард, который уже переболел детским желанием быть супермодным и научился понимать и ценить классику. Это как если все вокруг еще вовсю набивают тату, а ты одним из первых понял, что татуировки уже вчерашний день и что непреходящая мода — чистая кожа.

В переводе на русский

Чем еще подкупает Omoda C5, что называется, с порога и почему этот автомобиль хорош для России? Например, тем, что его сдвоенные 10,25 дюймовые экраны на передней панели «говорят» по-русски — автомобиль полностью русифицирован, а ведь есть «китайцы», даже официально представленные у нас в стране, которые до сих пор безальтернативно предлагают в меню своих мультимедиа не то что латиницу — иероглифы. Есть у Omoda C5 и «зимний» пакет: обогрев руля, лобового стекла, всех сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя — в отличие опять-таки от многих китайских автомобилей, приезжающих к нам и рассчитанных, похоже, на эксплуатацию на жарком юге.

Ну и, конечно, Omoda C5 — автомобиль очень технологичный, действительно «амбассадор будущего», как аттестует его производитель. Само собой, у него есть беспроводная зарядка телефона, Apple CarPlay и Android Auto, а также возможность управлять функциями машины с помощью фирменного мобильного приложения на смартфоне. Про 8 динамиков бортовой акустики Sony и полный набор систем активной и пассивной безопасности ADAS (Advanced Driver Assist Systems) можно даже и не упоминать, наверное. А вот то, что машина тихая, сказать точно стоит: создатели Omoda C5 специально поработали над шумоизоляцией моторного отсека и остеклением передней полусферы. Даже уровень шума дворников, по словам производителя, снижен на 20%.

Когда все звезды сошлись

Все-таки конструирование машин — это магия. Так часто бывает, автомобили не просто одноплатформенные, а прямо-таки машины-близнецы разных марок, но принадлежащие к одному концерну и использующие одни и те же агрегаты, едут совершенно по-разному. И это как раз наш вариант.

Omoda C5 построена на платформе Chery T1X. К слову, 78 % в конструкции машины, как и у ее «близких родственников» по семье Chery Automotive, составляют высокопрочные стали и 18,32% — сверхвысокопрочные, автомобиль создавался с прицелом на максимальные пять звезд рейтинга Euro-NCAP/C-NCAP. Но, сравнив Omoda C5 с соплатформенниками (а такая возможность в ходе теста была), хорошо понимаешь ее особый характер.

«Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки», — говорил легендарный Кэррол Шелби, фильм «Ford против Ferrari» же все видели? И здесь как раз тот самый случай. Конечно, C5 не гоночный болид, но именно в полноприводной версии прибавка в 65 Нм крутящего момента и многорычажная подвеска делают автомобиль очень приятным в управлении. Плюс, конечно, возможность свернуть с асфальта и уверенно проехать по раскисшему проселку или заснеженному городскому двору. Правильная колесная база, хорошая развесовка, точные настройки подвески — и вот результат: полноприводная Omoda С5 и разгоняется напористо и азартно, и на дуге стоит хорошо, и в небольшой серии поворотов рулится точно. «Умная» трансмиссия может приспосабливаться к стилю вождения владельца. И очень скоро за рулем Omoda C5 начинаешь ощущать себя с ним единым целым.

Технические характеристики Omoda C5 1.6 Turbo Габариты 4400×1830×1588 мм Колесная база 2630 мм Дорожный просвет 180 мм Объем багажника 378 л Снаряженная масса 1610 кг Двигатель бензиновый турбо L4, 1598 см3 Мощность 150 л.с. при 1500 об/мин, 275 Нм при 2000–3800 об/мин Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая, Привод полный Макс. скорость 195 км/ч Время разгона 8,6 с до 100 км/ч Средний расход топлива 7,4 л/100 км Объем бака 57 л