Марке меньше года, и даже с единственной моделью она умудрилась войти в десятку самых продаваемых. Развить успех призвана полноприводная версия, созданная специально для российского рынка

Снег шел всю ночь и все воскресное утро. Когда наш «Сапсан» прибыл на Московский вокзал, Питер уже засыпало капитально – и дома, и мемориал, и асфальт на площади укрылись белым. Бордюры, отделяющие стоянку от проезжей части, спрятались под снежной кашей. Глядя на очередь к шлагбауму, я даже подумал махнуть напрямик. А что, машина позволяет.

Ведь у нее на пятой двери маленькие, но важные буквы AWD. Она гордо демонстрировала их очередным соседям, легко уходя от них на каждом светофоре. Настоящее время полного привода, который только и позволяет получать удовольствие от такой погоды. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но Санкт-Петербург особенно хорош в марте, в сильный снегопад. Если вы за рулем хорошего кроссовера с полным приводом. Например, Omoda C5 AWD.

На букву «О»

Стоит напомнить, поскольку марке нет еще и года, откуда она взялась. Как ни странно, из России! Именно наша страна стала родиной бренда, уже после нас он появился в других частях света. А до нас это был не бренд, а модель китайской Chery. Компания специально для России сделала Omoda отдельной маркой, решив позиционировать машины как прогрессивные, молодежные, модные.

Переднеприводный кроссовер С5 стартовал прошлой осенью и сходу ворвался в десятку самых продаваемых машин. Логично, что при таком интересе рынка компания ответила на российский запрос и представила полноприводную версию. Вновь сыграв премьеру именно в России.

Ну и, пожалуй, сразу имеет смысл анонсировать следующие «Омоды». К лету ждем седан, причем в нескольких исполнениях, нацеленных на разные аудитории, а следом на российский рынок придет и электромобиль на букву «О». Ее, к слову, активно используют маркетологи, придумывая О-вселенную, О-людей и О-дизайн. Не знаю, насколько это помогает О-продажам.

Кроме полного привода

Помимо электромагнитной муфты, призванной управлять передачей крутящего момента к задней оси, у версии АWD есть несколько очень важных отличий. Все они находятся внутри машины, ибо внешне вы узнаете полноприводную «це-пять» либо по маленькому шильдику, либо по сокращенному на 10 мм дорожному просвету (потребуется недюжинная наблюдательность). Клиренс стал меньше, поскольку под днищем надо было разместить редуктор и узлы многорычажной задней подвески.

Зато ни простор салона, ни объем багажника не пострадал. Даже запаску сохранили прежнюю, полноразмерную. Кстати, о салоне: 4×4 можно узнать по единственной детали, а именно по кнопке переключения режимов движения между сиденьями. Мы к ней еще вернемся.

Главное – силовой агрегат. Мотор здесь большего на 100 «кубиков» объема, практически прежней мощности в 150 сил и заметно более тяговитый. Максимум крутящего момента 275 Нм против 210 у переднеприводной версии. Вариатор последней на такие нагрузки не рассчитан, поэтому он уступил место 7 ступенчатому роботу с двумя сцеплениями.

И вся эта «музыка» работает очень хорошо. Ставшие уже неким стандартом полторы сотни кобыл в данном случае не нуждаются в лишнем подстегивании. Они отлично тянут, надежно вывозят на обгонах, уверенно берут препятствия в виде снежных брустверов на мартовских дорогах. Чтобы было совсем хорошо, выбирайте режим «Спорт», с ним и педаль газа порезче, и коробка поживее. А это формирует ощущение резвой и легкой на ходу машины.

Мне кажется, что, попробовав новый силовой агрегат, клиенты потребуют ставить его и на переднеприводные машины. А что, долой полторы секунды в разгоне до сотни, поди плохо! (Тем более что 150 л.с. с 1,6 л – это реверанс нашей системе налогообложения. В Китае мотор на 20% мощнее, но я вам этого не говорил.)

От подъезда до крыльца

В городе, тем более заснеженном, полноприводная Omoda произвела самое благоприятное впечатление. Не испортилось оно и на трассе. Пока она была широкой и чистой (но очень мокрой), получилось проэкзаменовать электронных помощников. Адаптивный круиз-контроль отработал хорошо, хотя относительно недолго: мокрый снег, видимо, залепил ему «глаза», так что система стала периодически выдавать сообщение, что отключается. Едва ли за это стоит пенять конкретному автомобилю.

А вот ассистент, который помогает держать машину в полосе, показался излишне суетным, вмешивающимся в управление не по делу. В представительстве о претензиях знают и обещают их устранить на первой товарной партии машин.

Вообще замечаю, что вся эта электроника, так быстро появившаяся на автомобилях самых разных классов, оказалась простой в установке, но сложной в доводке. Год нужен на конструирование, пять – на испытания. Однако, похоже, кое-кто торопится… Короче говоря, самым полезным функционалом этого помощника стала возможность его отключить. Тем более что асфальт вместе с разметкой кончился, точнее, скрылся под плотно укатанным снегом.

И вот тут другая электроника (речь о системе стабилизации) оказалась очень кстати. На виражах, если переборщить со скоростью или рулем, четко и вовремя приторможенное колесо поможет пройти по правильной дуге. Конечно, очертя голову бросаться в любой поворот не стоит, но небольшую ошибку стабилизация исправит. Благо полный привод действительно позволяет ехать и бодро, и уверенно.

Снег, даже укатанный, все-таки не такой ровный, как асфальт, и на мелких неровностях салон временами наполняется гулом. Вообще, Omoda отлично берет крупные ухабы: сжимаешься, ждешь удара, а она перемахивает через выбоину аки птица, но вот дорожную мелочь не любит. Возможно, стоит усилить шумоизоляцию колесных арок, и впечатление изменится.

В ходе теста удалось сравнить две Omoda – переднеприводную и AWD. Даже на трассе чувствуется разница – в первую очередь по звуку. Вариатор заставляет мотор ровно, но громко гудеть, а робот переключает передачи так, что двигатель совсем не давит на уши. Пусть субъективно, но это тоже делает машину 4×4 резвее. Ну и когда мы съехали на местные дорожки, угадайте, кто не смог тронуться на подъеме? Пришлось пятиться, разгоняться и брать горку с ходу.

Полноприводным же собратьям не пришлось даже играть режимами, хотя можно немного изменить чувствительность педали газа и алгоритм работы коробки, выбирая «Снег», «Грязь» или «4×4». В большинстве случаев достаточно самого обыкновенного режима «Комфорт». Остальные задействуем или по желанию ехать чуть быстрее, или съезжая в колею.

Кстати, машина – полноприводная всегда. То есть при пробуксовке передних колес муфта начнет переправлять момент назад либо заранее работает с незначительным преднатягом. Принудительного режима 4×2 не предусмотрено.

Он мог бы пригодиться с точки зрения экономии топлива, но это больше теоретическая возможность. Ибо и сейчас полноприводная Omoda при движении по трассе легко укладывается в 8 л на каждую сотню километров. Важно, что трасса при этом зимняя, а бензин может быть и 92 м.

ПРО РУБЛИ И ЛЮКИ

Кроссовер с полным приводом предлагают сегодня в двух комплектациях – богатой и очень богатой. Электропривод двери багажного отсека, все подогревы и даже вентиляция передних сидений (это важно, скоро лето!), датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль и прочие полезные штуки есть всегда. Более дорогая версия за 3 049 900 рублей отличается панорамным люком, системой голосового управления, красными тормозными суппортами и, как ни странно, передними противотуманками. Впрочем, учитывая очень достойный свет диодных фар, с отсутствием последних я примирюсь, а остальные дорогие опции сочту скорее игрушками. Без них можно сэкономить 170?000 руб­лей – полная цена исполнения Active составляет 2 879 900 рублей.

Учтем экономию на трейд-ине и кредите в 320?000 рублей, представим, сколько можно выторговать, если внести всю сумму сразу (и наличными), – и согласимся с тем, что цена полноприводного кроссовера как минимум интересная. Тем более что пока предложений в классе относительно немного: типичный модный кроссовер сейчас переднеприводный. Кроме Omoda.

Технические характеристики Omoda C5 AWD Габариты, мм 4400×1830×1588 Колесная база, мм 2630 Дорожный просвет, мм 180 Объем багажника, л 378 Снаряженная масса, кг 1610 Тип двигателя бензиновый турбо L4 Рабочий объем, см³ 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5500 Макс. момент, Hм/об/мин 275/2000–3800 Привод полный Трансмиссия роботизированная 7-диапазонная Макс. скорость, км/ч 195 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,6 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4