Компактный кроссовер Omoda С5 предъявляет свои амбиции на российский рынок

Посторонись! Этот посыл недвусмысленно читается в остром взгляде светодиодных фар Omoda C5 второго поколения, а в способности фастбэк-кроссовера подвинуть конкурентов не дает усомниться волевой «подбородок». Больше никакой кружевной радиаторной решетки — только прямоугольная амбразура в сплошном переднем бампере, выделяющаяся своими гранеными формами. Для сегмента компактных кроссоверов, второго по популярности в России, такая пластика в новинку. Это, собственно, и требуется, чтобы «размылить» глаза потенциальных покупателей.

Такой способностью обладала уже первая Omoda C5, дебютировавшая на нашем рынке осенью 2022 го. Во многом именно благодаря внешним данным модель превратилась в российский бестселлер марки и вышла на второе место в сегменте импортных SUV-B по итогам 2025 года. Теперь дизайну экстерьера добавили яркости. Не топорно. Для создания динамичного облика в полной мере использовано изменение габаритов модели: длина подросла на 145 мм, тогда как ширина сократилась на 6 мм при неизменной высоте и длине базы. Рельефная, не переусложненная пластика боковин кузова сохранена в качестве стилистического мостика, соединяющего модели двух поколений. Но спутать их и при взгляде с «кормы» не позволит новая оптика со световым рисунком в виде росчерков молний. Эффект движения — даже в статике — поддерживает и оригинальный дизайн легкосплавных дисков. Оказывается, они могут стать визитной карточкой модели и без сомнительных алых акцентов.

Взрослее — но не скучнее — стал и пятиместный салон. Тут новый С5 равняется на флагманский С7, не превращаясь в его уменьшенный клон. Напоминающий геймпад стильный руль и перебравшийся на его колонку селектор коробки передач задают общий, более современный стандарт. Это относится и к топовому 15,6 дюймовому тачскрину мультимедиа с мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 8155, который повышает быстродействие системы. Впрочем, уже в «базе» С5 теперь положен дисплей с диагональю 12,3 дюйма вместо прежнего 10,25 дюймового. Радует и то, что компактный кроссовер вслед за «старшим братом» получил расширенный набор «физических» кнопок — в частности, для таких «горячих» функций, как включение аудиосистемы, климат-контроля, обогрева лобового и заднего стекол. Кнопочный кластер разместился на асимметричной напольной консоли, делающей интерьер С5 узнаваемым. Выигрышно смотрятся также новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой и удлиненной подушкой, что особенно оценят рослые водители. Вместе с новыми материалами отделки это повышает качество восприятия «жилой зоны». Как и более эффективная шумоизоляция. Акустический комфорт обеспечивают в том числе двухслойные боковые стекла. Изменения хорошо заметны и в грузовом отсеке. Его начальный объем ощутимо подрос (412 vs 378 л), причем не за счет отказа от запаски-докатки в подполье.

Увеличилась и снаряженная масса кроссовера, но прибавка в 34 кг никак не отразилась на его разгонной динамике. Переднеприводный С5 со 147 сильной турбочетверкой рабочим объемом 1,5 л по-прежнему набирает сотню с места за 9,9 с. Это результат замены вариатора на более расторопный 6 ступенчатый робот с двумя сцепления­ми. А вот в графу «Проходимость» такой С5 может записать себе плюсик: клиренс подрос со 180 до 190 мм.

Целую гроздь полновесных технологических плюсов кроссоверу Omoda обещает реализация концепции совместного вождения. Заявлено, что ADAS, комплекс систем помощи водителю, приобрел способность к самообучению на основе анализа стиля управления машиной. Перечень таких ассистентов широк. Тут и система удержания в полосе, и помощь при движении в пробках, и автоматическое переключение между дальним и ближним светом. К тому же, благодаря обновленному софту, активация и отключение ADAS происходят максимально плавно.

В полной мере потенциал модернизированного ADAS реализован на С5 в топовом исполнении «Стиль», которое, среди прочего, предполагает наличие вентиляции передних сидений, аудиосистемы с 8 динамиками и люка в крыше. Но уже в стартовой комплектации «Актив» автомобиль получает четыре подушки безопасности, кормовой парктроник, камеру заднего вида, цифровую приборную панель, а также медиасистему с поддержкой беспроводного подключения смартфонов/планшетов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Отрадно, что возвращена серединная комплектация «Драйв». В ней появляются не только 18 дюймовые колесные диски вместо 17 дюймовых, но и множество других «плюшек», начиная от отделки интерьера высококачественной искусственной кожей, двухзонного климат-контроля, обогрева сидений второго ряда до 50 ваттной беспроводной зарядки гаджетов и ароматизатора салона. Вилка цен на компактный кроссовер Omoda, который стал ярче во всех своих проявлениях, от 2?349?000 до 2?649?000 рублей. Заманчиво?