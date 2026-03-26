Omoda C5 (2026) вид спередиOmoda C5 (2026) вид спереди
Omoda C5 (2026) вид сзади
Кузов нового Omoda C5 выполнен в фирменном стиле «Искусство в движении». Узнаваемость модели с «кормы» обеспечивают фонари с броской световой подписью
Omoda C5 (2026) вид сверху
Omoda C5 (2026) салон
Современный, качественно выполненный интерьер дарит премиальные ощущения
Omoda C5 (2026) передние креслаOmoda C5 (2026) центральный тоннельOmoda C5 (2026) задний диванOmoda C5 (2026) вид спередиOmoda C5 (2026) вид сбокуOmoda C5 (2026) вид сверхуOmoda C5 (2026) вид сзади

Компактный кроссовер Omoda С5 предъявляет свои амбиции на российский рынок

Посторонись! Этот посыл недвусмысленно читается в остром взгляде светодиодных фар Omoda C5 второго поколения, а в способности фастбэк-кроссовера подвинуть конкурентов не дает усомниться волевой «подбородок». Больше никакой кружевной радиаторной решетки — только прямоугольная амбразура в сплошном переднем бампере, выделяющаяся своими гранеными формами. Для сегмента компактных кроссоверов, второго по популярности в России, такая пластика в новинку. Это, собственно, и требуется, чтобы «размылить» глаза потенциальных покупателей.

Такой способностью обладала уже первая Omoda C5, дебютировавшая на нашем рынке осенью 2022 го. Во многом именно благодаря внешним данным модель превратилась в российский бестселлер марки и вышла на второе место в сегменте импортных SUV-B по итогам 2025 года. Теперь дизайну экстерьера добавили яркости. Не топорно. Для создания динамичного облика в полной мере использовано изменение габаритов модели: длина подросла на 145 мм, тогда как ширина сократилась на 6 мм при неизменной высоте и длине базы. Рельефная, не переусложненная пластика боковин кузова сохранена в качестве стилистического мостика, соединяющего модели двух поколений. Но спутать их и при взгляде с «кормы» не позволит новая оптика со световым рисунком в виде росчерков молний. Эффект движения — даже в статике — поддерживает и оригинальный дизайн легкосплавных дисков. Оказывается, они могут стать визитной карточкой модели и без сомнительных алых акцентов.

Взрослее — но не скучнее — стал и пятиместный салон. Тут новый С5 равняется на флагманский С7, не превращаясь в его уменьшенный клон. Напоминающий геймпад стильный руль и перебравшийся на его колонку селектор коробки передач задают общий, более современный стандарт. Это относится и к топовому 15,6 дюймовому тачскрину мультимедиа с мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 8155, который повышает быстродействие системы. Впрочем, уже в «базе» С5 теперь положен дисплей с диагональю 12,3 дюйма вместо прежнего 10,25 дюймового. Радует и то, что компактный кроссовер вслед за «старшим братом» получил расширенный набор «физических» кнопок — в частности, для таких «горячих» функций, как включение аудиосистемы, климат-контроля, обогрева лобового и заднего стекол. Кнопочный кластер разместился на асимметричной напольной консоли, делающей интерьер С5 узнаваемым. Выигрышно смотрятся также новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой и удлиненной подушкой, что особенно оценят рослые водители. Вместе с новыми материалами отделки это повышает качество восприятия «жилой зоны». Как и более эффективная шумоизоляция. Акустический комфорт обеспечивают в том числе двухслойные боковые стекла. Изменения хорошо заметны и в грузовом отсеке. Его начальный объем ощутимо подрос (412 vs 378 л), причем не за счет отказа от запаски-докатки в подполье.

Увеличилась и снаряженная масса кроссовера, но прибавка в 34 кг никак не отразилась на его разгонной динамике. Переднеприводный С5 со 147 сильной турбочетверкой рабочим объемом 1,5 л по-прежнему набирает сотню с места за 9,9 с. Это результат замены вариатора на более расторопный 6 ступенчатый робот с двумя сцепления­ми. А вот в графу «Проходимость» такой С5 может записать себе плюсик: клиренс подрос со 180 до 190 мм.

Целую гроздь полновесных технологических плюсов кроссоверу Omoda обещает реализация концепции совместного вождения. Заявлено, что ADAS, комплекс систем помощи водителю, приобрел способность к самообучению на основе анализа стиля управления машиной. Перечень таких ассистентов широк. Тут и система удержания в полосе, и помощь при движении в пробках, и автоматическое переключение между дальним и ближним светом. К тому же, благодаря обновленному софту, активация и отключение ADAS происходят максимально плавно.

В полной мере потенциал модернизированного ADAS реализован на С5 в топовом исполнении «Стиль», которое, среди прочего, предполагает наличие вентиляции передних сидений, аудиосистемы с 8 динамиками и люка в крыше. Но уже в стартовой комплектации «Актив» автомобиль получает четыре подушки безопасности, кормовой парктроник, камеру заднего вида, цифровую приборную панель, а также медиасистему с поддержкой беспроводного подключения смартфонов/планшетов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Отрадно, что возвращена серединная комплектация «Драйв». В ней появляются не только 18 дюймовые колесные диски вместо 17 дюймовых, но и множество других «плюшек», начиная от отделки интерьера высококачественной искусственной кожей, двухзонного климат-контроля, обогрева сидений второго ряда до 50 ваттной беспроводной зарядки гаджетов и ароматизатора салона. Вилка цен на компактный кроссовер Omoda, который стал ярче во всех своих проявлениях, от 2?349?000 до 2?649?000 рублей. Заманчиво?

