Похоже, китайские автопроизводители решили захватить абсолютно все ниши на нашем рынке, даже небольшие. Теперь вот представили в России компактный кроссовер Omoda C5, первоначально с передним, а с весны 2023-го года – и с полным приводом

Бренд Omoda входит в «экосистему» Chery. Считается, что собственно «Вишенки» - это автомобили масс-сегмента, те, что носят наименование Exeed – дорогие и престижные, а Omoda есть нечто среднее между ними, в том числе, по цене.

Особый класс

Но мне кажется, Omoda – это ещё и автомобили, относящиеся к небольшой нише компактных и при этом «активных» кроссоверов, со спортивными «нотками» в характере. Этот «раздел» рынка в нашей стране был представлен прежде всего такими моделями, как Toyota CH-R и Nissan Juke, к ним, видимо, должен был примкнуть так и не пошедший в серию вазовский X-Cross.

Вспоминаю один разговор в профессиональном сообществе. Автожурналисты тогда сошлись во мнении, что шасси Nissan Juke вполне заслуживает более мощного мотора, нежели стандартный 117-сильный. «Да, ему бы под капот что-нибудь 350-сильное», вставила одна коллега. Не знаю, не знаю… Для «бытового» пользования, наверное, хватило бы и ста пятидесяти, может быть, ста семидесяти «лошадок».

И другой пример. В пресс-парке Toyota один из сотрудников посетовал на излишнюю жёсткость компактной модели CH-R. Вот с этим я категорически не согласился. Мне этот мини-кроссовер, наоборот, показался слишком мягким. Ему бы потуже «затянуть» шасси – и модель сразу стала бы привлекательным «живчиком». Но, видимо, в расчёте на более широкую покупательскую аудиторию шасси было сделано таким, каким сделано.

Omoda C5 внешне как раз очень напоминает Toyota CH-R, только китайская модель чуть крупнее. Хотя на предварительных фотографиях, появившихся в сети до «живой» премьеры, она казалась массивной и солидной. Безусловно, в её очертаниях есть что-то от «Ягуаров», но все они заметно больше. Ну и если вглядываться в детали, Omoda покажется вполне себе самобытной. Одна только оригинальная решётка радиатора чего стоит: в её ячейках расположились элементы в форме стилизованных алмазов. Это больше подошло бы, наверное, какой-нибудь премиальной модели… а впрочем, почему бы и не «Омоде»?

Внутри кроссовер не просто хорош, а роскошен. На тесте motorpage побывала тёмно-серая модель с двухцветным салоном: часть отделки была чёрного цвета, часть – рыжевато-коричневого. Естественно, обивка кресел была «эко-кожаной».

Передние кресла – ярко выраженных спортивных очертаний. Высокие спинки с интегрированными подголовниками, вырезы в спинках, словно бы для пятиточечных ремней безопасности, развитые валики боковой поддержки. Немного не хватает водителю валика в области поясницы, но в целом это терпимый недостаток. А вот что точно относится к минусам, так это слишком короткий максимальный «вылет» руля. Его бы вытянуть ещё сантиметров на пять, а то и побольше – и тогда с посадкой за рулём всё было бы отлично. Сейчас просто хорошо, но с некоторым минусом. Главное – баранку нетрудно расположить так, чтобы она не перекрывала приборы.

Панель здесь очень интересная. Она полностью цифровая, и доступны три варианта оформления. Первый – со стандартными кругами спидометра и тахометра. Цифры шкал читаются отлично, а вот вся остальная информация мелковата. Два других варианта похожи друг на друга: данные об оборотах двигателя и текущей скорости расположены как бы в «полях» разного оттенка, а перед глазами водителя словно простирается дорога с обозначением рядов, причём, автомобиль способен различать виды разметки. А также «считывать» знаки ограничения скорости.

При движении по дорогам и улицам по мере увеличения трафика «дорога» на экране начинает заполняться символами автомобилей. Можно различить грузовые и легковые варианты. Только вот разбросаны они по рядам несколько хаотично, так же и перемещаются, сдвигаясь по ширине ряда то вправо, то влево (при этом настоящие автомобили этого не делают). Интересная в целом система распознаёт автомобили выборочно: каким бы плотным ни был трафик, на экране перед вами будет не более четырёх символов. Для чего нужна эта «наблюдательность», непонятно. Другая китайская модель была способна определять дистанцию до автомобиля впереди в метрах, Omoda – нет. Так что в движении больше обращаешь внимание на различия картинки на экране и реальной обстановки, нежели на их сходство. В принципе, из этого режима можно выйти и вывести в центр панели показатели бортового компьютера.

Длина кроссовера всего 4,4 м, и этим определяется относительно небольшой размер салона. Впятером разместиться здесь, наверное, получится, но без запаса. Хотя сзади туннеля на полу нет, поверхность практически плоская. Части спинки заднего дивана складываются. Под фальшполом багажника – это интересно – спрятана полноразмерная запаска, причём, на литом 18-дюймовом диске. Ещё интереснее то, что запаска лежит на своеобразном круглом выступе пола, он как бы входит внутрь обода колеса. Непонятно, потребовалось ли такое решение для того, чтобы разместить агрегаты системы полного привода. Возможно, частично – да.

Внутри «Омоды» ощущаешь себя как в спортивной модели ещё и потому, что у неё очень высокий туннель пола между передними сиденьями. Это сооружение, естественно, «двухэтажное», и в нише внизу не только есть место для всяких полезных мелочей, но и пара гнёзд USB и 12-вольтовая розетка. А сверху находится панель для беспроводной зарядки смартфона, размещён селектор трансмиссии с рядом функциональных кнопок поблизости и выполнена пара подстаканников. При этом водителю удобнее, чтобы ёмкость с напитком была установлена в правый подстаканник, потому что, находясь в левом, она будет мешать правой руке.

«Недоперчёный»

1,6-литровый турбомотор для полноприводной «Омоды» был форсирован со 147-ми аж до 150-ти «лошадок». Кажется, не так уж много, но крутящий момент возрос с 210 до 257 Нм, и это существенная прибавка. У меня не было возможности сравнить два варианта кроссовера, однако я уверен, что ощутил бы разницу. Тем более, что пик момента незначительно сместился вниз, на какие-то 200 оборотов, но всё же.

Практически в соответствии с ТТХ момент форсированного двигателя наиболее отчётливо реализуется на оборотах от отметки «3000», а выше 4000 об/мин мотор прямо-таки заметно «скисает». Из трёх трассовых режимов я большей частью использую ЕСО, потому что некоторая «вялость» автомобиля при этой настройке мотора ощущается только в городском трафике, а на шоссе, когда двигатель трудится в зоне повышенных оборотов, тяга ближе к максимуму момента, и динамики стесняться не приходится. Хотя, конечно, настройки «Спорт» и «Комфорт» (он же Normal) делают лёгкий кроссовер ещё более резвым.

В тёмное время салон китайской «Омоды» переливается «атмосферной» подсветкой, впрочем, неяркой, как и в других автомобилях, где она применяется. Видимо, производители не хотят, чтобы что-либо постороннее отвлекало водителя от дороги. На «Омоде» отвлекаться особо и не приходится, кроссовер неплохо держит курс, пока…

…пока мы не активируем систему подруливания в полосу. И вот тут начинается в буквальном смысле цирк с эквилибристикой. Как интересно автомобиль реагирует на разметку: то видит её, то игнорирует. Вид разметки значения для системы не имеет. Бывает, что «Омода» абсолютно безразлична к сплошной линии, но при этом случается, что она замечает прерывистую – и буквально шарахается в сторону от неё. Рывки автомобиля очень неожиданны, резки и потому неприятны. Странно, что иногда «Омода», двигаясь ближе к правой линии разметки, отруливает от левой линии, хотя водитель не думает не только пересечь её без включения «поворотника», но даже и приблизиться к ней.

В этом состоит отличие премиальных моделей от, так сказать, всех остальных – масс-сегмента. Да, надо сказать, мало какой из «крутых» автомобилей, побывавших на наших тестах, отличался такой резкостью системы подруливания. греха таить не приходится. Но это вовсе не от того, что китайские инженеры поработали лучше. Скорее, наоборот. На премиальных моделях системы работают ровно и, скажем так, гарантированно: если устройство есть на борту, оно сработает в подавляющем большинстве случаев, без ошибок и сбоев. От «китайцев» же приходится ждать различных неожиданностей. Так что недооценивать их работу нельзя, но и превозносить тоже не стоит.

За механику кроссовер заслуживает высокую оценку. Без сомнительной «помощи» электроники он вполне способен порадовать владельца управляемостью. Хотя, конечно, его подвеску стоило бы как следует затянуть. Собственно, как и на «Тойоте» модели CH-R. Точно так же хотелось бы и «заострить» руль, который, на взгляд активного водителя, несколько вяловат.

Справедливости ради скажем, что такое мнение об автомобиле обычно формируется после заездов по гладким дорогам. Таким, как крупные автомагистрали вблизи Москвы – с качественным покрытием. Если же забраться подальше от столицы, да ещё свернуть с дороги федерального значения на какую-нибудь местную «шоссейку», да ещё средней или ниже средней «паршивости», при этом с отсутствием контроля скорости, как кроссовер покажет себя с иной стороны. Попрыгаете по неровностям – и окажется, что «Омода»-то весьма плотненьккая в плане подвески. Совсем уж откровенно «дубасить» по заплаткам асфальта, трещинам и выбоинам желания не возникнет, но и бояться их вы вскоре перестанете. Пробоев нет. Неприятного «спрыгивания» задней подвески в стороны тоже нет, кроссовер держит относительно прямой курс и не сбивается. Нет и дребезга деталей отделки салона, автомобиль собран на совесть.

Дверь багажника у «Омоды» с электроприводом. Пользователь автомобиля может задать высоту её подъёма. Перед началом теста дверь поднималась от силы на половину своего хода. Я увеличил этот показатель до 75-ти процентов, однако и этого для моего роста в 182 см оказалось мало. Видимо, лучше давать двери подниматься на максимальную высоту.

Разумеется, давать жару на плохих дорогах следует только одному водителю или, в крайнем случае, вдвоём с напарником-единомышленником. Мирные домочадцы очень быстро взвоют от такого режима движения, а их и ваши вещи разлетятся по углам салона. Но, в конце концов, водитель тоже человек и имеет право на свои предпочтения в плане передвижения в пространстве. Ну что поделаешь, нравятся многим прыжки по буеракам и ощущение того, что машина в целом игнорирует недостатки дорог, демонстрируя свои собственные достоинства и возможности.

Отличие полноприводной «Омоды» от переднеприводной состоит ещё и в том, что если на первой применен «робот», то на второй – вариатор. Считается, что бесступенчатая трансмиссия «съедает» часть мощности мотора, но в то же время она работает «бесступенчато», то есть, без толчков и рывков. Так вот, про «омодовскую» роботизированную трансмиссию тоже худого не скажешь, переключения плавные.

Есть ручное переключение? Есть, однако при всей любви к «механике» в данном случае я им почему-то не пользуюсь. Может быть, связано это с тем, что передач в коробке немного? Ведь нам на тесты доставались машины и с восемью, и с девятью передачами, а здесь их всего семь.

Проверяю разгон на низких передачах. Даже на шестой динамика улучшается, что говорить про пятую и тем более четвёртую. Но и в автоматическом режиме динамика радует, потому что трансмиссия оперативно скидывает пару передач. А панель приборов индицирует их номера – это признак активного, если не сказать спортивного автомобиля. Выбор ручного режима своеобразен: нужно задействовать кнопку на селекторе. Для смены режимов – переднего или заднего хода – кнопку нажимать не следует. В целом, лично меня вполне устроила бы и «Омода» с механической коробкой, однако такие на нашем рынке не предлагаются, только с вариатором или «роботом».

А про «Песок» забыли

Полноприводная трансмиссия «Омоды» рассчитана больше на асфальт, чем на бездорожье. В целом, если в повороте покруче заложить траекторию, задний мост подхватит, это можно ощутить. Но вот увидеть никак нельзя, а потому нельзя и с уверенностью сказать, когда точно срабатывает межосевая муфта. Никакой индикации этого на приборной панели нет, а жаль. Этим радовал, например, околоспортивный Changan Uni-K, а также вполне семейный кроссовер Kia Sorento актуального поколения.

К тому же надо сказать, что насчёт дорожного просвета ТТХ «Омоды» лукавит. 180 заявленных миллиметров просвета это, может быть, и не плохо. Но на самом деле под днищем обнаруживаются и более низкорасположенные элементы. Например, брызговик двигателя – он возвышается над землёй всего на 170 мм. А под щитками около передних колёс всего-то 140 см, не больше. Отметим, что брызговик двигателя пластиковый. Металлической защиты нет.

Другие наши измерения таковы. Просвет под рычагами задней независимой подвески 180 мм. Под стабилизатором поперечной устойчивости 190 мм. Ещё выше расположена труба глушителя, просвет под ней составляет 200 мм. Пространство под глушителем насчитывает 240 мм, под задним бампером – 330 мм.

Тем не менее, назвался кроссовером – съезжай с дороги. Вот и мы с «Омодой» попытались съехать в поле. И тут же вывесились на весьма скромной неровности. А не такая уж она и скромная, на самом деле, на ней «висели» и «Дастер», и Audi Q3. И так же легко, как они, китайская модель справилась с препятствием.

Но до намеченного места добраться не удалось. Вскоре нам встретился участок раскисшей земли, пропитанной талой водой. По нему пролегали колеи, явно оставленные тяжёлым внедорожником. Рисковать и следовать за ним не захотелось, и я стал разворачиваться. И вот тут-то совершенно отчётливо вступил в работу задний мост «Омоды».

В этом месте я опробовал тягу автомобиля во всех трёх доступных внедорожных режимах. И больше других понравился тот, что обозначен просто как «4Х4», при его выборе в трансмиссии наиболее долго держится включённой первая передача, а переход на вторую происходит при достижении примерно 3000 об/мин. В режимах «Грязь» и «Снег» переключение происходит заметно раньше. Мне кажется, режим «4Х4» следовало бы назвать «Песок», это было бы наиболее близко к истине.

В последнее время трудно говорить и даже думать о том, что очередная китайская новинка в ходе теста показала себя с отрицательной стороны и категорически не нравится. Сегодня такого просто не может быть. Отдельные недостатки, как, в данном случае, чересчур рьяная и несколько бестолковая система подруливания, встретиться «на борту» могут, но в целом модели оставляют приятные впечатления. Точно так же, как и «Омода». Сам бы я охотно стал её обладателем, причём, ещё охотнее – если бы она была представлена в комплектации без многочисленных электронных «наворотов» и с «механикой». Разумеется, и ценой подешевле.

Последний аспект, возможно, играет роль в премиальном сегменте – чем дороже, тем лучше. Но «Омода» больше похожа на массовый молодёжный автомобиль, неплохо подходящий в том числе и девушкам: компактная, симпатичная внешне, стильная внутри. Закоренелых дачников, а также любителей автопутешествий, скорее всего, разочарует относительно небольшой багажник, и они повернутся в сторону близкого по цене и оснащению Chery Tiggo 7 Pro. Правда, при этом прогадают с приводом, ведь во время зимнего теста переднеприводная «семёрка» Pro едва не «села» в простейшей ситуации. «Омода» заведомо дала бы ей фору, я нисколько не сомневаюсь. Важнее ли вместимость – решать вам.

Моё предположение – Omoda C5 будет не самой покупаемой моделью среди Chery и всех остальных «китайцев». Пожалуй, она станет заполнять небольшую нишу ушедших от нас малых активных кроссоверов, причём, пока в единственном числе.

Переднеприводные модификации Omoda C5 – Joy, Lifestyle и Ultimate – предлагается в России, соответственно, за 2 509 900, 2 649 900 и 2 779 900 рублей. Полноприводные варианты Active и Supreme дороже: 2 959 900 и 3 129 900 рублей. Версии различаются не только приводом, но и мощностными настройками 1,6-литрового турбодвигателя (147 и 150 л. с.), крутящим моментом (210 и 275 Нм) и трансмиссиями (вариатор и «робот»).

Технические характеристики Chery Omoda C5 4X4 ГАБАРИТЫ, ММ 4400 х 1830 х 1588 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2630 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 378 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1610 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1598 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 275 / 3800 ТИП ТРАНСМИССИИ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 195 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,4 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 52