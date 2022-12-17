В преддверии зимы на российском рынке дебютировал не просто новый автомобиль. У нас появился новый бренд Omoda, который в структуре продуктов концерна Chery Automobile призван занять место между народными моделями Chery и элитарными Exeed. А начать решили с кроссовера C5

Автомобильный рынок нашей страны можно поздравить с дебютом. В продажу поступил новый кроссовер OMODA C5. Встречают, как известно, по одежке, поэтому знакомство с новинкой начнем с внешнего вида. Сразу подчеркнем, что экстерьер заслуживает похвалы. Современный, но без излишней «цыганщины». В этом заслуга международной команды дизайнеров под руководством Стива Юма. Автомобиль разрабатывался в рамках концепции Art in Motion, в основе которой лежит авангардный подход к цвету и форме. Если конкретизировать, то речь идет об удачном сочетании плавных линий кузова и четких выштамповок. Стоит похвалить и необычные стилистические решения в форме и компоновке передних фар. Пожалуй, наиболее впечатляющий элемент OMODA – решетка радиатора, которая «нарисована» по принципу «безграничности». Данный эффект усиливается расположенными внутри ромбовидных ячеек деталями, по форме напоминающими алмазы, которые создают визуальный эффект сияния за счет игры света и тени.

А что внутри?

Интерьер OMODA C5 без натяжки можно назвать изящным. На выбор доступны два цвета отделки салона – черный или модный сегодня коричневый вариант. Передние сиденья напоминают кресла спорткаров (высокий интегрированный подголовник, развитая боковая поддержка, перфорированная высококачественная экокожа). У топ-версии водительское сиденье оборудовано электрическими регулировками в шести направлениях, переднее пассажирское – в четырех.

Панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 10,25 дюйма каждый и HD разрешением 1920 × 720 пикселей. Центральный дисплей позволяет подключить смартфон на базе iOS или Android, отображая контент устройства, а также данные, предоставленные системой кругового обзора 360°AVM, которая активируется автоматически при движении на скорости менее 20 км/ч. Подсветка салона – настоящая дискотека. Она доступна в 64 цветах и подстраивается под стиль вождения и ритмы музыки, созданной объемным звучанием из шести динамиков.

Разнообразных электронных помощников в кроссовере очень много. Иногда кажется, что они спорят друг с другом за право сообщить важную информацию водителю и пассажирам. Признаюсь, это сбивает с толку. А потому я бы порекомендовал инженерам, настраивающим систему, оставить в обязательном режиме только самые важные системы, а второстепенные можно включить дополнительно, если захочется.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Передние сиденья напоминают кресла спорткаров (высокий интегрированный подголовник, развитая боковая поддержка, перфорированная высококачественная экокожа). У топ-версии водительское сиденье оборудовано электрическими регулировками в шести направлениях, переднее пассажирское – в четырех.

Испытание Россией

За три дня теста мы проехали на новом кроссовере чуть более шестисот километров по обычным дорогам средней полосы России. Конечно, OMODA – это машина для города. Причем для города российского, нашего, с осенне-весенне-зимними сюрпризами в виде сугробов или снежной каши. Однако и вне мегаполиса автомобиль проявил себя достойно. Он уверенно катил и на скоростных магистралях, и на проселочных дорогах с весьма посредственным качеством асфальта. Причем, обладая довольно компактными размерами (длина – 4400 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1588 мм), C5 выделяется хорошей устойчивостью даже на высоких скоростях. При этом в салоне комфортно разместились четверо взрослых мужчин средней комплекции.

Часть нашего пути проходила по бездорожью, с которым китайский кроссовер справился без запинки. В этом немалая заслуга клиренса в 190 мм, что обеспечивает проходимость на легком бездорожье и комфортную парковку у высоких бордюров. Остается добавить, что передняя подвеска у OMODA – типа McPherson, а задняя – полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. На обеих осях – стабилизаторы поперечной устойчивости.

Что касается мотора, то тут выбора нет. Вот вам 1,5 литровый турбированный ДВС, допускающий использование самого дешевого 92 го бензина. На этом виде топлива он развивает 147 л.с., что позволяет набрать первую сотню за 9,9 с. При этом «максималка» составляет 195 км/ч.

Несмотря на неплохие динамические показатели, автомобиль отличается малым потреблением бензина. Расход на 100 км пробега в загородном режиме не превышает 5,8 л, в смешанном – 7,1 и в городском – 9,5 л. Достойно. Кстати, динамику разгона и, соответственно, расход можно корректировать благодаря режимам Eco/Normal/Sport. Выбирай по вкусу.

Что касается личных ощущений, то недостатка мощи, особенно при длинных обгонах нескольких грузовиков, не наблюдается. Кроссовер дарит ощущение уверенности и безопасности. Двигатель с турбокомпрессором Garrett и двумя фазовращателями от BorgWarner следует признать очень «эластичным».

Двигатель двигателем, но он мало чего стоит без надежной КП. Полуторалитровый мотор работает в паре с надежной, как утверждают разработчики, CVT25. Она вошла в число лучших в рейтинге «ТОП 10 лучших в мире коробок передач», составленном экспертным сообществом Академии автомобильной оценки Lopal Cup.

Комплектация Joy, Lifestyle и Ultimate

Фастбэк С5 OMODA доступен в трех комплектациях. Покупатель может выбрать одну из 13 цветовых комбинаций. Самая доступная версия называется Joy, и за нее просят 2?429 900 рублей. Довольно скромно по нынешним временам.

Эта комплектация включает такое основное оснащение, как 18 дюймовые литые диски, комплекс систем безопасности, включая стабилизацию курсовой устойчивости и ABS, четыре подушки безопасности, круиз-контроль и возможность выбора режима вождения. А еще покупателям предлагают «фишки», которые очень пригодятся российским автомобилистам зимой. Я имею в виду двухзонный климат-контроль, дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя.

Комплектация Lifestyle дополнена системой кругового обзора 360° с HD-камерами. Кроме того, передние сиденья оснащены вентиляцией и электрическими регулировками со стороны водителя. Присутствует полезная система мониторинга слепых зон, а также бесконтактное открытие багажника. Довершает картину полный «зимний» пакет. OMODA C5 в комплектации Lifestyle предлагается за 2?569 900 рублей.

И, наконец, топовую комплектацию назвали Ultimate. В дополнение к оборудованию Lifestyle здесь используют эффектную коричневую кожаную отделку салона, двухцветную окраску кузова, передние сиденья c электрическими регулировками, панорамный люк, датчик дождя, встроенный видеорегистратор и пакет ассистентов помощи водителю (адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение и предупреждение о покидании полосы, помощь при перестроении, аварийное удержание в полосе, предупреждение и предотвращение заднего перекрестного столкновения и функция автоматического переключения дальнего и ближнего света). Стоит эта крутизна 2?699 900 рублей.

ПОЛОСА РАЗГОНА

Первую сотню OMODA С5 набирает за 9,9 с. Максимальная скорость китайского кроссовера составляет 195 км/ч. При этом автомобиль отличается экономичностью, расходуя весьма скромные литры бензина и в городе, и на загородной трассе.

Ближайшие перспективы

OMODA представляет собой золотую середину между Chery и Exeed. В приватной беседе китайский топ-менеджер, который присутствовал на тесте, сообщил, что новый бренд должен продаваться в нише Mazda. Другими словами, автомобиль должен быть модным, качественным, эффектным и при этом не очень дорогим. Думаю, такой подход вполне может обеспечить успех новому кроссоверу. В добрый путь!



Технические характеристики Omoda C5 Габариты, мм 4400×1830×1588 Колесная база, мм 2630 Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л 378 Снаряженная масса, кг 1456 Диаметр разворота, м 11,8 Тип двигателя бензиновый турбо Рабочий объем, см³ 1498 Макс. мощность, л.с./об/мин 147/5500 Макс. момент, Hм/об/мин 210/1750–4000 Привод передний Трансмиссия вариатор Макс. скорость, км/ч 195 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,9 Расход топлива (средний), л 7,1 Объем бака, л 60