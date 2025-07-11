Среднеразмерный кроссовер Omoda C7 ворвался в практически опустевший сегмент имиджевых автомобилей. Но не зашкаливает ли здесь градус авангарда? Ведь машины с такими габаритами выбирают люди, в массе своей респектабельные и семейные. В этом мы постарались разобраться за время тест-драйва, проходившего на дорогах столицы

Авангардными автомобилями в компактном и субкомпактном сегментах сегодня мало кого удивишь. Citroen C3 Aircross, Nissan Juke, Smart Fortwo — в этих неформалах докризисных времен провокационность била через край и была на удивление высоко востребованной. Но одно дело вызывающе яркие «малыши», а другое — «среднеразмерники» с набором дерзких решений в дизайне и компоновке. В эту полную маркетинговых рисков нишу и зашел новый кроссовер Omoda C7.

Принимайте новенького!

В модельной гамме Omoda C7 составит компанию даже еще более эпатажному «младшему» кроссоверу С5 и куда более консервативному гольф-седану S5. Внешность нового игрока сразу цепляет взгляд, при этом провокационные элементы в дизайне получились одновременно небанальными и породистыми. Так, острая кромка фаски капота просто-таки врезается в сознание, полускрытые дверные ручки с небольшими нишами под хват впечатляют новизной форм-фактора, а анимированная подсветка на флангах переднего бампера (предлагается в топовой комплектации) отрабатывает тему восточного церемониального приветствия. Одним словом, внимание к деталям тут явно высокое, а места скуке не оставлено вовсе.

Правда и то, что «семерка» — это своего рода работа над ошибками (прежде всего в компоновке), допущенными в С5 и, по иронии судьбы, не помешавшими «младшему» SUV получить статус бестселлера. Кузов «пятерки» будто бы компоновали вокруг водителя. Он сидит здесь, точно в кокпите: низкая крыша и бреши стекол урезают обзор, багажник из-за покатых задних стоек невелик (378 л), а пространства над головой на «галерке» для высоких пассажиров — в дефиците. В C7 же авангардные компоновочные решения помножены на простор, ведь «старший» получился на 260 мм длиннее, на 45 мм шире и на 82 — выше «младшего», и эту прибавку инженеры мастерски использовали для увеличения пространства в салоне и грузовом отделении. Последнее, кстати, внушительное (на 639 л), снабжено глубокими и удобными нишами под канистры с омывайкой, обшито приятным ворсом и имеет розетку на 12 В на левой стенке. Во всех комплектациях, кроме «младшей», предусмотрен и сервопривод открывания пятой двери. В переднеприводных С7 в багажнике размещена полноразмерная запаска, у «полноприводников» под фальшполом хранится «докатка». А почему так, непонятно. Ведь в отличие от C5, имеющего в зависимости от модификации «многорычажку» или торсионную балку, у «семерки» сзади используется исключительно многорычажная конструкция, работающая одновременно на драйв и комфортную езду.

Игры для взрослых

У всякого имиджевого автомобиля есть фирменная «фишка». Например, в Nissan Juke центральный тоннель стилизован под топливный бак мотоцикла, а в Citroen C3 Aircross дефлекторы вентиляции похожи на щупальца осьминога. В C7 же реализована геймерская тема. Спицы овального руля отформованы по аналогии с геймпадами игровых приставок, а передние сиденья вдохновлены игровыми креслами для киберспортсменов и айтишников. Тут и высокая спинка для поддержки спины и плеч, и длинная подушка, и боковая поддержка, и податливый и при этом упругий наполнитель, и подголовники, смещающиеся по высоте по направляющим.

Сзади — уют и простор, неведомый C5. Хотя диван не смещается продольно, а его спинка не регулируется по наклону, сидеть очень удобно, и тесно не будет даже высоким седокам. Задним пассажирам выделили консоль с дефлекторами вентиляции, USB-порт, клавиши подогрева и основательный откидной подлокотник с подстаканниками.

А как вам такое дерзкое решение, как центральный дисплей, сдвигающийся по передней панели к переднему пассажиру и обратно? Чтобы отправить 15,6 дюймовый планшет в путешествие, нужно провести по экрану четырьмя пальцами вправо или, наоборот, влево. В компании обещают, что уникальную опцию вот-вот начнут предлагать дилеры. Хотя у нас в этом есть сомнения. Тем более что у самоходного тачскрина имеется и минус — он оставляет владельцев без перчаточного ящика. При такой расстановке для него не нашлось места.

Присутствуют в компоновке и другие спорные моменты. Скажем, бедной родственницей выглядит приборная панель шириной со смартфон. Индикаторы скоростного режима здесь, правда, прорисованы крупно, но смещены в левую часть табло, и перенастроить такое позиционирование нельзя. Впрочем, об этом вряд ли будут переживать владельцы хорошо укомплектованных С7, оснащенных информативным проектором данных на лобовое стекло.

Еще одна особенность «семерки» — функционал подрулевых переключателей. Правым рычажком тасуются передачи. А левый «собрат» ведает работой стеклоочистителей и поворотников. Светотехника же активируется «физическими» кнопками, смонтированными слева от руля, к сожалению, в слепой зоне. А еще вместо традиционных дверных ручек в салоне С7 непривычные подъемные клавиши у краев подлокотников. Как оказалось, орудовать такими крупными рычажками удобно, но, честно говоря, непривычно.

Система кругового обзора 540° порадовала — с высоким разрешением, эмулирующая в том числе вид сверху и под кузовом. Голосовой помощник работает неидеально, но знает основные команды — например, «Сделай холоднее!» или «Открой люк!». А еще в этой Omoda предустановлены российские сервисы музыки, видео и навигации. Есть даже бортовые игры, управление в которых осуществляется при помощи геймпада или приложения на смартфоне. Играть, само собой, система разрешает только на стоянке. Телематика же Omoda Connect позволяет запустить двигатель со смартфона, узнать геолокацию машины и считать данные борткомпьютера, что, конечно же, очень удобно.

Весомый аргумент

С7 оснащается агрегатной связкой, знакомой по «младшему» С5. За ускорение в обоих случаях отвечает 1,6 литровый 150 сильный бензиновый турбомотор в тандеме с 7 ступенчатым преселективным роботом. Однако испытуемый на 143 кг тяжелее, и в его дорожных повадках больше степенности. Впрочем, тихоходом «семерку» не назовешь. Скорее наоборот, при солидных габаритах и сравнительно малообъемном моторе этот кроссовер умудряется довольно энергично ускоряться. Электроника, правда, бережет коробку, и эффектно «выстрелить» со старта у машины со снаряженной массой 1753 кг не получится. А вот резко набрать скорость в городском трафике и уверенно обойти фуру на трассе — это пожалуйста!

В свою очередь, 275 Нм пиковой тяги лежат здесь на достаточно низкой полке 2000–3500 об/мин, и этот запас совсем не лишний во многих дорожных сценариях, к примеру, на проселке. Полноприводная модификация, которую мы протестировали, уедет по скользким или рыхлым покрытиям дальше, чем моноприводная. Муфта Faps оперативно перекидывает часть момента на задние колеса, а предустановки «Снег», «Грязь» и особенно «4х4» позволят справиться со сложными участками «пересеченки». Клиренса же в 175 мм достаточно для того, чтобы доехать в межсезонье до загородной дачи. А вот то, что С7 обделили ручным режимом коробки передач, обидно с учетом того, что он имеется у младшей «пятерки».

Полюбить «семерку» можно и за высокую плавность хода, и за малую вибронагруженность. Кроссовер базируется на платформе T1X, знакомой по целому ряду соразмерных кроссоверов концерна Chery. Однако есть высокотехнологичный бонус. Здесь применены гидравлические опоры двигателя, снижающие вибрации в салоне. В результате С7 едет в равной мере азартно и благородно, без проблем отфильтровывая дорожный брак.

Рулевому управлению лишь немного недостает информативности, как ни меняй уровень усилия на ободе. Зато в городских режимах легкая баранка — благо, на трассе же рулевой привод можно «поджать», выбрав «спортивные» предустановки в меню.

Одним словом, С7 хочется сравнить с «заматеревшим» С5. Управлять такой машиной — удовольствие, она классно выглядит и комфортно едет, в ней просторно и уютно. Цены на моноприводный и полноприводный варианты стартуют с 3 399 900 и 3 699 900 рублей соответственно. Базовое оснащение включает четыре подушки безопасности, ESP, двухзонный «климат», обогрев передних сидений, руля и лобового стекла, камеру заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль с ограничителем скорости, систему бесключевого доступа и 18 дюймовые колеса. При этом нужно учитывать, что от типа привода зависит объем топливного бака: 51 или 57 л у версий 4х2 и 4х4 соответственно. Продажи уже начались. На наш взгляд, у людей со вкусом и повышенными запросами к комфорту появился интересный вариант для покупки.

Технические характеристики Omoda C7 1.6T AWD Габариты 4660х1875х1670 мм Колесная база 2720 мм Снаряженная масса 1753 кг Дорожный просвет 175 мм Объем багажника 639 л Двигатель бензиновый L4, турбо Объем двигателя 1598 см3 Мощность 150 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 275 Нм при 2000–3500 об/мин Трансмиссия роботизированная, 7-ступ. Привод полный Макс. скорость 190 км/ч Время разгона до 100 км/ч 11,4 с Средний расход топлива 8,0 л/100 км Объем бака 57 л