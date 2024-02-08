Автомобильный портал Motorpage
8 фев 2024

Электрический пикап Radar RD6 получил полный привод

Электрический пикап Radar RD6 получил полный привод
Автор фото: фирма-производитель

Компания Radar, входящая в концерн Geely, в следующем квартале этого года запустит продажи полноприводной модификации электрического пикапа RD6

Данная модель на родине не имеет достаточно высокого спроса, однако компания намерена запустить продажи электромобиля на внешних рынках. В связи с этим к стандартному RD6 прибавляется и полноприводная модификация RD6 4WD. 

Глава компании Radar отметил, что RD6 теперь по динамике сравним с Tesla Cybertruck (разгон до “сотни” составит - 4 с). При этом, технические характеристики силовой установки пока не рассекречены. Напомним, что заднеприводный RD6 комплектуется одним электромотором мощностью 272 л.с. Есть три варианта аккумуляторов: 63 кВт*ч, 86 кВт*ч и 100 кВт*ч. Запас хода - 410, 550 и 632 км соответственно. По слухам, полноприводная модификация получила такую же компоновку электромоторов на Zeekr 001 (272 л.с. + 272 л.с.). Более того, это может означать и то, что RD6 4WD будет комплектоваться аккумулятором емкостью 140 кВт*ч, который обеспечивает запас хода до 1000 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Pagani

Pagani анонсировала новый гиперкар

08 февраля 2024
Xiaomi SU7

В Китае стартовало производство электроседана от Xiaomi

08 февраля 2024
Radar RD6

Электрический пикап Radar RD6 получил полный привод

08 февраля 2024
Radar RD6

Электрический пикап Radar RD6 получил полный привод

08 февраля 2024
Mini Cooper S (2024)

Mini Cooper с ДВС получил обновление

08 февраля 2024
Kaiyi X7 Kunlun

В России стартовали продажи Kaiyi X7 Kunlun

07 февраля 2024

 Новости Radar RD6

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 6 - москвич 6 (2023) парадоксов друг Тест драйв
05 февраля 2024

Москвич 6
"Парадоксов друг"
Geely Emgrand - geely emgrand (2023) нелинейное уравнение
Тест драйв
28 января 2024

Geely Emgrand
"Нелинейное уравнение"
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid - chery tiggo 8 pro hybrid (2023) вид спереди
Тест драйв
21 января 2024

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
"«Если больше, значит, лучше»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 3 4 9