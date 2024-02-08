Электрический пикап Radar RD6 получил полный привод

Компания Radar, входящая в концерн Geely, в следующем квартале этого года запустит продажи полноприводной модификации электрического пикапа RD6

Данная модель на родине не имеет достаточно высокого спроса, однако компания намерена запустить продажи электромобиля на внешних рынках. В связи с этим к стандартному RD6 прибавляется и полноприводная модификация RD6 4WD.

Глава компании Radar отметил, что RD6 теперь по динамике сравним с Tesla Cybertruck (разгон до “сотни” составит - 4 с). При этом, технические характеристики силовой установки пока не рассекречены. Напомним, что заднеприводный RD6 комплектуется одним электромотором мощностью 272 л.с. Есть три варианта аккумуляторов: 63 кВт*ч, 86 кВт*ч и 100 кВт*ч. Запас хода - 410, 550 и 632 км соответственно. По слухам, полноприводная модификация получила такую же компоновку электромоторов на Zeekr 001 (272 л.с. + 272 л.с.). Более того, это может означать и то, что RD6 4WD будет комплектоваться аккумулятором емкостью 140 кВт*ч, который обеспечивает запас хода до 1000 км.