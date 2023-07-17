Он очень похож на детскую игрушку. Причём, не только на машинку, но и на куколку-пупсика с большой головой. Кстати, с пупсом у Argo есть кое-что общее, а именно пластмассовые детали кузова. Вспомнились слова весёлой эстрадной песенки: «I`m of plastic, it`s fantastic». А каков грузовичок в реальности?

И совсем он не игрушка. Если Sollers Atlant конкурирует с цельнометаллической «Газелью», то Argo — соперник очень популярного в России Hyundai Porter с компоновкой «кабина над двигателем». Такая конструкция существенно увеличивает полезную длину грузового кузова и повышает маневренность автомобиля. Не случайно прародители нынешних «Портеров» и «Арго» появились в тесных городках Японии.

Кабина над мотором: плюсы и минусы

Правда, кабина над мотором неизбежно создаёт и проблемы. Водительское место тесное, ноги едва умещаются в пространстве под торпедо, потому что между педалями из пола «растёт» толстая рулевая колонка. Нажимать на педали она не мешает, но усложняет посадку и расположение на рабочем месте. Но водителю в помощь — ручка на передней стойке. Со стороны пассажира вспомогательных ручек даже две: одна на стойке, другая над дверью. А в фургоне Atlant нет ни одной.

В принципе, компоновка кабины Argo — как у бескапотных УАЗов. Сиденья закреплены на возвышениях пола над колёсными арками, так что о регулировке водительского кресла по высоте говорить не приходится. Но вообще высота кабины мне при росте 182 см показалась достаточной. В целом, хватило и хода кресла в продольном направлении, и удобный наклон небольшой спинки удалось подобрать — 400-километровые перегоны за день усталости спины не вызвали.

Понятно, что без остановок столько не проедешь. А если есть свобода графика, то неизбежно захочется отдохнуть. Только вот вытянуться на всех трёх сиденьях в кабине мне при моём росте не удастся: ширина от двери до двери — 140 см. Далеко назад спинку не откинешь, кабина кончается. Приходится расслабляться, скрючившись за рулём.

Плюс узкой кабины в том, что дверь находится рядом с левой рукой водителя, если опустить стекло, то можно удобно пристроить локоть. Не опускать тоже можно, но тогда место для локтя получается узким, придётся мастерить кустарный подлокотник. Насчёт стёкол: у Argo они с электроприводами, как и огромные наружные зеркала. И центральный замок в наличии.

А двери закрываются с приятным, даже благородным звуком. Потому что они из пластика — именно благодаря особому звуку я это и обнаружил. По-моему, отличное решение. Странно только, что панели передка кабины по-прежнему «жестяные». У тех же «Хендаев» это проблемные места, ржавеют они отчаянно, что особенно заметно на белых кузовах. Почему их не «лепить» из пластика? Ведь ни в плане жёсткости кабины, ни в плане безопасности они большой роли не играют. А играют роли, как на том же Argo, миниатюрных капотов, под которыми ничего нет. Ну, практически ничего: здесь мы находим только бачок с жидкостью для стеклоомывателя и шланги со штуцерами для заправки кондиционера.

Собственно,Sollers Argo — это перелицованный китайский JAC N25 / N35. В российском «переводе» он получил лишь две новые эмблемы: одну на панели передка и вторую на рулевом колесе. Всё. Ну, ещё изотермический кузов — нашего производства. Вместо него Argo может быть укомплектован кузовом-холодильником или бортовой платформой с тентом.

На ходу в кабине грузовичка не так уж шумно, как можно предположить со стороны. Даже, пожалуй, тише, чем в «Атланте». Возможно, это связано с тем, что мотор расположен не впереди за перегородкой, а внизу под полом. Доступ к нему для обслуживания — из кабины. Нужно отстегнуть два факсатора двухместного пассажирского сиденья и поднять его, закрепив в вертикальном положении специальным ремешком. В моём случае на тестовом Argo фиксаторы сиденья были расстёгнуты, и я довольно долго ехал, даже не предполагая этого, потому что сиденье не болталось и не гремело.

Среднюю спинку можно расположить горизонтально и получить столик с подстаканниками и отсеком-«бутербродницей». По-другому этот бокс не назовёшь. Бумаги формата А4 в него не влезут, крышка неровная, документы на ней не заполнишь. В плане места для вещей кабина Argo чисто «дневная», захотите взять что-то в дальнюю дорогу — на пространство за спинками сидений можете не рассчитывать, места там минимум. А под сиденьями его нет вообще — там пол.

По законам аэродинамики шмель летать не должен

Тем не менее, в дальнюю дорогу на Argo и хочется, и, в общем-то, можется. Я проехал на нём порядка 900 километров, разумеется, не в один присест, и не только не жалею — даже получил удовольствие.

Для начала о неприятном. Музыка в Argo не в пример лучше, чем в «Атланте», звук и громче, и чище. Только вот экранчик у головного устройства мал и практически не читаем ни при каком освещении. А кнопки настолько малы, что их только под лупой разглядывать. А флэшки хоть и подключаются, но воспроизводятся только на ровной дороге, на кочках же сбиваются и замолкают, так что на грунтовках и разбитом асфальте о музыке можно забыть.

К климатической установке претензий нет, настраивается она легко, кабина быстро охлаждается, а при необходимости быстро прогревается. Сказывается небольшой объём «помещения».

Внутренние размеры изотермического кузова Sollers Argo, побывавшего на тесте Motorpage, таковы: длина 3,3 м, ширина по полу 171 см, высота 195 см. Погрузочная высота около 75 см. Ширина кабины между внутренними ручками дверей 144 см.

Обзорность отличная, при манёврах задним ходом просто неоценимы большие наружные зеркала с нижними секциями, показывающими траекторию движения задних колёс. Любой бордюр объедешь.

Дизельный двигатель здесь не тот, что на «Атланте». Двухлитровый агрегат выдаёт 136 л. с. и почему-то считается более шумным, хотя и более равномерным в работе. А вот нет. Ни то и ни другое. И шумит меньше, и на тех же холостых, бывает, заметно подрагивает, хотя обороты и в норме.

Но, как бы то ни было, более слабый мотор Argo понравился мне больше «атлантовского». У него более дизельный характер, он действительно способен поднять даже с 1000 об/мин и неплохо потянуть с 1500 об/мин. Шестая передача коробки вполне применима на 80 км/ч, но теоретически её можно «подрубить» и на 70, и на 60 км/ч. Главное — ехать так, как едут перевозчики коммерческих грузов.

Панель приборов у Argo самая простая, стрелочная. Борткомпьютера нет и в помине, но, решив однажды обнулить суточный пробег, я вдруг обнаружил в электронном окошке очень интересный показатель — средний расход топлива. Припрятали же его… Показатель оказался показательным и в натуральном выражении: 12 л, однако. Вот тебе и «кузовичок».

А дело в том, что первую половину теста я гнал грузовую машину, как легковую. Аж до 120-ти раскочегаривал, хотя уже на сотне она молила о пощаде и прибавляла крайне неохотно. Вот откуда «конский» расход. Попытки ехать бережливее тут же продемонстрировали результат: при скоростях меньше 90 км/ч автомобиль легко укладывался в десятку литров на сотню.

Проверка с помощью «круиза», который тут тоже есть, продемонстрировала: скорость 110 — расход 11. Расчётливому коммерсанту, пожалуй, стоит озаботиться приобретением спойлера на крышу кабины — чтобы нивелировать вертикальный «уступ» кузова. Только как крепить спойлер, непонятно: желобков же на крыше нет.

Передачи переключаются чётко, хотя механизм, как и на «Атланте», воспринимается как слегка разболтанный. Пробег у «кузовичка» минимальный. Вообще, создавалось впечатление, что двигатель обкатывается прямо подо мной, улучшается приёмистость, тяга на «низах».

Правда, за курсом надо следить во все глаза. Argo отчаянно рыскает на прямой, а уж в асфальтовых колеях — так просто ужасно. Их следует избегать. Странно, мой давнишний «Соболь» рыскал из-за очень высокого люфта руля, здесь же люфт вроде как не ощущается. Но руль абсолютно не информативный, чисто по-грузовому. И расположен так же, почти горизонтально. Рассчитан на интенсивное кручение во время манёвров в «узких» местах, а вовсе не на прогоны по трассе. Тем не менее, и к рулю можно привыкнуть, и к поведению машины. Дачник-чайник пожалеет, разве что, о том, что не будет обеспечивать свой «кузовичок» достаточной загрузкой.

С поклажей в кузове автомобиль идёт значительно плавнее и прямее. Он вообще не такой уж жёсткий, как мне показалось. Недостатки управляемости я бы списал на балку передней подвески, только вот балки под кабиной-то и не обнаружилось, вместо неё — подрамник и небольшие независимые рычажки. Сзади — многолистовые рессоры. Многолистовые и… многообещающие: в пресспарке мне не смогли сообщить реальную грузоподъёмность модели, но она явно превышает заявленную в ТТХ. В общем, «полуторному» «Портеру», без проблем таскающему по три, а то и три с половиной тонны, создан неплохой конкурент. Или замена.

Шесть рабочих колёс — две «запаски»

Задние колёса у Argo двускатные и всего лишь 13-дюймовые. Передние имеют диаметр 15 дюймов. Запасок под кузовом, в заднем свесе, две. Также под кузовом, на раме, расположился запираемый металлический ящик с аккумуляторной батареей. С другой стороны обнаружился ещё один ящик, такой же по размеру, но открыть его я не смог. Возможно, в нём предполагается хранить водительский инструмент. Крышка топливного бака запирается на ключ — это правильно, как и то, что от всех замков на машине один ключ: тот же, что и от замка зажигания.

При этом на виду остаются и никак не заперты расширительный бачок системы охлаждения и топливные фильтры двигателя. С одной стороны, это удобно в плане обслуживания, но, с другой, всё-таки не надо сбрасывать со счетов разного рода хулиганов и вандалов. Которые могут просто так, от нечего делать… даже думать не хочется.

Интересно заглянуть под автомобиль. Сзади для этого низковато, колёсики небольшие, мост массивный. Можно увидеть разве что пакеты рессор. Под передком «воздуха» значительно больше. Есть даже стальная защита — и прикрывает она радиатор с вентилятором системы охлаждения. А вот поддон картера двигателя никак не защищён.

Согласно паспортным данным, до сотни километров в час Argo разгоняется за 15 с. Мне кажется, что дольше, потому что при скорости 90 км/ч динамика существенно ухудшается. А до 120 км/ч автомобиль и вовсе «добирается» с трудом. Прямо скажем, динамика и высокие скорости не являются его «коньками». Интересно, что производитель рекомендует для модели максимальную скорость движения 115 км/ч, при том что паспортная «максималка» заявлена на уровне 150 км//ч.

Имеющий задний привод Argo, думаю, вряд ли продемонстрирует высокую проходимость на грунтовых или зимних дорогах. У него есть кнопочка отключения системы стабилизации, только… есть ли сама эта система? На песчаном просёлке даже гружёный автомобиль изрядно рыскал, а при попытке порезче добавить «газ» просто реально «метнул хвостом». Никаких сигналов о срабатывании ESC при этом не поступило: ни со стороны агрегатов, ни на панели не загорелся соответствующий значок.

Грузились мы на складе большого магазина стройматериалов. И автомобиль обратил на себя внимание администрации. Нам были заданы вопросы о пробеге, о мощности двигателя, о расходе топлива. Выяснилось, что собственный парк компании, состоящий из «Хендаев» и «Газелей» поколения «Бизнес» отчаянно стареет, поэтому для замены подыскиваются варианты. В Argo потенциальным покупателям понравились тяговитый — по моим рассказам — дизель, коробка-«механика», доступность агрегатов для обслуживания, и в качестве главного плюса были названы пластмассовые двери, избавляющие эксплуатантов от такой головной боли, как коррозия.

Кузов-кунг тоже заслужил высокие оценки. Двери его могут не только распахиваться на 270 градусов, но и фиксироваться в этих положениях к бортам. Для удобства проникновения в грузовое пространство сделаны боковая ручка и выдвижная лесенка, правда, с узкими ступенями, не для мягкой обуви. В принципе, в кузов заскочить нетрудно и без неё, погрузочная высота — около 75 см.

Собранный из сэндвич-панелей изотермический кузов не имеет окошек вентиляции. Пол отделан «морской» фанерой, в ней выполнены прорези под такелажные петли. На стенах петель нет. По полу вдоль стен проложен молдинг-уголок из гофрированного металла.

Вот таким оказался грузовичок-новичок Sollers Argo, он же в «девичестве» JAC. Мне кажется, он вполне подойдёт для замены тех моделей, которые навсегда или на время покинули наш рынок. Причём, послужить сможет и коммерсантам, и дачникам-частникам, почему бы и нет?

По последним данным, модель Argo будут собирать в Ульяновске. И, чем чёрт не шутит, вдруг эта модель послужит если не образцом, то, по крайней мере, вариантом для проектирования новых «буханок» и «головастиков». Ведь схожий с ними по параметрам и конструкции Argo — грузовичок гораздо более гражданский, универсальный, приятный в пользовании. К тому же с таким неоспоримым преимуществом, как не подверженные коррозии пластмассовые двери.

Sollers Argo предлагается в модификациях полной массой 2,5 и 3,5 т. Основные параметры у них одинаковы: 2,0-литровый турбодизель мощностью 130 л. с., шестиступенчатая механическая коробка передач, задний привод, двускатная ошиновка сзади. Цена начинается с 2 680 000 рублей.

Технические характеристики Sollers Argo ГАБАРИТЫ, ММ 5300 х 1800 х 2650 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2640 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 11,5 ОБЪЁМ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО КУЗОВА, Л 11 000 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2495 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, дизельный, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2000 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 130 / 3600 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 285 / 2200 — 2600 ТИП ТРАНСМИССИИ механическая, 6-ст. ПРИВОД задний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 150 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 15 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 11,0 — 14,0 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 80