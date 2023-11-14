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14 ноя 2023

Стартовали продажи отечественного пикапа Sollers ST6

Стартовали продажи отечественного пикапа Sollers ST6
Автор фото: фирма-производитель

Российская компания Sollers объявила о старте продаж нового пикапа ST6. Автомобиль оценивается от 2 400 000 рублей, что примерно на 500 000 дешевле китайского аналога

Напомним, что Sollers ST6 является перелицованной версией китайского пикапа JAC T6, который официально представлен на российском рынке по цене примерно 2 900 000 рублей. Отечественная модель отличается от своего донора иной решеткой радиатора и шильдиками. Габариты автомобиля: 5325/1880/1830 мм., колесная база - 3090 мм. Размер грузовой платформы - 1520/1520/470 мм. Отмечается, что грузоподъемность составляет 900 кг.

Sollers ST6 оснащается бензиновым или дизельным 2-литровым мотором на выбор. Мощность - 176 л.с. и 136 л.с. соответственно. Оба мотора стыкуются с 6-ступенчатой “механикой”. Привод - полный. На данный момент для покупки доступна только дизельная модификация по цене от 2 500 000 рублей. Бензиновая, которая дешевле на 100 00 рублей, будет предложена немного позже.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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