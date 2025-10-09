Sollers вывел на рынок новый флагманский пикап ST9

Модельный ряд марки Sollers пополнился флагманским пикапом ST9. Производство организовано на Ульяновском автомобильном заводе

Новый ST9 оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 224 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод полный по умолчанию, а в старшей версии доступна блокировка заднего дифференциала. Позже в гамме появится и дизельная модификация с двигателем мощностью 163 л.с., уже знакомым по ST8.

Модель выделяется многоярусной светодиодной оптикой, крупной решеткой радиатора с хромированными вставками и массивным пластиковым обвесом. Габариты пикапа: 5330 x 1965 x 1920 мм, а колесная база – 3110 мм. Дорожный просвет – 210 мм.