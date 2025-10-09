Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2025

Sollers вывел на рынок новый флагманский пикап ST9

Sollers вывел на рынок новый флагманский пикап ST9
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд марки Sollers пополнился флагманским пикапом ST9. Производство организовано на Ульяновском автомобильном заводе

Новый ST9 оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 224 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод полный по умолчанию, а в старшей версии доступна блокировка заднего дифференциала. Позже в гамме появится и дизельная модификация с двигателем мощностью 163 л.с., уже знакомым по ST8.

Модель выделяется многоярусной светодиодной оптикой, крупной решеткой радиатора с хромированными вставками и массивным пластиковым обвесом. Габариты пикапа: 5330 x 1965 x 1920 мм, а колесная база – 3110 мм. Дорожный просвет – 210 мм.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Sollers ST9

Sollers вывел на рынок новый флагманский пикап ST9

09 октября 2025
Aston Martin DB12 S (2026)

Aston Martin вывел на трассу 691-сильный купе DB12 S

09 октября 2025

Госдума приостановила проект единой системы контроля перегруза грузовиков

09 октября 2025

Алиханов назвал повышение утильсбора «необходимым шагом» для защиты автопрома

09 октября 2025
Sollers ST6

Стартовали продажи отечественного пикапа Sollers ST6

14 ноября 2023
Sollers ST6

Представлен пикап Sollers ST6

11 сентября 2023

 Новости Sollers

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард
Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм
Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 3 1