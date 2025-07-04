Флагман новой марки: семь мест, «автомат», полный привод
Произносится «Соуис», с ударением на «И», образовано сочетанием слов Soul и Easy, «дуща» и «легко», корпоративный слоган марки – Ease your life, «облегчите свою жизнь», как-то так. Хотя поначалу-то компания называлась South East (Fujian) Motor Co по расположению на юго-востоке Китая, где она с 2006 года совместно с Mitsubishi выпускала лицензионные версии японских автомобилей, микроавтобусов Delica, например. Но в прошлом 2024-м году South East Motor Co купила Chery, назначила Soueast своим экспортным брендом и переформатировала модельную линейку – в ней теперь три кроссовера: S06, S07, S09. В России пока представлены «семерка» и «девятка, «шестерка» ожидается. Сегодня на тесте в motorpage.ru – флагманский Soueast S09.
Незадолго до знакомства с Soueast S09 я сдал в пресс-парк флагманский SUV марки Chery, Tiggo 9. И быстро заметил, что машины во многом похожи – что и неудивительно для близких родственников, выходцев из большой семьи Chery, куда входят многочисленные суббренды, а теперь вот и Soueast. Хотя платформа, на которой построен Soueast S09, имеет свой собственный индекс, не T1X, а T1P. И собственное лицо у машины, безусловно, есть. Начиная с оформления передней части с характерной U-образной линией дневных ходовых огней обрамляющей радиаторную решетку. Кузов – благородного темно-зеленого цвета, такой, помню, был у тестового Mercedes-Benz GLS. Но черты, общие для больших кроссоверов из семьи Chery, тоже заметны: те же плюс-минус сантиметры пропорции кузова, та же подоконная линия с подъемом после задних стоек. Хотя на кузове Soueast заметнее рельефная «мускулатура», ее добавляет выштамповка по поясной линии, также волной поднимающаяся к корме. Ручки дверей, в отличие от некоторых родственников, у Soueast S09 не выдвижные, а традиционные. Автомобиль, как и положено флагманскому SUV, крупный, 4858 мм в длину, колесная база 2850 мм. Дорожный просвет – 190 мм.
Салон тестового Soueast S09 – из темно-серой качественной экокожи, с ромбовидной прострочкой, комбинации мягкого и жесткого пластиков, кожей обшит и руль. Посадка на водительском месте удобная, у кресла хорошая набивка. На передней панели – дежавю, картина, знакомая по Сhery Tiggo 9: такие же два экрана – цифровая приборная панель с диагональю 10,25 дюйма и экран мультимедийной системы Full HD с диагональю 15,6 дюйма. Те же у центрального дисплея, похоже, заставки и тот же интерфейс – вентиляцию и подогрев сидений включают нарисованные «ползунки» в недрах меню. Кнопка включения обогрева руля, правда, здесь расположена иначе – в правом нижнем краю центрального экрана, на пассажирской стороне, так что водителю к ней приходится тянуться, перегибаясь через центральный тоннель. Но так же, как и в Chery, при включении указателя поворота и повороте руля на центральном экране высвечивается сегмент, показывающий картинку с соответствующей стороны машины. Так же амбиентная подсветка большого динамика в центре передней панели, когда включается поворотник, мигает соответствующей стороной – желтым цветом. Когда в слепой зоне возникает автомобиль или курьер на велосипеде, она моргает уже красным. Кнопка включения «аварийки» на центральной консоли, под черной лаковой панелью – сенсорная, ее не сразу увидишь и включишь, физическая была бы удобнее, но как есть.
Управление коробкой передач – не подрулевым рычагом, как на Chery, позаимствовашей эту схему у Mercedes-Benz, а селектором на центральном тоннеле. Интересная у него ручка – из черного граненого стекла, с эмблемой Soueast на верхней грани. Что еще из особенностей? Непривычный звук автоматического запирания дверных замков, словно визг взводимой пружины затвора.
Машина семиместная, три ряда сидений, схема 2+3+2. Кстати, колесная база у Soueast S09 на 50 мм длиннее, чем у родственного Tiggo 9, и это важная прибавка: третий ряд получается заметно просторнее, даже взрослые усядутся, пусть и без особого комфорта. Объем багажника в трех вариантах, пятиместном, семиместном и полностью сложенных сиденьях – 723 литра, 136 литров, 1200 литров соответственно. Есть функция отпирания багажника «без рук» – нужно наступить на световой кружок на земле у заднего бампера, впрочем, в тестовой машине эта функция была не активна.
Установленная под капотом Soueast S09 четырехцилиндровая рядная бензиновая турбочетверка с заводским индексом SQRF4J20С выпускается концерном Chery с 2021 года. Этот мотор с рабочим объемом 1998 кубических сантиметров используется во многих машинах основной марки, Chery и ее суббрендов – Exeed, Jaecoo и так далее.
Блок цилиндров и головка блока – из алюминия, в приводе ГРМ – цепь. Двигатель работает по циклу Миллера, эта технология снижает температуру рабочей смеси и ее сгорания, уменьшает склонность к детонации, безопасно увеличивает степень сжатия, повышая КПД двигателя и его экономичность. В автомобилях Chery в Китае мотор выдает 254 л.с., в машинах для России его мощность из-за налогов ограничена до 249 л.с., а для Soueast S09 он дефорсирован даже до 197 л.с.. Эту мощность мотор развивает при 5500 об/мин, а максимум крутящего момента в 375 Нм выдает в диапазоне от 1750 до 4000 об/мин. Примерный ресурс агрегата составляет 300 тысяч км.
В трансмиссии Soueast S09 используется 8-ступенчатый автомат FA840, который Chery выпускает с 2023 года и ставит на модели и основного бренда, и суббрендов, например, Exeed, под собственным индексом 840AHA. Эта АКП рассчитана на крутящий момент до 440 Нм, так что при условии замены масла каждые 60 000 км пробега обещает ресурс в 250 000 км.
Тандем двигателя коробки и разгоняет кроссовер снаряженной массой 1935 кг до максимальной скорости 190 км/ч, разгон до сотни занимает 8,9 секунд.
Две комплектации Soueast S09, Comfort и Comfort Plus – переднеприводные. У первой 1,6-литровый двигатель и семиступенчатый «робот», у второй мотор двухлитровый и тоже семиступенчатый «робот», уже другой модели. Но тестовый автомобиль в топовой версии Premium – с «автоматом» и имеет привод на все колеса, на задние крутящий момент передается через многодисковую муфту BorgWarner шестого поколения. Подвеска автомобиля полностью независимая, спереди Макферсон, сзади многорычажная.
По сравнению со старшими братьями из семьи Chery с тем же двигателем – Tiggo 9, Exeed RX, – Soueast S09 ощущается как более спокойный автомобиль, все-таки больше чем полсотни сил мощности потерял мотор при дефорсировке. Хотя вообще по паспортным данным, разница в разгонной динамике не слишком велика, меньше секунды Soueast проигрывает родственникам. Но, в любом случае, недостатка динамики не ощущается, тем более что у АКП есть ручной режим, можно «играть» кулисой, выбирая передачу по желанию. Да, это первый случай, когда в экономичном ехать даже не очень приятно – «тормозит» машина, ее приходится все время пришпоривать. Здесь разница между режимом экономичным и нормальным прямо внушительная. Переведи в нормальный и сразу отклик на газ становится сильнее, обороты выше – автомобиль оживает. С увеличением оборотов двигатель машины издает характерное урчание, тембр баритональный. На асфальте подвеска ощущается как более жесткая и шумная, чем у того же Tiggo 9, автомобиль подробно рассказывает обо всех стыках и крышках люков. Но на грунтовке более крупные неровности на скорости машина проходит комфортно. Интересно настроен усилитель тормозов – кажется, что в конце хода педали эффективность торможения не возрастает, а, наоборот, неожиданно снижается, так что в конце торможения приходится не ослаблять нажим на педаль, а, наоборот, усиливать – дожимать ее.
Soueast S09 демонстрирует какие-то чудеса экономичности, в городе при равномерном движении на 60 км/ч маршрутный компьютер показывал текущий расход от 2 до 4 литров на сотню километров. Причем, расход ощутимо зависит от выбранного режима движения, их здесь шесть: «экономичный», «нормальный», «спортивный», «снег», «грязь», «внедорожный», последний лучше всего позволяет контролировать машину не только на проселке, но и на зимней дороге, что очень ценно. Да, так вот о текущем расходе топлива: в экономичном – 3 литра на сотню, переключаешь в нормальный – сразу становится 4, в спортивном – 9. Но в экономичном режиме на Soueast S09 ехать не слишком приятно, машина заботится об экономии всерьез и все время словно тормозит, нужно ее пришпоривать педалью газа, так что оптимальный режим – нормальный.
Общее впечатление от работы электронных ассистентов, явно доставшихся Soueast S09 от материнской Chery – хорошо, но возможностей чуть меньше, чем в машинах концерна, претендующих на премиальность. Говоришь голосовому помощнику, например: «Привет, Суис!». Отвечает: «Чем я могу помочь?» – «Сделай температуру 25 градусов». Молчит. «Закрой шторку люка». Отвечает: «Эта функция работает без голосового сопровождения». Удалось добиться от него включения подогрева сиденья, и на том спасибо.
Семиместный кроссовер – значит, прежде всего, семейного назначения. Комфортабельный, экономичный, полноприводный, повышенной вместимости благодаря увлеченной колесной базе. Передовой двигатель, классический «автомат», приятный в управлении, но главное – цена. Полноприводная Soueast S09 в комплектации Premium стоит 4,099 млн. рублей, и это почти на миллион рублей дешевле, чем тот же флагманский Tiggo 9 материнской марки Chery, за который просят 5,05 млн. рублей. Убедительный аргумент для тех, кому важен не бренд, а соотношение цена/качество.
|
Технические характеристики Soueast S09
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4858/1925/1780
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2850
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
190
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1935
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
Бензиновый L4, турбонаддув
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
1998
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С
|
197 при 5500 об/мин
|
МАКС. МОМЕНТ, НМ
|
375 при 4000 об/мин
|
ПРИВОД
|
Полный
|
ТРАНСМИССИЯ
|
8-АКП
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
190
|
РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С
|
8,9
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
8,9
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