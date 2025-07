Флагман новой марки: семь мест, «автомат», полный привод

Произносится «Соуис», с ударением на «И», образовано сочетанием слов Soul и Easy, «дуща» и «легко», корпоративный слоган марки – Ease your life, «облегчите свою жизнь», как-то так. Хотя поначалу-то компания называлась South East (Fujian) Motor Co по расположению на юго-востоке Китая, где она с 2006 года совместно с Mitsubishi выпускала лицензионные версии японских автомобилей, микроавтобусов Delica, например. Но в прошлом 2024-м году South East Motor Co купила Chery, назначила Soueast своим экспортным брендом и переформатировала модельную линейку – в ней теперь три кроссовера: S06, S07, S09. В России пока представлены «семерка» и «девятка, «шестерка» ожидается. Сегодня на тесте в motorpage.ru – флагманский Soueast S09.

Снаружи и внутри

Незадолго до знакомства с Soueast S09 я сдал в пресс-парк флагманский SUV марки Chery, Tiggo 9. И быстро заметил, что машины во многом похожи – что и неудивительно для близких родственников, выходцев из большой семьи Chery, куда входят многочисленные суббренды, а теперь вот и Soueast. Хотя платформа, на которой построен Soueast S09, имеет свой собственный индекс, не T1X, а T1P. И собственное лицо у машины, безусловно, есть. Начиная с оформления передней части с характерной U-образной линией дневных ходовых огней обрамляющей радиаторную решетку. Кузов – благородного темно-зеленого цвета, такой, помню, был у тестового Mercedes-Benz GLS. Но черты, общие для больших кроссоверов из семьи Chery, тоже заметны: те же плюс-минус сантиметры пропорции кузова, та же подоконная линия с подъемом после задних стоек. Хотя на кузове Soueast заметнее рельефная «мускулатура», ее добавляет выштамповка по поясной линии, также волной поднимающаяся к корме. Ручки дверей, в отличие от некоторых родственников, у Soueast S09 не выдвижные, а традиционные. Автомобиль, как и положено флагманскому SUV, крупный, 4858 мм в длину, колесная база 2850 мм. Дорожный просвет – 190 мм.

Салон тестового Soueast S09 – из темно-серой качественной экокожи, с ромбовидной прострочкой, комбинации мягкого и жесткого пластиков, кожей обшит и руль. Посадка на водительском месте удобная, у кресла хорошая набивка. На передней панели – дежавю, картина, знакомая по Сhery Tiggo 9: такие же два экрана – цифровая приборная панель с диагональю 10,25 дюйма и экран мультимедийной системы Full HD с диагональю 15,6 дюйма. Те же у центрального дисплея, похоже, заставки и тот же интерфейс – вентиляцию и подогрев сидений включают нарисованные «ползунки» в недрах меню. Кнопка включения обогрева руля, правда, здесь расположена иначе – в правом нижнем краю центрального экрана, на пассажирской стороне, так что водителю к ней приходится тянуться, перегибаясь через центральный тоннель. Но так же, как и в Chery, при включении указателя поворота и повороте руля на центральном экране высвечивается сегмент, показывающий картинку с соответствующей стороны машины. Так же амбиентная подсветка большого динамика в центре передней панели, когда включается поворотник, мигает соответствующей стороной – желтым цветом. Когда в слепой зоне возникает автомобиль или курьер на велосипеде, она моргает уже красным. Кнопка включения «аварийки» на центральной консоли, под черной лаковой панелью – сенсорная, ее не сразу увидишь и включишь, физическая была бы удобнее, но как есть.

Управление коробкой передач – не подрулевым рычагом, как на Chery, позаимствовашей эту схему у Mercedes-Benz, а селектором на центральном тоннеле. Интересная у него ручка – из черного граненого стекла, с эмблемой Soueast на верхней грани. Что еще из особенностей? Непривычный звук автоматического запирания дверных замков, словно визг взводимой пружины затвора.

Машина семиместная, три ряда сидений, схема 2+3+2. Кстати, колесная база у Soueast S09 на 50 мм длиннее, чем у родственного Tiggo 9, и это важная прибавка: третий ряд получается заметно просторнее, даже взрослые усядутся, пусть и без особого комфорта. Объем багажника в трех вариантах, пятиместном, семиместном и полностью сложенных сиденьях – 723 литра, 136 литров, 1200 литров соответственно. Есть функция отпирания багажника «без рук» – нужно наступить на световой кружок на земле у заднего бампера, впрочем, в тестовой машине эта функция была не активна.

Силовой агрегат

Установленная под капотом Soueast S09 четырехцилиндровая рядная бензиновая турбочетверка с заводским индексом SQRF4J20С выпускается концерном Chery с 2021 года. Этот мотор с рабочим объемом 1998 кубических сантиметров используется во многих машинах основной марки, Chery и ее суббрендов – Exeed, Jaecoo и так далее.

Блок цилиндров и головка блока – из алюминия, в приводе ГРМ – цепь. Двигатель работает по циклу Миллера, эта технология снижает температуру рабочей смеси и ее сгорания, уменьшает склонность к детонации, безопасно увеличивает степень сжатия, повышая КПД двигателя и его экономичность. В автомобилях Chery в Китае мотор выдает 254 л.с., в машинах для России его мощность из-за налогов ограничена до 249 л.с., а для Soueast S09 он дефорсирован даже до 197 л.с.. Эту мощность мотор развивает при 5500 об/мин, а максимум крутящего момента в 375 Нм выдает в диапазоне от 1750 до 4000 об/мин. Примерный ресурс агрегата составляет 300 тысяч км.

В трансмиссии Soueast S09 используется 8-ступенчатый автомат FA840, который Chery выпускает с 2023 года и ставит на модели и основного бренда, и суббрендов, например, Exeed, под собственным индексом 840AHA. Эта АКП рассчитана на крутящий момент до 440 Нм, так что при условии замены масла каждые 60 000 км пробега обещает ресурс в 250 000 км.

Тандем двигателя коробки и разгоняет кроссовер снаряженной массой 1935 кг до максимальной скорости 190 км/ч, разгон до сотни занимает 8,9 секунд.

Две комплектации Soueast S09, Comfort и Comfort Plus – переднеприводные. У первой 1,6-литровый двигатель и семиступенчатый «робот», у второй мотор двухлитровый и тоже семиступенчатый «робот», уже другой модели. Но тестовый автомобиль в топовой версии Premium – с «автоматом» и имеет привод на все колеса, на задние крутящий момент передается через многодисковую муфту BorgWarner шестого поколения. Подвеска автомобиля полностью независимая, спереди Макферсон, сзади многорычажная.

В движении

По сравнению со старшими братьями из семьи Chery с тем же двигателем – Tiggo 9, Exeed RX, – Soueast S09 ощущается как более спокойный автомобиль, все-таки больше чем полсотни сил мощности потерял мотор при дефорсировке. Хотя вообще по паспортным данным, разница в разгонной динамике не слишком велика, меньше секунды Soueast проигрывает родственникам. Но, в любом случае, недостатка динамики не ощущается, тем более что у АКП есть ручной режим, можно «играть» кулисой, выбирая передачу по желанию. Да, это первый случай, когда в экономичном ехать даже не очень приятно – «тормозит» машина, ее приходится все время пришпоривать. Здесь разница между режимом экономичным и нормальным прямо внушительная. Переведи в нормальный и сразу отклик на газ становится сильнее, обороты выше – автомобиль оживает. С увеличением оборотов двигатель машины издает характерное урчание, тембр баритональный. На асфальте подвеска ощущается как более жесткая и шумная, чем у того же Tiggo 9, автомобиль подробно рассказывает обо всех стыках и крышках люков. Но на грунтовке более крупные неровности на скорости машина проходит комфортно. Интересно настроен усилитель тормозов – кажется, что в конце хода педали эффективность торможения не возрастает, а, наоборот, неожиданно снижается, так что в конце торможения приходится не ослаблять нажим на педаль, а, наоборот, усиливать – дожимать ее.

Soueast S09 демонстрирует какие-то чудеса экономичности, в городе при равномерном движении на 60 км/ч маршрутный компьютер показывал текущий расход от 2 до 4 литров на сотню километров. Причем, расход ощутимо зависит от выбранного режима движения, их здесь шесть: «экономичный», «нормальный», «спортивный», «снег», «грязь», «внедорожный», последний лучше всего позволяет контролировать машину не только на проселке, но и на зимней дороге, что очень ценно. Да, так вот о текущем расходе топлива: в экономичном – 3 литра на сотню, переключаешь в нормальный – сразу становится 4, в спортивном – 9. Но в экономичном режиме на Soueast S09 ехать не слишком приятно, машина заботится об экономии всерьез и все время словно тормозит, нужно ее пришпоривать педалью газа, так что оптимальный режим – нормальный.

Общее впечатление от работы электронных ассистентов, явно доставшихся Soueast S09 от материнской Chery – хорошо, но возможностей чуть меньше, чем в машинах концерна, претендующих на премиальность. Говоришь голосовому помощнику, например: «Привет, Суис!». Отвечает: «Чем я могу помочь?» – «Сделай температуру 25 градусов». Молчит. «Закрой шторку люка». Отвечает: «Эта функция работает без голосового сопровождения». Удалось добиться от него включения подогрева сиденья, и на том спасибо.

Кого может заинтересовать автомобиль

Семиместный кроссовер – значит, прежде всего, семейного назначения. Комфортабельный, экономичный, полноприводный, повышенной вместимости благодаря увлеченной колесной базе. Передовой двигатель, классический «автомат», приятный в управлении, но главное – цена. Полноприводная Soueast S09 в комплектации Premium стоит 4,099 млн. рублей, и это почти на миллион рублей дешевле, чем тот же флагманский Tiggo 9 материнской марки Chery, за который просят 5,05 млн. рублей. Убедительный аргумент для тех, кому важен не бренд, а соотношение цена/качество.

Технические характеристики Soueast S09 ГАБАРИТЫ, ММ 4858/1925/1780 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2850 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1935 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый L4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 197 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 375 при 4000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-АКП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,9