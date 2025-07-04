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Большой SUV из семьи Chery
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О SOUEAST S09

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Соуис С09

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Двигателей
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Комлектаций
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Последнее поколение
I (открыть)
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SOUEAST S09 (2025) вид спереди
Фары светодиодные, как и U-образная полоса дневных ходовых огней
SOUEAST S09 (2025) вид сбоку
Колесные арки и низ бамперов – практичный некрашеный пластик
SOUEAST S09 (2025) вид сзади
S09 – самый крупный из кроссоверов Soueast
SOUEAST S09 (2025) вид сзади
Задняя светотехника тоже светодиодная
SOUEAST S09 (2025) салон
Порог прикрыт низом двери, одежда при посадке остается чистой
SOUEAST S09 (2025) передние кресла
Формовка кресла комфортная, как и положено семейному кроссоверу
SOUEAST S09 (2025) передние кресла
Водительское сиденье регулируется в 8 направлениях и имеет регулировку поясничного упора
SOUEAST S09 (2025) салон
Сиденья переднего ряда разделены широкой «парящей» панелью
SOUEAST S09 (2025) руль
Рулевое колесо регулируется в четырех направлениях
SOUEAST S09 (2025) панорамная крыша
В топовой комплектации Premium есть панорамная крыша с люком
SOUEAST S09 (2025) приборная панель
Приборная панель цифровая, ее диагональ –10,25 дюймов
SOUEAST S09 (2025) монитор
Экран мультимедийной системы Full HD имеет диагональ 15,6 дюймов
SOUEAST S09 (2025) монитор
На центральном экране собраны все настройки автомобиля, климатической системы, мультимедиа
SOUEAST S09 (2025) монитор
Режимов движения шесть: экономичный, нормальный, спортивный, снег, грязь, внедорожный
SOUEAST S09 (2025) монитор
Можно регулировать высоту подъема багажной двери
SOUEAST S09 (2025) монитор
Маневрировать в ограниченном пространстве помогают камеры с углом обзора 540 градусов
SOUEAST S09 (2025) монитор
Apple CarPlay позволяет вывести на экран карту со смартфона
SOUEAST S09 (2025) АКПП
Ручка АКПП изображает бриллиант высокой огранки. Беспроводная зарядка – с функцией охлаждения
SOUEAST S09 (2025) ниша
Под «парящей» панелью со стороны водителя есть USB-разъем и розетка 12V
SOUEAST S09 (2025) ниша
С пассажирской стороны USB-разъема два
SOUEAST S09 (2025) бокс
Бокс в подлокотнике – с охлаждением
SOUEAST S09 (2025) второй ряд
На втором ряду есть подогревы – и подушки, и спинки дивана
SOUEAST S09 (2025) второй ряд
Много места для ног
SOUEAST S09 (2025) второй ряд
Сзади есть отдельный кондиционер. Система очистки воздуха улавливает 95% частиц размером менее 0,3 микрон
SOUEAST S09 (2025) второй ряд
Кресло переднего пассажира может регулировать задний
SOUEAST S09 (2025) второй ряд
Проем для посадки на третий ряд не слишком широкий
SOUEAST S09 (2025) третий ряд
Но ширины, чтобы сесть вдвоем, достаточно
SOUEAST S09 (2025) третий ряд
Хотя ноги точно упрутся в спинку сиденья впереди
SOUEAST S09 (2025) багажное отделение
Диагональ проема багажной двери – 120 см
SOUEAST S09 (2025) багажное отделение
Объем багажника в пятиместном варианте составляет 723 литра
SOUEAST S09 (2025) багажное отделение
Под фальшполом – органайзер со штатным набором инструментов
SOUEAST S09 (2025) багажное отделение
В багажнике есть розетка 12V
SOUEAST S09 (2025) багажное отделение
Если сложить второй и третий ряд, получится почти ровная грузовая площадка
SOUEAST S09 (2025) запасное колесо
Запасное колесо размещено под задним бампером
SOUEAST S09 (2025) колесо
Автомобиль обут в шины Hankook размера 255/45 R20
SOUEAST S09 (2025) дорожный просвет
Дорожный просвет составляет 190 мм
SOUEAST S09 (2025) моторный отсек
Полноприводной версии положен двухлитровый 197-сильный двигатель
SOUEAST S09 (2025) блестящая вставка

Флагман новой марки: семь мест, «автомат», полный привод

Произносится «Соуис», с ударением на «И», образовано сочетанием слов Soul и Easy, «дуща» и «легко», корпоративный слоган марки – Ease your life, «облегчите свою жизнь», как-то так. Хотя поначалу-то компания называлась South East (Fujian) Motor Co по расположению на юго-востоке Китая, где она с 2006 года совместно с Mitsubishi выпускала лицензионные версии японских автомобилей, микроавтобусов Delica, например. Но в прошлом 2024-м году South East Motor Co купила Chery, назначила Soueast своим экспортным брендом и переформатировала модельную линейку – в ней теперь три кроссовера: S06, S07, S09. В России пока представлены «семерка» и «девятка, «шестерка» ожидается. Сегодня на тесте в motorpage.ru – флагманский Soueast S09.

Снаружи и внутри

Незадолго до знакомства с Soueast S09 я сдал в пресс-парк флагманский SUV марки Chery, Tiggo 9. И быстро заметил, что машины во многом похожи – что и неудивительно для близких родственников, выходцев из большой семьи Chery, куда входят многочисленные суббренды, а теперь вот и Soueast. Хотя платформа, на которой построен Soueast S09, имеет свой собственный индекс, не T1X, а T1P. И собственное лицо у машины, безусловно, есть. Начиная с оформления передней части с характерной U-образной линией дневных ходовых огней обрамляющей радиаторную решетку. Кузов – благородного темно-зеленого цвета, такой, помню, был у тестового Mercedes-Benz GLS. Но черты, общие для больших кроссоверов из семьи Chery, тоже заметны: те же плюс-минус сантиметры пропорции кузова, та же подоконная линия с подъемом после задних стоек. Хотя на кузове Soueast заметнее рельефная «мускулатура», ее добавляет выштамповка по поясной линии, также волной поднимающаяся к корме. Ручки дверей, в отличие от некоторых родственников, у Soueast S09 не выдвижные, а традиционные. Автомобиль, как и положено флагманскому SUV, крупный, 4858 мм в длину, колесная база 2850 мм. Дорожный просвет – 190 мм.

Салон тестового Soueast S09 – из темно-серой качественной экокожи, с ромбовидной прострочкой, комбинации мягкого и жесткого пластиков, кожей обшит и руль. Посадка на водительском месте удобная, у кресла хорошая набивка. На передней панели – дежавю, картина, знакомая по Сhery Tiggo 9: такие же два экрана – цифровая приборная панель с диагональю 10,25 дюйма и экран мультимедийной системы Full HD с диагональю 15,6 дюйма. Те же у центрального дисплея, похоже, заставки и тот же интерфейс – вентиляцию и подогрев сидений включают нарисованные «ползунки» в недрах меню. Кнопка включения обогрева руля, правда, здесь расположена иначе – в правом нижнем краю центрального экрана, на пассажирской стороне, так что водителю к ней приходится тянуться, перегибаясь через центральный тоннель. Но так же, как и в Chery, при включении указателя поворота и повороте руля на центральном экране высвечивается сегмент, показывающий картинку с соответствующей стороны машины. Так же амбиентная подсветка большого динамика в центре передней панели, когда включается поворотник, мигает соответствующей стороной – желтым цветом. Когда в слепой зоне возникает автомобиль или курьер на велосипеде, она моргает уже красным. Кнопка включения «аварийки» на центральной консоли, под черной лаковой панелью – сенсорная, ее не сразу увидишь и включишь, физическая была бы удобнее, но как есть.

Управление коробкой передач – не подрулевым рычагом, как на Chery, позаимствовашей эту схему у Mercedes-Benz, а селектором на центральном тоннеле. Интересная у него ручка – из черного граненого стекла, с эмблемой Soueast на верхней грани. Что еще из особенностей? Непривычный звук автоматического запирания дверных замков, словно визг взводимой пружины затвора.

Машина семиместная, три ряда сидений, схема 2+3+2. Кстати, колесная база у Soueast S09 на 50 мм длиннее, чем у родственного Tiggo 9, и это важная прибавка: третий ряд получается заметно просторнее, даже взрослые усядутся, пусть и без особого комфорта. Объем багажника в трех вариантах, пятиместном, семиместном и полностью сложенных сиденьях – 723 литра, 136 литров, 1200 литров соответственно. Есть функция отпирания багажника «без рук» – нужно наступить на световой кружок на земле у заднего бампера, впрочем, в тестовой машине эта функция была не активна.

Силовой агрегат

Установленная под капотом Soueast S09 четырехцилиндровая рядная бензиновая турбочетверка с заводским индексом SQRF4J20С выпускается концерном Chery с 2021 года. Этот мотор с рабочим объемом 1998 кубических сантиметров используется во многих машинах основной марки, Chery и ее суббрендов – Exeed, Jaecoo и так далее.

Блок цилиндров и головка блока – из алюминия, в приводе ГРМ – цепь. Двигатель работает по циклу Миллера, эта технология снижает температуру рабочей смеси и ее сгорания, уменьшает склонность к детонации, безопасно увеличивает степень сжатия, повышая КПД двигателя и его экономичность. В автомобилях Chery в Китае мотор выдает 254 л.с., в машинах для России его мощность из-за налогов ограничена до 249 л.с., а для Soueast S09 он дефорсирован даже до 197 л.с.. Эту мощность мотор развивает при 5500 об/мин, а максимум крутящего момента в 375 Нм выдает в диапазоне от 1750 до 4000 об/мин. Примерный ресурс агрегата составляет 300 тысяч км.

В трансмиссии Soueast S09 используется 8-ступенчатый автомат FA840, который Chery выпускает с 2023 года и ставит на модели и основного бренда, и суббрендов, например, Exeed, под собственным индексом 840AHA. Эта АКП рассчитана на крутящий момент до 440 Нм, так что при условии замены масла каждые 60 000 км пробега обещает ресурс в 250 000 км.

Тандем двигателя коробки и разгоняет кроссовер снаряженной массой 1935 кг до максимальной скорости 190 км/ч, разгон до сотни занимает 8,9 секунд.

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Две комплектации Soueast S09, Comfort и Comfort Plus – переднеприводные. У первой 1,6-литровый двигатель и семиступенчатый «робот», у второй мотор двухлитровый и тоже семиступенчатый «робот», уже другой модели. Но тестовый автомобиль в топовой версии Premium – с «автоматом» и имеет привод на все колеса, на задние крутящий момент передается через многодисковую муфту BorgWarner шестого поколения. Подвеска автомобиля полностью независимая, спереди Макферсон, сзади многорычажная.

В движении

По сравнению со старшими братьями из семьи Chery с тем же двигателем – Tiggo 9, Exeed RX, – Soueast S09 ощущается как более спокойный автомобиль, все-таки больше чем полсотни сил мощности потерял мотор при дефорсировке. Хотя вообще по паспортным данным, разница в разгонной динамике не слишком велика, меньше секунды Soueast проигрывает родственникам. Но, в любом случае, недостатка динамики не ощущается, тем более что у АКП есть ручной режим, можно «играть» кулисой, выбирая передачу по желанию. Да, это первый случай, когда в экономичном ехать даже не очень приятно – «тормозит» машина, ее приходится все время пришпоривать. Здесь разница между режимом экономичным и нормальным прямо внушительная. Переведи в нормальный и сразу отклик на газ становится сильнее, обороты выше – автомобиль оживает. С увеличением оборотов двигатель машины издает характерное урчание, тембр баритональный. На асфальте подвеска ощущается как более жесткая и шумная, чем у того же Tiggo 9, автомобиль подробно рассказывает обо всех стыках и крышках люков. Но на грунтовке более крупные неровности на скорости машина проходит комфортно. Интересно настроен усилитель тормозов – кажется, что в конце хода педали эффективность торможения не возрастает, а, наоборот, неожиданно снижается, так что в конце торможения приходится не ослаблять нажим на педаль, а, наоборот, усиливать – дожимать ее.

Soueast S09 демонстрирует какие-то чудеса экономичности, в городе при равномерном движении на 60 км/ч маршрутный компьютер показывал текущий расход от 2 до 4 литров на сотню километров. Причем, расход ощутимо зависит от выбранного режима движения, их здесь шесть: «экономичный», «нормальный», «спортивный», «снег», «грязь», «внедорожный», последний лучше всего позволяет контролировать машину не только на проселке, но и на зимней дороге, что очень ценно. Да, так вот о текущем расходе топлива: в экономичном – 3 литра на сотню, переключаешь в нормальный – сразу становится 4, в спортивном – 9. Но в экономичном режиме на Soueast S09 ехать не слишком приятно, машина заботится об экономии всерьез и все время словно тормозит, нужно ее пришпоривать педалью газа, так что оптимальный режим – нормальный.

Общее впечатление от работы электронных ассистентов, явно доставшихся Soueast S09 от материнской Chery – хорошо, но возможностей чуть меньше, чем в машинах концерна, претендующих на премиальность. Говоришь голосовому помощнику, например: «Привет, Суис!». Отвечает: «Чем я могу помочь?» – «Сделай температуру 25 градусов». Молчит. «Закрой шторку люка». Отвечает: «Эта функция работает без голосового сопровождения». Удалось добиться от него включения подогрева сиденья, и на том спасибо.

Кого может заинтересовать автомобиль

Семиместный кроссовер – значит, прежде всего, семейного назначения. Комфортабельный, экономичный, полноприводный, повышенной вместимости благодаря увлеченной колесной базе. Передовой двигатель, классический «автомат», приятный в управлении, но главное – цена. Полноприводная Soueast S09 в комплектации Premium стоит 4,099 млн. рублей, и это почти на миллион рублей дешевле, чем тот же флагманский Tiggo 9 материнской марки Chery, за который просят 5,05 млн. рублей. Убедительный аргумент для тех, кому важен не бренд, а соотношение цена/качество. 

      

Технические характеристики Soueast S09

ГАБАРИТЫ, ММ

4858/1925/1780

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2850

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

190

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1935

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый L4, турбонаддув

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1998

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

197 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

375 при 4000 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

8-АКП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

190

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,9

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,9

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