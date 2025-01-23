Минувшей осенью в Россию официально пришел китайский автомобильный бренд SOUEAST. Его отличает от конкурентов наличие системы полного привода, классическая автоматическая коробка передач, 7-местная компоновка салона, 5-летняя гарантия, применение передовых технологий

В Китае принято под важное дело подводить философский фундамент. Порой для этого достаточно при трансформации строго «географического» названия компании на английском исключить пару букв, образующих сложнопроизносимое сочетание th. И вот уже South East Motor Corporation превращается в SOUEAST («Соуи?с»), имеющее куда более глубокий смысловой подтекст, если принять, что составляющие обозначения торговой марки образованы от слов Soul («душа»), и Easy («легко»). Отсюда всего полшага до философии бренда, выраженной в слогане Ease your life — «Живи легко»!

Именно так, с легкостью, без напряжения, естественно, с душой и заботой бренд создает свои автомобили. SOUEAST предлагает модели, которыми легко управлять и легко владеть, компания освобождает от сложностей своих клиентов. Своей миссией SOUEAST считает возможность предоставить молодым людям во всем мире новый уровень городской мобильности — доступный, персонифицированный, приносящий радость и широкие возможности для самовыражения.

Компания была основана почти 30 лет назад в городе Фучжоу юго-восточной провинции Фуцзянь. А в 2006 году начался длившийся более полутора десятилетий период сотрудничества SOUEAST с хорошо известной россиянам компанией из Страны восходящего солнца. Японцы при создании СП нашли себе достойного партнера, ведь уже в 2004 м модели из Фучжоу пошли на экспорт. А в 2008 лаборатория SOUEAST получила звание «национальной инженерной экологической лаборатории» и подтвердила лидерство в сфере экоинноваций. Сегодня она является крупнейшим в Азии центром тестирования автомобильных технологий. За прошедшее с тех пор время SOUEAST превратилась в компанию с инженерным и производственным потенциалом мирового уровня. Доказательства? Эксперты J.D. Power назвали модели SOUEAST одними из самых надежных в Китае.

Не будет преувеличением сказать, что к 2022 году, когда произошла реструктуризация бизнеса SOUEAST, был отстроен трамплин для глобальной экспансии бренда. Уже через пять лет компания из Фучжоу почти вдвое, до 300 тыс. единиц, увеличила ежегодный выпуск автомобилей и расширила зону своего присутствия до более чем 80 стран и регионов, среди которых Ближний Восток, Центральная и Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная Азия. Для этого SOUEAST инвестирует в строительство 10 сборочных предприя­тий и трех производственных кластеров по всему миру.

А что же Россия? Наша страна стала первой рыночной европейской площадкой для китайского бренда. К этому дебюту в SOUEAST подготовились основательно. Ставка сделана на популярные в нашей стране кроссоверы, причем изначально среднего и крупного «калибра». Впрочем, для многих китайских автомобильных компаний, осваивающих наш рынок, это скорее норма. Что отличает подход SOUEAST, так это широта диапазона версий предлагаемых моделей и тщательный учет запросов российских автомобилистов, в том числе сформировавшихся представлений о доступности и уровне сервиса. 9 декабря 2024 года в Казани был открыт первый дилерский центр бренда, РРТ, а уже к концу месяца дилерская сеть насчитывала более 60 центров в ключевых регионах России. В 2025 м к ним добавится еще несколько десятков дилерских предприятий. Ждать месяцами поставок запчастей не придется — SOUEAST уже открыл централизованный склад всех необходимых компонентов. Вполне в духе философии бренда, которая предполагает и легкость владения автомобилем.

Матчасть тоже соответствует «генеральной линии». И в случае со среднеразмерным кроссовером SOUEAST S07, и с флагманским SOUEAST S09 покупатель получает возможность выбора нескольких комплектаций. «Младшие» — переднеприводные с 1,6 литровыми турбомоторами в сочетании с 7 ступенчатой роботизированной коробкой передач, а вот топовым положены трансмиссия 4х4 и более мощные двигатели в тандеме с классическим 8 диапазонным автоматом. У такой комбинации, которая предлагается далеко не всеми китайскими марками, в России много поклонников. Подкупает в моделях SOUEAST, принадлежащих к верхнему среднему ценовому сегменту, и доступность технологий из премиум-сегмента: полностью светодиодная оптика, автоматический климат-контроль, система вентиляции передних сидений, электропривод двери грузового отсека, адаптивный круиз-контроль и большое количество интеллектуальных ассистентов, отвечающих за безопасность. Полный набор «теплых опций», включая обогрев лобового стекла и его форсунок, тоже, разумеется, в ассортименте. Наконец, изюминкой S07 и S09 является компоновка салона — 7 мест уже у базовых версий! И все это заключено в элегантную оболочку кузовов. Дизайн моделей SOUEAST, выдержанный в духе стильного минимализма, очень точно соответствует предпочтениям горожан, ведущих активный образ жизни и ищущих возможности самовыражения. Добавьте сюда 5-летнюю гарантию, легкость коммуникации клиентов с компанией, доступность сервиса «помощь на дорогах» — и станет очевидно, что SOUEAST в своем сегменте вне конкуренции! В сочетании с отличной ценой и выдающимися потребительскими качествами — сейчас это лучшее предложение на рынке!

Расширить охват аудитории позволит компактный кроссовер SOUEAST S06, который выйдет на российский рынок в наступившем году, а следом ожидается появление нескольких новых моделей популярных сегментов. Вполне в духе компании из Фучжоу, у которой графика буквы Е в названии в виде трех горизонтальных прямых символизирует бесконечный потенциал бренда SOUEAST.

