Компания Soueast выпустила на российский рынок двух городских пижонов, которые еще и интеллектуалы, и семьянины, и бодро ездят, и на «ты» с бездорожьем. С учетом того, что у кроссоверов S07 и S09 еще и отличное соотношение цены и качества, конкурентам не позавидуешь

Чтобы открыть багажник флагманской модели компании Soueast, не обязательно жать на кнопку брелока или пятой двери. Достаточно подойти с чип-ключом к заднему бамперу и наступить на световой кружок, который нарисует на земле световая пушка. В салоне возвышение по центру консоли будет пульсировать разными цветами при экстренном торможении или в такт музыки, а голосовой помощник начнет следовать вашим указаниям, как только вы произнесете заклинание: «Привет, Соуис!» Кстати, именно так, франкофонно, с ударением на последний слог и игнорированием последней согласной, следует произносить название компании. Последняя, к слову, с 2024 года является суббрендом автогиганта Cherу, но ведет в нашей стране автономный бизнес. В российской обойме Soueast на сегодня две модели — S07 и S09, и с обеими мы познакомились в рамках масштабной ездовой презентации в Карелии.

Комок энергии

С технической точки зрения среднеразмерный кроссовер Soueast S07 максимально близок к Jetour X70 Plus, являясь, строго говоря, его модернизированным исполнением. Фишка «семерки» — как в более спортивных калибровках популярной платформы T1X, так и в возможности получить автомобиль с опциональным полным приводом и 7 местным салоном, который предлагается для этой новинки штатно.

Внешне S07 сразу цепляет взгляд благодаря динамичным пропорциям и в меру агрессивному фасаду. В кузовных обводах прочитываются ненавязчивые отсылки к кроссоверам Land Rover, и это работает на статус модели. То же касается и салона, где повсеместно применены материалы отделки высокого качества. В креслах с достаточно мягким наполнителем и развитой поддержкой сидеть удобно, даже несмотря на то, что подушки коротковаты. Электрорегулировок достаточно в любой комплектации, а модный мультируль настраивается в обеих плоскостях на большом плече.

В то же время разработчики не переборщили с авангардом, за что им нужно сказать спасибо. К примеру, внешние дверные ручки — классические, привычные. Клавиши электрорегулировок передних сидений вынесены по-мерседесовски на карты дверей, а отдельный блок климат-контроля, подсмотренный у кроссоверов Land Rover, эргономически выверен. Задать нужную температуру поворотными шайбами с сенсорными сердцевинами — дело пары секунд, и здесь «семерка» даст фору львиной доле «одноклассников», где такой функционал затерян в глубинах меню медиацентра.

Спортивная семья

Семиместная компоновка — благо для семей с маленькими детьми. Кресло среднего ряда по правому борту ездит на салазках и откидывается вперед вместе с подушкой, открывая широкий доступ на «галерку». Я с пристрастием испытал «детские» места. При росте 176 см я не касался головой потолка, запас перед коленями, пусть и минимальный, тоже присутствовал. Но, конечно же, чтобы ехать сзади более-менее комфортно, седокам среднего ряда придется потесниться.

Если же сместить диван максимально назад, получим на втором ряду очень щедрые запасы пространства — благодарность колесной базе в 2720 мм и грамотной компоновке салона. Кстати, багажник здесь увеличивается со скромных 94 до 438 л, если сложить третий ряд, а запаска закреплена на кронштейне под задним свесом.

Что касается инструментария водителя, кластер из 12,3 дюймовой цифровой приборки и тачскрина с такой же диагональю симпатичен и информативен. Данные о скоростном режиме считываются прекрасно, об оборотах двигателя — удовлетворительно, навигационный софт, транслирующийся на тачскрин со смартфона, тоже подается внятно. Жаль только, что зеркалить гаджеты пока можно лишь по протоколу Apple CarPlay. Android Auto обещают добавить в ближайшие месяцы.

Ходовые качества точно понравятся активным водителям. Автомобиль, оснащенный 1,6 литровым 186 сильным бензиновым турбомотором, 8 диапазонным классическим автоматом и полным приводом, уверенно стартует даже на скользких покрытиях, руль одновременно информативен и остр, а подвеска в сравнении с соплатформенными моделями созвездья Chery настроена более плотно. В результате «семерка» почти не кренится в поворотах, а упругие элементы шасси успешно отфильтровывают дорожные неровности среднего и крупного калибра. Можно придраться лишь к легкой тряске, которая ощущается при отработке подвеской мелкого дорожного брака.

Муфта полного привода на задней оси работает оперативно, позволяя машине уверенно стартовать даже на скользких покрытиях и не давая закопаться в снегу. Благодаря грамотно настроенной трансмиссии, тяговитому мотору и режиму «Оффроуд» «семерка» также с легкостью штурмовала заснеженные подъемы и столь же успешно съезжала с них, особенно при активированной системе помощи на спуске.

Радует и то, что у плавно и оперативно работающего 8 диапазонного автомата есть ручной режим, причем передачи тасуются не только модным селектором, но и подрулевыми «лепестками», а система стабилизации при необходимости отключается.

При этом кроссовер доступен и в переднеприводном исполнении, причем тот же 1,6 литровый турбоагрегат выдает здесь на 4 л.с. больше и сочетается с 7 ступенчатым преселективом. Как говорится, выбирай на вкус. Цены же лежат в диапазоне 3?099?000–3?449?000 рублей без учета выгодных акций и спецпредложений. Самый дорогой вариант будет укомплектован, что называется, под завязку. В ассортименте среди прочего — передние датчики парковки, встроенный видеорегистратор, зеркала с функцией автозатемнения, атмосферная подсветка салона с возможностью выбора цвета, корректно работающий адаптивный «круиз», системы активного контроля рядности и слепых зон.

На правах флагмана

Soueast S09 выполнен с S07 в одном стилевом ключе, но внешние габариты, и прежде всего длина 4858 мм и колесная база 2850 мм, заставляют смотреть на этого игрока сегмента D-SUV с большим пиететом. Крупному автомобилю явно к лицу светодиодная кайма радиаторной решетки, 20 дюймовые колеса с многоспицевыми дисками и исполинская панорамная крыша. Словом, флагманский дресс-код соблюден.

В пронизанном респектабельностью салоне сделан упор на цифровизацию. Основное внимание сосредоточено на 15,6 дюймовом горизонтально ориентированном тачскрине медиацентра. На таком «телевизоре» комфортно выбирать многочисленные пункты меню, следить за навигацией и за ракурсами информативной системы кругового обзора 540°. Особенно хороша здесь картинка «прозрачное шасси», позволяющая смотреть на дорогу как бы сквозь кузов.

Еще один жирный плюс ставим «девятке» за простор трехрядного салона. Даже на «галерке» могут без проблем расположиться двое взрослых, не подпирая головами потолок, а коленями — спинки сидений среднего ряда. Столь же вместителен и багажник на 136 л, увеличивающийся до 723 л, если сложить задние сиденья. При сложенных же креслах обоих задних рядов получаем настоящее складское помещение с почти ровным полом — во время выездов на природу здесь при желании можно и переночевать.

Передние сиденья показались мне, правда, чуть менее удобными, чем в Soueast S07, и виной тому — жестковатый наполнитель, к профилю же не придраться, как и к диапазону электрорегулировок и функционалу вентиляции и подогрева. Подогревается также диван второго ряда, лобовое стекло и форсунки его омывателя, внешние зеркала и рулевое колесо — в плане адаптации к российским реалиям не возникает даже малейших вопросов, как и в случае с «семеркой».

Агрегатные связки, доступные для флагманского кроссовера, позволяют говорить о нем как об одном из самых бодрых игроков массового сегмента. По крайней мере, версия SUV, оснащенная 2 литровым 197 сильным мотором, 8 диапазонным автоматом и полным приводом, приятно удивила запасом тяги практически в любых ездовых режимах и столь же быстрыми реакциями на газ. Разве что при выборе дорожных режимов «Снег» или «Эко» ускорение получается чуть более вальяжным.

Мягкой поступью

Ходовая часть «девятки» настроена мягче, чем у «младшей» S07, так что флагман еще успешнее сглаживает дорожные неровности. Крены в крутых поворотах присутствуют, но терпимы. Да и с энергоемкостью шасси полный порядок, подвеску на выбоинах не пробить! Поведение же флагмана на бездорожье — практически такое же, как у «семерки» с поправкой на габариты. Съезжать с асфальта даже на основательно заснеженную грунтовку и карабкаться вверх по обледеневшему склону можно без опасений — Soueast S09 справится. Жаль только, что ни для «девятки», ни для «семерки» официально не лицензирован фаркоп, так что катер или прицеп за собой не потаскаешь.

Цены на флагман начинаются с 3 559 000 рублей — столько просят за переднеприводную версию с 1,6 литровым 190 сильным турбомотором и 7 ступенчатым преселективным роботом. Опробованный же нами 2 литровый вариант обойдется в 4 099 000 рублей. Оснащение в любом случае будет богатое, хотя топовая версия, находящаяся под защитой целой армии «умных» телохранителей, конечно, предпочтительнее. Так или иначе эти машины призваны помочь целевой аудитории — жителям крупных городов в возрасте от 25 до 40 лет — следовать корпоративному принципу Ease your life, что означает «Живи легко!».

Технические характеристики Soueast S07 Габариты 4724x1900x1740 мм Колесная база 2720 мм Дорожный просвет 190 мм Объем багажника 94/438 л Снаряженная масса 1687 кг Двигатель бензиновый L4 турбо, 1598 см3 Мощность 186 л.с. при 5500 об/мин, 275 Нм при 2000–4000 об/мин Трансмиссия автомат. 8?ступенчатая Привод полный Время разгона 12,0 с до 100 км/ч Средний расход топлива 8,8 л/100 км

Технические характеристики Soueast S09 Габариты 4858х1925х1795 мм Колесная база 2850 мм Дорожный просвет 190 мм Объем багажника 136/723 л Снаряженная масса 1935 кг Двигатель бензиновый L4 турбо, 1998 см3 Мощность 197 л.с. при 5500 об/мин, 375 Нм при 1750–4000 об/мин Трансмиссия автомат. 8?ступенчатая Привод полный Время разгона 8,9 с до 100 км/ч Средний расход топлива 8,9 л/100 км