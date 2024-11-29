У Tank 500 в России появилась новая, четвертая комплектации Blacktrail. Кроме доминирования черных тонов в экстерьере она отличается еще рядом примечательных технических решений

«Черный цвет ассоциируется со смелостью и мощью, он создает ощущение превосходства. Это цвет упорства и отстаивания собственной позиции». Так в профессиональных трудах по психологии характеризуется влияние черных тонов на сознание человека. Руководствуясь этими принципами, китайский премиальный бренд Tank вывел на российский рынок четвертую комплектацию популярной модели внедорожника Tank 500 под названием Blacktrail.

Главная особенность новинки — полностью черный дизайн экстерьера. Блестящий серебристый хром тут попал, так скажем, в черный список. Он полностью заменен на матовый черный, в который окрашены теперь решетка радиатора, колесные диски, кофр для запасного колеса, пластиковая накладка на бампер сзади и другие детали. Решительный вид дополняют тонированные фары, сквозь «цвет мощи и превосходства» на колесных дисках пробиваются суппорты ярко-красного цвета.

Не слишком ли мрачно? Тут скорее дело вкуса. В чьем-то восприятии хромированные блестяшки в отделке кузова — это действительно что-то несерьезное и легкомысленное. В противовес этому черная матовая отделка смотрится чинно и благородно, недаром на светских приемах принято одевать черные смокинги, и всякие там блестящие значки на них неуместны.

Уважение на дороге

Ну а если черное на черном кажется перебором, то можно обратиться к одной из трех других комплектаций автомобиля — напомним, это мягкогибридные Tank 500 Adventure и Premium с бензиновым двигателем, а также Tank 500 Urban с полноценной гибридной силовой установкой. Главное, что есть выбор!

Ощущение мощи черных оттенков производитель решил подкрепить технически. По сравнению с другими бензиновыми версиями Tank 500 Blacktrail получил более мощный 3,0 литровый бензиновый V6 с комбинированным впрыском топлива и двойным турбонаддувом, который развивает здесь 354 л.с. (почти на 20% больше, чем у Tank 500 Adventure и Premium).

Нажав на правую педаль, чувствуем, что мотор и вправду стал более мощным, внедорожник без труда обгоняет другие машины со светофора. А еще большую черную машину уважают, даже забияки таксисты боязливо временят с резкими перестроениями при нашем приближении. Хорошо себя проявляет и 9 ступенчатая автоматическая коробка передач: никаких рывков и пинков — разгон динамичный и плавный. Но не стоит увлекаться мощью на крутых поворотах. Все-та­ки Tank 500 — это большая 2,5 тонная машина, которая неизбежно будет крениться и требовать подруливания на крутых дорожных изгибах. А резкие торможения тут сопровождаются «кивками» кузова.

Повышенная автономность

Интересный сюрприз в новой комплектации ждет при открытии топливного бака. На заправке на меня недоуменно смотрит сотрудник АЗС: под лючком виднеется не одна, а две горловины. Все дело в том, что Blacktrail получил дополнительный топливный бак. К основному в 80 л тут теперь прибавилась вспомогательная емкость на 53 л. Удобно? Удобно! Особенно если ездить на «дальняк»: с залитыми доверху баками машина может за раз проехать более 1100 км. Этого с запасом хватит, чтобы промчаться, скажем, из Москвы до Питера, минуя традиционные для трассы М-11 очереди на АЗС. Но, правда, придется каждый раз говорить сотрудникам АЗС, в какую горловину вставлять пистолет (основной бак здесь обозначен словом Main — «главный»). Во время теста расход топлива в смешанном цикле составил 15 л — вполне умеренный показатель для такой машины.

Ну а в остальном Blacktrail — это та же «пятисотка» с большими комфортными сиденьями, хорошей обзорностью, качественной мультимедиа и премиальной отделкой. В очередной раз порадовались мелочам вроде способности пола багажника с помощью хранящихся в заднем подполье ножек превращаться в невысокий столик, который может выдерживать до 60 кг. Повторим уже не раз звучавший ранее тезис о том, что Tank 500 — достойная замена ушедшей из России Toyota Land Cruiser. Эта машина как минимум по отделке и уровню мультимедиа превосходит культового «японца», а по остальным характеристикам ему не уступает. Розничная цена черной версии «пятисотки» предложена на уровне 7 700?000 рублей. Выразим уверенность, что она найдет своих покупателей. Правда, если их не переманит другая новинка бренда в виде более внушительного Tank 700, цена которого уже объявлена на официальном сайте от 8 500?000 рублей.

Технические характеристики Tank 500 Blacktrail 2.0T AWD? Габариты 5078х1934х1905 мм Колесная база 2850 мм Дорожный просвет 224 мм Объем багажника 795–1381 л Снаряженная масса 2595 кг Двигатель бензиновый V6 с двойным турбонаддувом Объем двигателя 2993 см3 Мощность 354 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 500 Нм при 1500–4000 об/мин Трансмиссия автоматическая 9?ступенчатая Привод полный Макс. скорость 180 км/ч Время разгона 8,8 с до 100 км/ч Средний расход топлива 11,5 л/100 км Объем бака 80+53 л