Премиальный бренд Tank успешно осваивает наш рынок, ведет активные продажи и стремится к большему. В планах — расширение модельного ряда, обещаны важные премьеры. Вот первая из них — Tank 500 Urban, гибридная версия флагманского внедорожника, интересная не только силовой установкой

Впереди сегодня увлекательный тестовый маршрут. Рекомендую его автотуристам для комфортного и несложного путешествия на уикенд по красивым городам Золотого кольца. Начинаете с Владимира, далее Суздаль, ночевка в Плесе, а утром — обратно через Шую. Итого 500 км.

Когда подопытный полностью заправленный Tank 500 Urban совершит такую поездку, у него, судя по борткомпьютеру, еще останется вполне приличный запас хода. Паспортная экономичность в среднем 8,5 л/100 км против 11,5 у версий с мотором 3.0 V6. Вдобавок гибриду позволен бензин Аи-92, который «шестеркам» не рекомендуется. Знаем, водить флагманский Tank — это быстро и удобно. Теперь — и выгодно?

Найти отличия

Сразу подкупает то, что 500 Urban представлен как уникальное исполнение специально для России. На рынке Китая гибридная модификация флагмана — подзаряжаемая, развивающая 408 л.с. и 750 Нм. У российского же варианта 4 цилиндровый двухлитровый турбомотор E20NA и встроенный в 9 ступенчатую автоматическую коробку электродвигатель Hycet P2 выдают 616 Нм и «нестрашные» по налогу 299 л.с., а подпитка тяговой батареи извне не предусмотрена. Хорошо — владелец не будет морочиться с зарядными станциями.

Сравним характеристики гибрида с версиями V6. Мощность равная, а по крутящему моменту новинка выигрывает 116 Нм. Urban тяжелее на 70 кг, но в разгоне 0–100 км/ч быстрее почти на две секунды. Супергеройская проходимость остается в силе, сохранились все инструменты для оффроуда: привод с муфтой подключения передней оси, раздатка BorgWarner с понижающей, блокировки дифференциалов Eaton, тематические настройки и «ползучий» круиз-контроль. Клиренс не изменился — 224 мм, не утрачена важная способность пересекать броды глубиной 800 мм. Батарея, заключенная в каркас из высокопрочной стали, готова к тридцатиминутному пребыванию под водой.

Опознать гибрид легко по иной облицовке в несколько грубоватом техно-стиле, напоминающей тойотовский Land Cruiser. А после перемен в компоновке запасное колесо переместилось из-под машины на пятую дверь. Кроме того, у версии оригинальные колесные диски.

Открываем багажную створку вбок и видим главное новшество богатого внутреннего мира — третий ряд сидений с электроприводом складывания секций. Urban — единственный пока семиместный Tank 500 из российских.

Правда, диван второго ряда тут упрощенный. Взамен массивного подлокотника с дисплеем — обычный, и еще нет массажеров, как и у базовой комплектации. Зато второй ряд сделан передвижным, благодаря чему получается компромиссом освободить немного пространства в зоне «галерки», где в целом тесновато. А трансформация салона практичнее, чем у версий V6, — семиместный вариант дает ровное пространство под груз.

Плюс — электрификация

Гибридная система действует по классической параллельной схеме, самостоятельно варьирует потоки энергии, расходует или восполняет запас в основной батарее, не допуская критической разрядки. Меню расширено: предлагает задать одну из трех степеней рекуперации, вывести вкладки с «мультфильмом» про игры силовой установки, графиком расходов и управлением подогревом батареи.

Кнопки чисто электрического режима нет, ведь «на батарейке» 500 Urban далеко не уедет. Однако именно на электротяге автомобиль стартует, движется в пробках и с малыми скоростями. Набираешь темп — почти незаметно вступает ДВС, и начинается сложный процесс перераспределения потоков. Если нужна полная отдача (в случаях обгонов или на бездорожье), турбомотор и электродвигатель усердствуют сообща. Явно ощущается эффект от рекуперации. Хотя сопротивление не столь интенсивное, чтобы ездить «в одну педаль».

На маршруте я предпочел рекуперативный максимум и, чтобы замедляться перед шоссейными изгибами, просто отпускал педаль газа, не нагружая тормоза. Периодами включал режим Eco, который ради бережливости дает безусловный приоритет заднему приводу. И весь день заряд в батарее не падал ниже половины.

Финиширую у отеля в Плесе, одолев 210 км со средней скоростью 60 км/ч. Истрачена треть 80 литрового бака, расход топлива — 10,8 л/100 км, в запасе еще 410 км, хватит вернуться во Владимир. По меркам исполинского внедорожника — прекрасно. Борткомпьютеры у 500 V6 порой демонстрировали итоги, близкие к 20 л.

Вояж оказался позитивным. Автоматы версий V6 часто путаются, допускают драматичные паузы, рывки. А коробка гибрида, похоже, вовсе избавлена от чудачеств, оперирует плавно и своевременно. Ускоряется 500 Urban активнее, словно эта модификация не тяжелее бензиновых версий, а легче. Разве не услышишь маскулинного звука «шестерки», да и пусть, — наслаждаешься отменной шумоизоляцией.

Впрочем, масса аукается на участках плохого асфальта. Напомню –конструкция рамная, сзади мост, колеса 19 дюймовые. Крупные огрехи покрытия и волны 500 Urban минует с удивительным даже благородством. А вот на мелочевке неровностей всегда трясет. Понять и простить?

Обязательно простить! Ведь приятный в динамике семиместный Tank 500 Urban стоит 6 299 000 рублей. Внимание — как и базовый 500 V6 Adventure!

А по уровню комфорта новенький почти не уступает топ-оснащению 500 V6 Premium. У гибрида, в отличие от «базы», тоже имеются выдвижные подножки, электропривод рулевой колонки, продвинутая автоматика фар, массажеры и вентиляция передних кресел, память позиций водительского сиденья, аудиосистема с дюжиной динамиков и функцией шумоподавления, оконные шторки, панорамная крыша с люком, доводчик багажной двери и внушительный комплект систем безопасности. При этом Urban доступнее, чем Premium, на 600 тысяч. Натурально аттракцион невиданной щедрости.

Urban в переводе — «городской». Если вспомнить термин «урбан-культура», действительно, гибрид самый культурный в российской гамме модели Tank 500. И да, самый выгодный что в мегаполисах, что в путешествиях. На очереди ожидаемый у нас в ближайшей перспективе гибридный Tank 400.

Технические характеристики Tank 500 Urban Габариты, мм 5078х1934х1905 Колесная база, мм 2850 Дорожный просвет, мм 224 Объем багажника, л 98–1489 Снаряженная масса, кг 2605 Двигатель бензиновый, турбо, L4, 1998 см3, Мощность 299 л.с. при 5500 об/мин, 616 Нм при 1700–4000 об/мин; Трансмиссия автоматическая, 9?ступенчатая, Привод полный Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона, с до 100 км/ч 7,9 Объем бака, л 80