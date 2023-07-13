Заезженную фразу «танки грязи не боятся» очень любят владельцы внедорожников, чтобы доказать… А непонятно, что они хотят доказать. Ведь обычно такие наклейки лепят на роскошные полноприводные гиганты, которые вряд ли окажутся в раскисшей грязи. Так вот, Tank 500 — другого поля ягода

Сидя за рулем этого автомобиля, я никак не мог отделаться от мысли, что весь тест-драйв нового Tank — это особый внедорожный полигон, специально созданный для демонстрации возможностей дебютанта. А демонстрировать есть что!

Хромированный зиккурат

Как ни крути, но отойти от прямых сравнений с вышеупомянутым Toyota Land Cruiser не получится. Все-таки Tank 500 такой же большой рамный внедорожник. Кстати, размер колесной базы у обоих автомобилей одинаков — 2850 мм, но в длину «Крузак» будет чуть больше Tank 500. Впрочем, разница заметна лишь на бумаге. Поставь оба автомобиля рядом, и эти крепости-зиккураты задавят тебя своим величием. Снимаю шляпу перед дизайнерами — облик у Tank 500 получился гармоничным. Да, машина большая, но она не выглядит грузной. Вычурным «китайца» тоже назвать нельзя. Он строг, как хороший дорогой костюм. Есть только два момента, с которыми я так и не смирился. Первый — хотелось бы иметь колеса покрупнее, так как 19 дюймовые диски слегка теряются в арках. Второй — перебор с хромом. Он слишком бросается в глаза. Огромная решетка радиатора сияет похлеще виниров у модной блондинки. И ладно, если бы хром нанесли только сюда. Так нет, номерной знак тоже обрамили «серебристым саркофагом», а ведь сзади много интересных дизайнерских штрихов, которые придают машине индивидуальности. Например, вертикальные задние фонари из четырех отдельных ламелей. К сожалению, хром забирает все внимание на себя… Обидно, а будет еще обиднее, если он начнет облезать. Впрочем, руководство Tank заверило нас в стойкости покрытия. Сам кузов здесь оцинкован, что является безусловным плюсом.

Цвет сезона оранжевый

Где и проявляется роскошь Tank 500 по максимуму, так это в интерьере. Всегда выражаю уважение тем художникам, которые не боятся играть с цветом и фактурой, дабы салон получился приятным на вид и на ощупь. У китайского внедорожника с этим тоже все в порядке. Помимо белых и черных оттенков кожи с пластиком в гамме есть интересные сочетания цветов вроде кремового с синим или терракотового с коричневым — выглядит все как минимум интересно и небанально. Что до материалов отделки, то можно придраться лишь к «деревянным» вставкам, которые максимум тянут на ламинат. В остальном же — мягкий пластик, добротная кожаная обивка и приятная фурнитура.

А еще в Tank 500 просто приятно сидеть! И речь идет даже не об эргономике, не вызывающей отторжения, а про ощущения. Автомобиль похож на перчатку, которая села «по руке». Не знаю, может быть, это заслуга удобных кресел с длинной (что редкость для машин из Азии) подушкой или отменной шумоизоляции, но факт остается фактом.

Инженеры смогли сравнительно низко расположить пол, снивелировав недостаток конструкции всех рамных внедорожников. Пару слов об опциях. С ними полный порядок: базовый трехзонный климат-контроль, положенные топ-комплектации Premium массаж кресел, мультимедийная система с акустикой Infinity (подразделение Harman), но без протоколов Android Auto и Apple CarPlay (их совсем скоро добавят).

Турбина и галоп

Как автомобиль ведет себя на ходу? Отвечу: необычно. Начать стоит с того, что под капотом здесь располагается турбированный трехлитровый мотор V6. В китайской спецификации он развивает 354 лошадиные силы, но для нашего рынка его «задушили» до 299 л.с. Двигатель работает в паре с 9 ступенчатым автоматом. Что касается расхода топлива, то в городе машина потребляла около 15 л 95 го бензина на сотню. На трассе расход упал до 10 л.

Как внедорожник управляется? Ждать откровений от тяжелой рамной машины, безусловно, не стоит. Да, есть крены, когда совершаешь вираж, но они не пугают, и даже на скорости Tank 500 остается контролируемым и предсказуемым. Хорошо настроен и электроусилитель руля, который дает четкую обратную связь. Нет ощущений, что управляешь огромным куском желе. Отдельно хочется похвалить тормоза. Подсознательно ждешь, что их будет недостаточно, однако в итоге механизмы показывают неожиданную эффективность. Причем у педали почти нет свободного хода — тормоза срабатывают сразу. Так что по этому пункту автомобиль может дать фору тем же японским «одноклассникам».

Победа искусственного интеллекта

Еще лет пять назад водительские ассистенты встречались в основном на премиальных машинах, сейчас же их устанавливают практически повсеместно, так что встретить адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы и тому подобное на Tank 500 не показалось чем-то неожиданным. Удивило другое — сама работа комплекса. Поясним, сейчас далеко не все компании дают автопилоту функционировать в полную силу. Взять ту же систему контроля полосы. Да, машина может сама подруливать, но как только водитель убирает руки с руля, электроника сразу начинает выдавать предупреждения и отключается. На Tank 500 все иначе. Да, предупреждения о необходимости держаться за руль есть, при этом автопилот продолжает работать! Машина сама сбавляет или набирает скорость и держит свой ряд. Наш экипаж решился на эксперимент. Во время движения по шоссе мы включили автопилот и стали замерять, сколько километров Tank 500 проедет самостоятельно. Проехали 10, а затем и 15 верст. После 20 го километра отключили систему сами — поняли, что двигаться на автоматике можно сколько угодно. Причем электроника прекрасно ведет себя и на 90, и на 130 км/ч.

Лес против полигона

В первую очередь Tank 500 позиционируют как настоящий внедорожник. А мы не поверили и решили проверить возможности дебютанта на специальном полигоне. На первый взгляд программа обширная: и брод 60 см глубиной, и ролики для теста блокировок, и искусственные неровности, которые проходились на понижающей передаче. Я перечисляю все это не случайно, у машины богатый арсенал для покорения «пересеченки». Есть даже специальный «внедорожный» круиз-контроль, который поддерживает малые обороты двигателя при движении по сложному рельефу. Со всеми испытаниями машина справилась прекрасно.

Туз в рукаве

Каков результат? Машина действительно удивила, причем в хорошем смысле. Полюбит ли машину рынок, покажет время, но что-то мне подсказывает, что успех не за горами. Во-первых, она вышла в удачное время, когда прямых конкурентов осталось не так много (параллельный импорт не в счет). Во-вторых, у Tank 500 есть еще один козырь — цена от 5 200?000 до 5 800?000 рублей. По большому счету, за эти деньги сейчас сложно купить какой-либо другой рамный внедорожник. В особенности, если вы хотите, чтобы у машины не возникло проблем с техническим обслуживанием и гарантией. Получается — уникальное предложение.

РАМНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК

Сейчас за 5,8 млн рублей сложно купить какой-либо другой рамный внедорожник. В особенности, если вы хотите, чтобы у машины не возникло проблем с техническим обслуживанием и гарантией

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Технические характеристики Tank 500 Габариты, мм 4886 х 1934 х 1905 Колесная база, мм 2850 Дорожный просвет, мм 224 Объем багажника, л 795/1489 Снаряженная масса, кг 2535 Тип двигателя бензиновый турбо V6 Рабочий объем, см³ 2993 Макс. мощность, л.с./об/мин 299/6000 Макс. момент, Hм/об/мин 500/1500–4000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 9?диапазонная Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,6 Расход топлива (средний), л 11,5 Объем бака, л 80