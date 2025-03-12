Вместо Gelandewagen?

«Готова вторая колонка, сто шесть литров 95-го». Тестовый Tank 700 достался мне с сухим практически баком, уже «на лампочке», так что два километра до ближайшей к пресс-парку заправки ехал почти ползком. Бак в машине столитровый, откуда лишние шесть литров? Будем считать, допуск, арифметическая погрешность заправочной колонки. Отдаю почти шесть с половиной тысяч рублей. Да, машина свое имя явно оправдывает. Tank ведь переводится на русский именно как «бак». Такого же размера бак и аналогичный аппетит, сильно за 20 литров на сотню в смешанном режиме, помнится, был у тестового Lexus LX570.

Хотя, если уж подбирать сравнения, то на Lexus LX или на Toyota Land Cruiser похож другой внедорожник Tank, «пятисотый», на motorpage.ru есть три теста разных его версий. До выхода в прошлом году «семисотого» Tank 500 был флагманом марки, уже хорошо известен на российском рынке и даже поступил на службу в ФСО. А внешность нынешнего флагманского «семисотого» дизайнеры концерна Great Wall Motors, котором, напомним, принадлежит бренд Tank, рисовали явно с памятью о Mercedes-Benz Gelandewagen. Интересно, что в списке создателей Tank 700 значится и русское имя, Михаил Пивоваров.

Конструкция и агрегаты

Полноразмерный внедорожник Tank 700, индекс кузова D03, выпускается на новой платформе D71 – «семисотый» примерил ее первым из семейства Tank. У Tank 700 полностью независимая подвеска, в отличие от предшественника Tank 500, у которого сзади неразрезной мост. Еще у «семисотого» – пневмобаллоны вместо пружин «пятисотого» и адаптивные амортизаторы вместо обычных. Кузов установлен на раме, выполненной почти полностью из высокопрочной стали. Жесткость рамы на кручение – 8000 Нм/град, кузова – 30 000 Нм/град. Угол въезда 32 градусов, угол съезда 33, угол рампы 21,5.

Набор агрегатов «семисотого» – тот же, что у прежнего флагмана. Tank 700 выпускается в двух версиях, бензиновой и гибридной. Двигатель в обоих случаях – продольно расположенный трехлитровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом, заводской индекс GW6Z30. Этот мотор с 2021 года выпускает компания HYCET, основанная годом ранее корпорацией Great Wall Motors. Алюминиевые блок цилиндров и головка блока, в приводе ГРМ цепь. Развивает мощность 354 л.с., выдавая 560 Нм крутящего момента (в 500-м Tank – 500 Нм). Но в гибридной версии Tank 700 к этому ДВС добавляется еще 163-сильный электромотор. Наша-то тестовая машина бензиновая, просто с довеском мягкого гибрида, которым, говорят, Tank 700 оснащается специально для России: вспомогательный стартер-генератор интегрирован в девятиступенчатый «автомат». Эта коробка, HYCET 9AT, выпускается той же дочерней компанией GWM с того же 2021 года, что и двигатель, и кроме «Танков» ставится на Haval H9.

Примерный ресурс двигателя Tank 700 – 300 тысяч км пробега, интервал замены масла – сначала 15 тыс км, а потом каждые 10 тысяч км. Те же 300 тысяч км, что и двигатель, обещает пройти без ремонта и коробка Tank 700 – при условии замены трансмиссионного масла через каждые 60 тысяч км.

Снаружи и внутри

Внешность Tank 700 говорит о том, что это не попытка буквально воспроизвести Gelandewagen, а вольная интерпретация знаменитого немецкого внедорожника. Если Tank 500 честно наследует традициям Toyota Land Cruiser, за исключением разве что перебора с хромом на радиаторной решетке, то «кирпич» кузова G-klasse в Tank-овом исполнении выглядит немного сглаженным, словно брусок пластилина поплыл от жары: общая идея та же, но – совершенно иное решение передней части, чуть иные пропорции кузова в целом, высота оконных проемов уменьшается по направлению от капота к корме, ну и так далее. Дело вкуса, конечно.

Спереди-то Tank 700 вообще явно похож на UAZ Patriot, взгляните сами на фото. Хотя в целом источник вдохновения дизайнеров, повторю, очевиден: так, например, каждый владелец Mercedes-Benz Gelandewagen, посмотрев на Tank 700 в профиль, сходу узнает знакомый мотив в изгибе водосточного желобка на крыше при переходе его от кормы к бортам.

Длина автомобиля 5090 мм, ширина 2061 мм, высота 1952 мм, колесная база 3000 мм. Автомобиль крупный, но маневрировать, например, на заполненной подземной парковке, неожиданно легко, а там, где нелегко, помогают камеры кругового обзора. Выезжающие из-под порогов подножки и массивные ручки на всех стойках помогают водителю и пассажирам забраться в кабину этого рамного внедорожника с дорожным просветом в 249 мм – это штатным, а если поднять подвеску в положение «внедорожный 2», то и все 345 мм можно будет намерить от земли до нижней точки под днищем.

Салон отделан дорогой рыжей кожей Nappa, на спинках сидений ромбовидная прострочка, сами они по-американски просторны, что для китайского автомобиля редкость, и это плюс. Есть полный набор электрорегулировок кресел и руля, чтобы усесться удобно, оба сиденья переднего ряда оснащены выдвижными подножками. Кожа, мягкий пластик, серебристый алюминий – ощущение премиальное. Если свайпнуть вниз циферблат часов в центре торпедо, он сменится кнопкой запуска двигателя, еще одной, помимо основной. Просто так, низачем, аттракцион. Кофр запасного колеса перекрывает обзор в заднее стекло, поэтому в салонном зеркале заднего вида – не физическое зеркало, а картинка с камеры, вмонтированной в кожух запаски.

На передней панели ожидаемо два цифровых экрана, приборная панель и центральный – но правильный баланс «цифры» и физических клавиш. Так, все блокировки в трансмиссии, межосевая и две межколесных, режим пониженного ряда трансмиссии 4L активируются кнопками, вынесенными на нижнюю кромку центрального экрана. У 700-го иначе, чем у 500-го, оформлен центральный тоннель, а обод руля почему-то потоньше. Ну и Tank 700 пятиместный, в отличие от прежнего флагмана, у которого есть версия с тремя рядами сидений, хоть он и короче «семисотого». Зато сидя на втором ряду Tank 700, можно легко закинуть ногу на ногу.

В движении

Автомобиль высокий, тяжелый, очень комфортный, движется плавно. Сидишь высоко, удары и колебания от дорожных неровностей гасятся пневмоподвеской и почти не передаются в салон. Даже на серьезных неровностях – максимум мягкие толчки. Движение почти бесшумное, двигатель почти не слышен. Мощный, уверенный, плавный разгон. Трехлитровый битурбо V6 с добавкой мягкого гибрида – это не полуторалитровая турбочетверка, стандартная для китайских кроссоверов. Двигатель прекрасно сбалансирован. Открываешь капот, кладешь руку на пластиковый кожух работающего мотора – никаких вибраций. Разгон до сотни у трехтонного с лишним внедорожника по паспорту занимает 8,8 секунд – это у бензинового, гибридный Tank 700 добирается до отметки 100 км/ч за 5,6 секунды, но дело тут даже не в секундах, а в характере ускорения, плавном и мощном. Действительно, танк. Под педалью газа машины даже в бензиновом исполнении, с 354 силами под капотом, ощущается потенциал, который совершенно не обязательно демонстрировать постоянно, но в любой момент можно реализовать. При этом Tank 700 хорошо реагирует на педаль не только газа, но и тормоза, замедление прекрасное и предсказуемое.

В поворотах высокий автомобиль кренится, конечно, но предсказуемо и в меру. Кстати, о поворотах – рычаг указателя поворотов в Tank 700 нефиксируемый. Если вы его включали, чтобы действительно повернуть и поворот состоялся, то при обратном ходе руля указатель поворотов автоматически выключится. Но если это было просто плавное перестроение из ряда в ряд, поворотник надо выключать принудительно, иначе он будет так и будет моргать. Но поскольку у него нет фиксированного положения, очень легко перебрать с усилием при нажиме, промахнуться и включить поворотник в другую сторону. А потом обратно, потому что снова нажал слишком сильно. Так и едешь, моргая то одним, то другим боком, удивляя, видимо, соседей по потоку. Одна радость, что габариты и внешность Tank 700 такие, что на дороге реакция окружающих на действия его водителя, скажем так, осторожная.

На трассе предсказуемо оказывается, что, у двигателя возможностей больше, чем у шасси. Проще говоря, приходится чуть подруливать, поэтому предел комфортной скорости – 110 километров в час, лучше 100, а 90 – вообще оптимально. Быстрее 110 ехать можно, автомобиль явно готов, но тогда уже не в расслабленном режиме, придется собраться и быть внимательным.

Лучший режим движения для трассы – «Спорт»: тяжелеет руль, подвеска опускается в нижнее положение, а всего их четыре: лёгкий доступ для погрузки и посадки, стандартное, внедорожный 1, внедорожный 2. Высоту подвески можно выбрать вручную, тумблером на центральной консоли, а можно довериться пресетам – режимам движения. У Tank 700 их четыре дорожных – «Авто», «Стандарт», «Эко», «Спорт», и три внедорожных – «Снег» «Грязь» «Песок». Включение режима «Авто» в Tank 500 оформлено иначе, это нажимная кнопка в центре поворотной шайбы. В Tank 700 «Авто» – в ряду других режимов, надо перебирать их все тумблером, добираясь до него. Перевод раздаточной коробки в режим 4L добавляет к набору режимов «Камни» и режим брода. Есть функция «танкового разворота», когда в повороте тормозится внутреннее заднее колесо и автомобиль разворачивается буквально «на пятке». Само собой, есть функция «прозрачного капота», чтобы видеть, что под передними колесами. Специальный режим Expert максимально отключает электронные помощники и водитель на бездорожье может продемонстрировать весь свой собственный джиперский опыт. Вообще знакомство с набором оффроудных настроек на центральном экране займет не один час. Зато потом можно, выехав за город, смело пропахать бампером снежный бруствер почти метровой высоты, оставленный грейдером, чтобы выбраться на заснеженное поле. И когда сядешь на раму, включить все блокировки и понемногу, враскачку, выбраться, а дальше включить внедорожный круиз-контроль и ползти в снегу высотой в половину 20-дюймового колеса.

Кому может быть интересен

Как это обычно бывает, с выходом нового флагманского внедорожника многие владельцы прежних флагманов, начинают заглядываться на нового лидера и задумываться о смене машины. Знакомый владелец Tank 500, проехав на «семисотом», был впечатлен: Tank 700 стартует увереннее, быстрее разгоняется за счет увеличенного крутящего момента, а главное – едет комфортнее «пятисотого», благодаря независимой подвеске и пневмоэлементам. Даже если вывести за скобки, что это в принципе две разные машины, построенные на различных платформах, сравнение однозначно в пользу «семисотого». При этом тестовый Tank 700 в комплектации Superior стоит 9,899 млн. Tank 500 – минимум 6,799 млн. Стоит разница ли трех миллионов рублей? Тот же мой знакомый нашел компанию по установке пневподвесок, и собирается «проапрегйдить» свой Tank 500, улучшенная плавность хода обойдется ему примерно в полмиллиона рублей – что ж, есть и такое решение. Ну а тем, кто будет готов выложить почти 10 млн. за внедорожные способности и комфорт Gelandewagen и Lexus, Tank 700 их предоставит, по вполовину меньшей, чем у них цене. Не будет в нем только одного: их харизмы.

Технические характеристики Tank 500 ГАБАРИТЫ, ММ 5090/2061/1952 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3000 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 249 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 3110 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый V6, турбонаддув, мягкий гибрид РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2993 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 354 при 1750 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 560 при 3500 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 9-АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 12,5