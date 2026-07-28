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28 июл 2026

Стали известны технические характеристики гибридного Tank 400 для российского рынка

Стали известны технические характеристики гибридного Tank 400 для российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tank официально подтвердила выход на российский рынок гибридной версии внедорожника Tank 400. Продажи новинки стартуют в первой половине августа

Tank 400 оснащен 2,0-литровым турбомотором и электродвигателем, встроенным в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность системы достигает 394 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Привод по умолчанию полный. Тяговая батарея ёмкостью 37,1 кВт·ч размещена под полом багажного отделения. Она поддерживает быструю зарядку мощностью до 53 кВт, а запас хода на электротяге заявлен на уровне 110 км. Средний расход топлива по паспортным данным составляет 8,4 литра на 100 км.

Внешне гибридный Tank 400 практически не отличается от своей бензиновой версии. Небольшим намеком может служить только увеличенный дорожный просвет до 224 мм. Согласно ОТТС, гибридные Tank 400 для российского рынка будут поставляться напрямую из Китая.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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