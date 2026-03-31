31 мар 2026

Обновленный внедорожник Tank 700 получил лидар и новую гибридную силовую установку

Автор фото: фирма-производитель

Марка Tank выводит на рынок обновленную версию своего флагманского внедорожника. Новый Tank 700 с индексом Hi4-Z получил не только изменения в дизайне, но и заметный апгрейд в силовой установке

Индекс Hi4-Z подразумевает гибридную систему с 2,0-литровым двигателем мощностью 248 л.с., который работает в паре с двумя электромоторами. Главным отличием обновленной версии стала батарея емкостью 59 кВт*ч с запасом хода до 190 км на электротяге.

Внешность модели преобразилась за счет иного переднего бампера и воздухозаборника на капоте. Образ дополняют расширенные колесные арки, увеличенный дорожный просвет и новые колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм. На крыше установлен лидар, намекающий на продвинутый комплекс систем помощи водителю. Вдобавок заявлено, что теперь Tank 700 может тянуть прицеп массой до 2,5 тонн.

При написании новости использовалась информация: ithome
ithome

Последние новости

...
Tank 700

Обновленный внедорожник Tank 700 получил лидар и новую гибридную силовую установку

31 марта 2026
Tank 300

В России запустят сборку внедорожника Tank 300

17 марта 2026
Tank 300

Tank 300 получил удлиненную версию с лидаром и гибридной силовой установкой

16 марта 2026

В Китае готовят самую дорогую версию Tank 700

02 марта 2026
Tank 500

Tank 500 получит 3,0-литровый дизельный мотор

10 октября 2025
Tank 500

Tank 500 в России получил 394-сильную гибридную версию

03 сентября 2025

Главные темы на MotorPage

Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости!
Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"
Suzuki Jimny - suzuki jimny nomad (2024) двумя дверями больше
Тест драйв
24 марта 2026

Suzuki Jimny
"Двумя дверями больше"
Avatr 12 - avatr 12 (2025) спасти мир от хаоса
Тест драйв
17 марта 2026

Avatr 12
"Спасти мир от хаоса"

