Обновленный внедорожник Tank 700 получил лидар и новую гибридную силовую установку

Марка Tank выводит на рынок обновленную версию своего флагманского внедорожника. Новый Tank 700 с индексом Hi4-Z получил не только изменения в дизайне, но и заметный апгрейд в силовой установке

Индекс Hi4-Z подразумевает гибридную систему с 2,0-литровым двигателем мощностью 248 л.с., который работает в паре с двумя электромоторами. Главным отличием обновленной версии стала батарея емкостью 59 кВт*ч с запасом хода до 190 км на электротяге.

Внешность модели преобразилась за счет иного переднего бампера и воздухозаборника на капоте. Образ дополняют расширенные колесные арки, увеличенный дорожный просвет и новые колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм. На крыше установлен лидар, намекающий на продвинутый комплекс систем помощи водителю. Вдобавок заявлено, что теперь Tank 700 может тянуть прицеп массой до 2,5 тонн.