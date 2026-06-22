Что еще нужно кроссоверу для успеха?

TENET, писать нужно именно так, прописными буквами, настаивают пиарщики и маркетологи этого российского автомобильного бренда. Потому что это слово составлено из первых букв фразы Take Every New Experience Together. Что по официальной, опять же, версии значит: «Вместе к новым свершениям». Под маркой TENET с лета 2025 года совместное предприятие российской компании АГР и китайской Defetoo выпускает на бывшем заводе Volkswagen в Калуге кроссоверы на основе моделей Chery – T7, T4, N8. Один из этих SUV, флагманский TENET T8, сегодня на тесте в Motorpage.ru.

Снаружи и внутри

Хотя китайские совладельцы TENET связь с Chery и отрицают, шило в мешке утаить трудно. У TENET T8 и Chery Tiggo 8 Pro Max идентичны и агрегаты, и размеры. Разве что T8 на полсантиметра длиннее, 4725 мм, а не 4720 мм, как у китайского собрата. В остальном же полное совпадение: ширина 1860 мм, высота 1705 мм, колесная база 2710 мм. Те же передняя и задняя колеи – 1582 мм и 1604 мм соответственно. А вот еще различие: у российской марки, будем называть ее так, на 6 мм больше дорожный просвет – 196 мм.

Но если по размерам TENET T8 повторяет «восьмерку» Chery Tiggo, то внешность машины заставляет вспомнить, скорее, о старшем Chery Tiggo 9. Крупная решетка радиатора с 3D-узором и хромированной окантовкой, двухэтажная передняя LED-оптика, такой же светодиодный цельный задний фонарь, динамические указатели поворотов. «Парящая» крыша, рельефные линии задних крыльев, скрытые дверные ручки – производитель обещает их нормальную работу даже при -30°C. Во внешности TENET T8 есть намек на спортивность: двойные хромированные выхлопные трубы выведены в задний бампер, колесные диски машины 19-дюймовые – у нас на тесте максимальная комплектация Ultra.

Внутри этот семиместный кроссовер D-класса смотрится дорого: шершавый бежевый кожзам сидений – все с подогревами, а передние еще и с вентиляцией, мультируль тоже подогревается. Черный пластик, серебристый металл, вставки «под дерево». Правому подрулевому рычагу отданы переключения коробки, так в первые минуты за рулем TENET T8 нужно мысленно бить себя по рукам – по правой, точнее, которая рискует вместо дворников или омывателя случайно включить или выключить передачу. На центральной «парящей» консоли из органов управления трансмиссией осталась лишь шайба-селектор выбора режимов движения.

В салоне машины три экрана, считая проекционный на лобовом стекле. А физических два: приборная панель с 10,3-дюймовой диагональю и 15,6-дюймовый HD-дисплей мультимедиа. Площадка беспроводной зарядки, два разъема, панорамная крыша, открывающая небо над головой пассажиров и на втором ряду. Про раздельные подогревы заднего дивана уже говорили, осталось отметить два разъема и дефлекторы вентиляции, регулируемый наклон спинки и продольные регулировки подушки, облегчающие посадку на третий ряд. Который тоже оборудован неплохо – подлокотники, воздуховоды с регулировкой силы обдува. Но сам проход на «галерку» остается узким. И места для ног взрослого пассажира тут практически нет. Кроме того, спинка невысокая, поэтому, когда садишься, подголовник оказывается примерно на уровне лопаток. В общем, место в самый раз для детей.

Багажник вмещает груз объемом от 193 литров до 1930 литров в зависимости от того, сколько сидений в салоне используется, от двух до семи. Есть штатная багажная шторка, причем в стенках предусмотрены две пары пазов, чтобы использовать ее можно было при любом наклоне спинки второго ряда. Осталось придумать только специальное место для хранения шторки, когда она снята.

Агрегаты

Полностью алюминиевый двигатель SQR F4J20C, установленный под капотом TENET T8, выпускается компанией Chery в Китае с 2021 года и устанавливается на автомобили как самой Chery, например, флагманский кроссовер Tiggo 9, так и и на модели ее суббрендов: Exeed, Jaecoo, Jetour. Бензиновый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом имеет рабочий объем 1998 куб.см и развивает в версии для TENET T8 максимальные 197 л.с. мощности при 5500 об/мин, выдавая максимум 375 Нм крутящего момента в диапазоне 1750-3500 об/мин. (Тот же двигатель под капотом Chery Tiggo 9, к слову, форсирован до 249 л.с.). В приводе ГРМ использована цепь. Мотор способен работать по циклу Миллера, что повышает его экономичность. Примерный ресурс агрегата – 300 тысяч км.

В трансмиссии TENET T8 применен 7-ступенчатый преселективный робот SAGW DCT380, который собирается в Китае с 2020 года и под индексом 738DHA устанавливается в Chery, Exeed, Jetour и автомобили других китайских марок, например, BAIC. Эта коробка рассчитана на передачу крутящего момента до 380 Нм в системах переднего и полного привода, при замене масла каждые 60 тыс. км пробега обещает ресурс в 300 тыс км. Привод у TENET T8 полный, за него отвечает муфта китайского производителя FAPS, которая, в частности, используется в SUV подконтрольной Chery марки Soueast – S07 и S09.

С этими двигателем и трансмиссией автомобиль снаряженной массой 1846 кг разгоняется до максимальных 210 км/ч, на разгон до 100 км/ч уходит 8,4 секунды, в смешанном режиме движения TENET T8 потребляет 8,8 литров бензина на 100 км.

Подвеска у автомобиля полностью независимая, спереди Макферсон, сзади многорычажная.

В движении

Пробуем разные режимы, их здесь шесть. В Eco автомобиль подтупливает, режим хорош только при ровном движении по трассе. «Стандарт» – самый сбалансированный из дорожных, его вполне хватает в повседневной езде, хотя «Спорт» поэнергичнее, конечно. Но тест TENET 8 проходил в условиях зимней Москвы и Подмосковья, где снежная каща чередовалась с гололедом, а сугробы – с валами снега, оставленными на асфальте снегоуборщиками. И в этой ситуации безусловным фаворитом стал не «Снег» или «Грязь», а режим «Бездорожье», 4х4, предназначенный, судя по заставке на экране, для карабкания по камням. Только в нем при движении и по городу, и по трассе удавалось добиться от машины стабильности, уверенности на разгоне и стабильности траектории.

На трассе иногда чуть мешало подруливание электронного ассистента, который стремился удерживать машину между разделительными, в то время как реальная полоса движения была смещена накатанными снежными валами. Еще казался немного «пустоватым» руль – до тех пор, пока я не обнаружил, что обратная связь от руля была настроена по умолчанию на «комфорт». Стоило передвинуть ползунок на экране, отвечающий за усилие на руле, в положение «связывать с режимом движения» – и все встало на свои места, трассовая скорость в 110 км/ч стала восприниматься комфортной. Обнаружилась ценность полного зимнего пакета, которым оснащен TENET T8, в частности, подогрева переднего стекла. Стоило его включить и все проблемы с обзором на зимней трассе исчезли, не надо было больше постоянно пользоваться «дворниками» и расходовать омывайку. Заодно про расход топлива: 6,6 литра на сотню по трассе, 11 литров по городу потреблял автомобиль за время теста.

Подвеска машины не ощущалась как мощная, но никаких нареканий на ее работу, как и на работу тормозов, не возникало. На ходу TENET T8 – мягкий, комфортный, бесшумный, почти нет звука мотора, его заглушает шелестение климатической установки, даже шины в арках не досаждают звуком. Даже указатель поворота тикает на два тона тактично и негромко – у «родственников» TENET этот звук, помню, раздражал. Еще про звуковое сопровождение: автомобиль позволяет отойти от него с ключом в кармане при открытом багажнике, удобно для погрузке-выгрузке. Некоторые китайские собратья T8, опять же, этого делать не позволяют, поднимают истошный крик.

По мокрому снегу почти двадцатисантиметровой глубины автомобиль на нешипованной зимней резине ползет все-таки на пределе возможностей, иногда застревая, приходится двигаться вперед-назад. При отключении ESP дело идет лучше – для этого надо смахнуть картинку на центральном экране вниз, откроется соответствующая вкладка. Так что хотя TENET T8, конечно, преимущественно городской асфальтовый SUV, умеренное околодачное бездорожье ему вполне по плечу.

Кого может заинтересовать автомобиль

Комфортабельный семиместный кроссовер, оснащенный системами безопасности пассивной – девять подушек, в частности, – и активной, это унаследованный от Chery комплекс ассистентов ADAS. C полным зимним пакетом, что важно в России. Полный привод, несколько режимов движения, включая главный, опять же для российского водителя, режим 4х4. Универсальный семейный кроссовер – очень конкурентная ниша, в которой с TENET T8 кто только ни соперничает, от близкородственного Chery Tiggo 8 Pro Max и Jaecoo J8 до Changan CS75 Pro, Geely Atlas, а с недавних пор и Volga K40. За TENET T8 в тестовой комплектации Ultra на в момент написания этого текста московский дилер просил 3,865 млн. рублей. Для сравнения, тот же Chery Tiggo 8 Pro Max в топовой версии стоит на 200 тыс рублей дешевле. При этом TENET автомобиль отечественный, выпущен в России и адаптирован для нее. А вы бы что выбрали?

Технические характеристики TENET T8 ГАБАРИТЫ, ММ 4725x1860x1705 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2710 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 196 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1846 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, рядный L4 с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 197 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 375 при 1750-3500 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ РКП-7 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,8