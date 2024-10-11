Компания Tesla провела презентацию своего роботакси

Американская компания Tesla представила автономное электрическое роботакси в двух версиях кузова: двухместное купе и минивэн, который сможет вместить 8 человек

Никакие технические характеристики не были заявлены. Купе под названием CyberCab получило двери “бабочки” и лишено каких-либо органов управления. Вся поездка в таком такси будет происходить в автономном режиме, но пассажиры смогут настраивать маршрут и комфорт в салоне через крупный экран на передней панели. Дизайн машины выполнен в стилистике бренда, но минимализма здесь больше, чем на других моделях. Другим преимуществом купе является вместительный багажник, но точный объем пока не известен.

Еще меньше информации есть про минивэн Robovan. Такое роботакси представляет собой рейсовую “маршрутку” и способно вместить в несколько раз больше людей, чем CyberCab. Пока на презентации показали только дизайн автомобиля, который напоминает больше закрытую капсулу. На американских дорогах CyberCab и Robovan появятся не раньше 2026 года.