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Китайский гибрид с европейским лицом
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О Voyah Free

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Войя Фри

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Цены
от 7 800 000
до 7 800 000
Voyah Free (2023) вид спереди
Решетка радиатора гибридного Vouah не бутафорская: под капотом ДВС, работающий как генератор
Voyah Free (2023) вид сбоку
Дорожный просвет в зависимости от выбранного режима может составлять от 113 до 213 мм
Voyah Free (2023) вид сбоку сзади
Кузов создавали совместно с известной студией ItalDesign Giugaro
Voyah Free (2023) вид сзади
Корму от края до края обегает светодиодная нить
Voyah Free (2023) ручка двери
В торце каждой дверной ручки – подсветка
Voyah Free (2023) салон
С первого взгляда в салон ясно, что это не «китайский премиум», а просто премиум
Voyah Free (2023) дверь
Дизайн, материалы, качество сборки – безупречны. Не хватает разве что доводчиков дверей
Voyah Free (2023) динамик
Датская компания Dynaudio выпускает громкоговорители уже больше полувека
Voyah Free (2023) передние кресла
Кресла переднего ряда оборудованы функцией массажа – но только спины
Voyah Free (2023) порог
Во всех дверях двойной контур уплотнения, в передних – двойные стекла, пороги прикрыты и остаются чистыми.
Voyah Free (2023) салон
Из трех доступных вариантов салона сине-кремовый – самый нарядный
Voyah Free (2023) руль
Руль напоминает о моделях Mercedes-Benz
Voyah Free (2023) приборная панель
Цифровая панель вот всю ширину передней панели имеет два положения. Верхнее…
Voyah Free (2023) приборная панель
…и нижнее, в которое она переходит при включении спортивного режима
Voyah Free (2023) панорамная крыша
Панорамная крыша может быть матовой…
Voyah Free (2023) панорамная крыша
… а может – прозрачной. Цена опции затемнения – 100 тысяч рублей
Voyah Free (2023) потолочный свет
Потолочный свет включается физическими кнопками
Voyah Free (2023) приборная панель
Приборная панель цифровая, но шкалы спидометра и тахометра имитируют объемные «колодцы»
Voyah Free (2023) розетка и USB-разьемы
«Парящая» панель напоминает о Volvo. Под ней – розетка и USB-разьемы
Voyah Free (2023) центральный тоннель
Кнопка переключения режимов Mode – в правильном месте, в ряду других слева от селектора КПП. Справа – трекпад для управления центральным экраном. Не очень отзывчивый
Voyah Free (2023) бокс подлокотника
Бокс подлокотника, скорее, глубокий, чем просторный
Voyah Free (2023) монитор
Автомобиль не русифицирован, поэтому часть функций недоступна тем, кто не знает китайского. А еще часть требует китайского интернет-провайдера
Voyah Free (2023) монитор
Российские радиостанции ловятся без проблем
Voyah Free (2023) монитор
Можно сделать селфи, записать видео с регистратора, увидеть задний ряд
Voyah Free (2023) монитор
Уровень заряда, ниже которого запускается ДВС, можно устанавливать индивидуально
Voyah Free (2023) монитор
Это был бы самый важный индикатор в электромобиле. Но у нас гибрид
Voyah Free (2023) монитор
В режиме Intelligence Voyah сам решает, откуда брать энергию – из батареи или из генератора
Voyah Free (2023) монитор
Лючки и бензобака, и зарядного порта отпираются только через тачпад
Voyah Free (2023) монитор
В режиме Outing пневмобаллоны поднимают кузов на максимальные 213 мм
Voyah Free (2023) монитор
Прозрачность крыши можно регулировать плавно, двигая пальцем по картинке на центральном экране
Voyah Free (2023) монитор
Картинка с задней камеры четкая, есть 3D режим и функция автопарковки
Voyah Free (2023) монитор
Правый сегмент дисплея не активен – требует китайского интернета. Но пассажир может перетянуть туда тремя пальцами средний экран и включать, например, массаж себе и водителю
Voyah Free (2023) задний диван
Плоский центр заднего дивана намекает на возможность усесться втроем, но в зимней одежде комфортно будет только двум
Voyah Free (2023) второй ряд
Место для ног при посадке «сам за собой» более чем достаточно
Voyah Free (2023) воздуховод
Воздуховоды сзади есть, но управление климатом этой зоны – только с переднего ряда
Voyah Free (2023) дверь
Сегодня многие на задних пассажирах экономят – дешевые материалы, хуже отделка. Но только не Voyah
Voyah Free (2023) кнопка открывания багажника
Кнопка открывания багажника – на выступе под задним стеклоочистителем
Voyah Free (2023) багажное отделение
Шторка багажника сегодня в китайских автомобилях часто – опция. В тестовом Voyah она есть
Voyah Free (2023) спинка заднего дивана
Спинка заднего дивана складывается не совсем «в пол»
Voyah Free (2023) багажное отделение
Есть небольшая ступенька и наклон. Но объем багажника увеличивается в 2,5 раза
Voyah Free (2023) колесо
Китайские зимние фрикционные шины неплохо работали и на залитом реагентами асфальте, и на ледяном проселке
Voyah Free (2023) моторный отсек
В чистой «электричке» Voyah под капотом был бы передний багажник
Voyah Free (2023) моторный отсек
Но у гибридной версии под пластиковой крышкой скрывается полуторалитровый ДВС
Voyah Free (2023) лючок зарядного порта
Как и у большинства машин, заряжаемых от розетки, лючок зарядного порта, увы, – легкая добыча для вандалов
Voyah Free (2023) логотип

Официально Voyah Free на российском рынке еще нет, а его тест на motorpage.ru уже есть, как так? Еще вопрос: почти пятиметровый кроссовер, больше двух тонн массы, под капотом при этом – 109-сильная бензиновая полуторалитровая «четверка». Но по паспорту – 694 л.с., 1040 нМ крутящего момента, разгон 4,5 секунды до сотни. Как такое возможно?

С первым вопросом все просто: автомобиль на тест предоставила компания Rucars, привозящая на заказ электромобили из Китая и не только. Вопрос номер два тоже легко снимается: Voyah Free – последовательный гибрид, ДВС тут вспомогательный, никак не связан с колесами. Он лишь генератор для подзарядки тяговой электрической батареи на 33 киловатт-часа и выработки энергии для двух электромоторов мощностью 550 кВт каждый.

Экспортное исполнение

Voyah – дочерний бренд китайского автопроизводителя Dongfeng, производится компанией Lantu Motors, специально созданной Dongfeng для производства «умных» электромобилей. И Voyah Free – первый из них, выпускается с декабря 2020-го. Этот китаец с европейским лицом спроектирован совместно со знаменитым дизайн-бюро ItalDesign Guigaro и изначально рассчитан на мировую экспансию, на жесткую конкуренцию с европейским премиумом. В Европе Voyah Free, кстати, уже продается, представительство марки есть в Норвегии.

Зачем витать в «облаках»

Радиаторная решетка напоминает о Maserati Levante. «Яхтенные» обводы кузова – о Range Rover Velar, к тому же дверные ручки, как у «британца», выдвижные. Вид сзади – тут и Porsche, и Tesla одновременно. Конструкция и дизайн рулевого колеса явно навеяны мотивами последних Mercedes-Benz. Но все это в собственном стиле и с оригинальными добавками. Например, цифровая передняя панель: при запуске она «просыпается» и поднимается на три сантиметра, увеличивая тем самым рабочую поверхность трех соединенных вместе цифровых экранов, из которых она состоит. Левый экран – приборная панель, центральный – управление настройками автомобиля, климатом, массажем, мультимедиа,  бортовой навигатор, который, впрочем, в нерусифицированном тестовом автомобиле отказывается работать без китайского провайдера. По этой же причине остается не у дел правый, пассажирский экран, с возможностью просмотра видео и другими развлечениями. Но при этом пассажир может тремя пальцами «перетянуть» на свою сторону экран средний и самостоятельно включать и настраивать музыку, включать массаж себе и водителю.

Голосовой помощник в тестовом автомобиле тоже говорит и понимает только по-китайски. Еще Voyah Free предлагает пассажирам то, без чего в автомобиле, в принципе, можно было бы и обойтись: например, подпеть в караоке или задействовать режим вечеринки с пульсацией подсветки в салоне в такт музыке. Или сделать селфи всех, кто находится в салоне, и отправить в «облако». Хотя вот функция записи и хранения видео с камер регистратора – вещь полезная, слов нет.

Про уровень дизайна, качество исполнения и материалов все понятно с первого взгляда на салон. На описание можно не тратить слов, интересующихся отсылаю к иллюстрациям. Отдельная фишка – панорамная крыша с поляризацией, последний раз видел эту функцию, кажется, у перегородки салона в Maybach. Все положенные функции безопасности, адаптивный автопилот, режим ночного видения с дальностью 150 метров.

Но что в смысле эксплуатации?

Умное электричество

Главная проблема всех электромобилей в России – запас хода, особенно зимой, когда емкость батареи падает. Когда-то мои впечатления от поездок на Jaguar I-Pace и Audi etron были безнадежно испорчены тем, что в городе их заряжать оказалось просто негде, так что тест каждый раз получался плюс-минус вокруг пресс-парка.

Voyah Free именно в гибридной версии дает иную степень свободы. У него три режима работы силового агрегата, Intellectual, Pure, Fuel, выбираются через меню центрального экрана. В первом автомобиль сам решает, откуда брать электричество, из батареи или подключать генератор. Второй режим – чисто электрический. В третьем электромоторы питает энергия, которую вырабатывает 109-сильный ДВС, забирающий 92-й или лучше 95-й бензин из 55-литрового бака.

Получив тестовый автомобиль с полностью заряженной батареей, я по умолчанию поехал в «интеллектуальном» режиме. В гибриде нужно контролировать и состояние батареи, и уровень топлива в баке. Вот и у Voyah Free слева на приборной панели – уровень заряда и запас пробега на электротяге. Справа – индикатор уровня топлива и запас хода на бензине.

На старте автомобиль обещал 142 км пробега на батарее. Бак был заполнен примерно на четверть, но на него я внимания не обращал, сосредоточился на возможностях электротяги. Сорок минут поездки по городу, потом еще примерно столько же по трассе, на скорости 110 км/ч, с одним пассажиром. Все это – с включенным климат-контролем и массажем обоих сидений. После чего в батарее Voyah Free осталось 20% заряда. Общий пробег к тому моменту составил примерно 120 километров, температура воздуха за бортом была около нуля. Минимум заряда батареи, при котором включается ДВС, в Voyah Free можно устанавливать на разном уровне. Главное, в дороге не высадить батарею«в ноль»: тогда зарядить ее одним лишь бортовым генератором не получится, потребуется подключение к сети.

Бензиновый аппетит

ДВС заработал негромко. Вообще Voyah, как и положено электромобилю, на ходу очень тихий. Шумы снаружи почти не проникают в салон – в дверных проемах двойной контур уплотнения, передние стекла двойные. Так что на ходу слышен только скрип тормозных колодок, шуршание шин и рокот массажа сидений.

С падением заряда батареи упала и динамика автомобиля. А главное, неожиданно проявила себя пневмоподвеска. Дорожный просвет у Voyah –180 мм. Но это в стандартных режимах движения Eco и Comfort. А есть еще спортивный Performance, есть внедорожный Outing, есть Individual, есть функция комфортной посадки – в общем, обещан широкий диапазон клиренса, от 113 до 213 мм. И вот при остановке на заснеженном проселке Voyah Free с разряженной батареей начал экономить силы: перевел приборную панель в режим минимализма и опустил кузов, поднятый в максимально высокое положение. Чтобы вернуть подвеску в прежний режим, нужно было тронуться с места и прибавить газ, раскрутив побыстрее генератор-ДВС, подающий ток всем системам автомобиля. Но сделать это, когда машина села на брюхо в снег, можно было только со скрипом – в буквальном смысле слова.

Дальше при движении по проселку на протяжении трех километров заряд батареи в зависимости от оборотов ДВС то падал до 15%, то поднимался до 19%. Выбравшись на трассу, я поехал, держа разрешенные 90 км/ч плюс нештрафуемые 18 км/ч. Заряд вырос до 21%, но при этом начал убывать чуть ли не на глазах бензин в баке. Маршрутный компьютер показал, что в этом режиме автомобиль расходовал 12 с небольшим литров топлива на сотню километров. Что ж, физику не обманешь: при разряженной батарее энергию, необходимую для того, чтобы тащить машину массой 2,3 тонны, приходилось вырабатывать 109-сильному бензиновому мотору, нагрузка на него возросла, поэтому и аппетит у него резко повысился. Когда я залил на заправке полный бак. Voyah Free сразу показал мне запас хода на бензине в 720 километров. Вечером, в конце маршрута, была зарядная станция, так что наутро Voyah Free полностью восстановил свои электрические силы.

Гоночная динамика

А она и у Voyah и правда такая. Особенно это ощущается в городе. Крутящий момент электродвигатели выдают сразу максимальный, поэтому стартуя с перекрестка по Садовому кольцу, бесшумным призраком подлетаешь к следующему светофору и видишь в зеркало заднего вида, что соседи по потоку еще только тронулись от предыдущего. На моей памяти, из кроссоверов такой разгон был разве что у гибридного Porsche Cayenne Turbo S. Добавьте к этому высокую устойчивость Voyah Free в поворотах благодаря тяжеленной батарее под полом, комфорт и возможности регулируемой пневмоподвески, точные резкие тормоза, отличное руление. А главное – относительную независимость от розетки. Даже с разряженной батареей, если будет топливо в баке, вы не останетесь на обочине.

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Нет, вопросы к автомобилю есть. Например, подогрев заднего дивана включается только через центральный экран. Таким же манером открываются лючки зарядного порта и топливной горловины – физических клавиш нет. Иногда подтормаживает мультимедиа. С приходом темноты тестовый автомобиль в режиме автоматического управления дальним светом неожиданно «стрелял» дальним, пугая впереди идущих. Но многое ему можно простить за то, как он едет.

Цена Voyah Free у неофициального дилера – 4,7 миллиона рублей. Правда, придется смириться с недоступностью некоторых функций мультимедиа и отсутствием официальной гарантии. Китайским-то покупателям Voyah Free его производитель дает гарантию на весь срок службы автомобиля. Но буквально на днях у Voyah Free в России появился официальный импортер, «Моторинвест» – производитель российских Evolute. Официальные дилеры обещают привозить Voyah Free полностью русифицированными и с инструкцией на русском языке. Гибридные – через три месяца, чисто электрические – в конце декабря. Объявлена и цена на них: 7,8 миллиона.

     

Технические характеристики Voyah Free

ГАБАРИТЫ, ММ

4905×1950×1665

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2960

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

113-213

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

560/1320

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2290

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Два электрических + бензиновый генератор

БАТАРЕЯ

тройная литиевая на 33 кВт*ч

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

694, 109 (генератор)

МАКС. МОМЕНТ, НМ

1040

ТРАНСМИССИЯ

автоматическая

ПРИВОД

полный

ПОДВЕСКА

пневматическая. передняя на двойных поперечных рычагах, задняя многорычажная

МАКСИМАЛЬНАЯ CКОРОСТЬ, КМ/Ч

200

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

4,5

ЗАПАС ХОДА, КМ

860, на электротяге 140

         

Редакция благодарит компанию Rucars за предоставленный на тест автомобиль

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