Официально Voyah Free на российском рынке еще нет, а его тест на motorpage.ru уже есть, как так? Еще вопрос: почти пятиметровый кроссовер, больше двух тонн массы, под капотом при этом – 109-сильная бензиновая полуторалитровая «четверка». Но по паспорту – 694 л.с., 1040 нМ крутящего момента, разгон 4,5 секунды до сотни. Как такое возможно?

С первым вопросом все просто: автомобиль на тест предоставила компания Rucars, привозящая на заказ электромобили из Китая и не только. Вопрос номер два тоже легко снимается: Voyah Free – последовательный гибрид, ДВС тут вспомогательный, никак не связан с колесами. Он лишь генератор для подзарядки тяговой электрической батареи на 33 киловатт-часа и выработки энергии для двух электромоторов мощностью 550 кВт каждый.

Экспортное исполнение

Voyah – дочерний бренд китайского автопроизводителя Dongfeng, производится компанией Lantu Motors, специально созданной Dongfeng для производства «умных» электромобилей. И Voyah Free – первый из них, выпускается с декабря 2020-го. Этот китаец с европейским лицом спроектирован совместно со знаменитым дизайн-бюро ItalDesign Guigaro и изначально рассчитан на мировую экспансию, на жесткую конкуренцию с европейским премиумом. В Европе Voyah Free, кстати, уже продается, представительство марки есть в Норвегии.

Зачем витать в «облаках»

Радиаторная решетка напоминает о Maserati Levante. «Яхтенные» обводы кузова – о Range Rover Velar, к тому же дверные ручки, как у «британца», выдвижные. Вид сзади – тут и Porsche, и Tesla одновременно. Конструкция и дизайн рулевого колеса явно навеяны мотивами последних Mercedes-Benz. Но все это в собственном стиле и с оригинальными добавками. Например, цифровая передняя панель: при запуске она «просыпается» и поднимается на три сантиметра, увеличивая тем самым рабочую поверхность трех соединенных вместе цифровых экранов, из которых она состоит. Левый экран – приборная панель, центральный – управление настройками автомобиля, климатом, массажем, мультимедиа, бортовой навигатор, который, впрочем, в нерусифицированном тестовом автомобиле отказывается работать без китайского провайдера. По этой же причине остается не у дел правый, пассажирский экран, с возможностью просмотра видео и другими развлечениями. Но при этом пассажир может тремя пальцами «перетянуть» на свою сторону экран средний и самостоятельно включать и настраивать музыку, включать массаж себе и водителю.

Голосовой помощник в тестовом автомобиле тоже говорит и понимает только по-китайски. Еще Voyah Free предлагает пассажирам то, без чего в автомобиле, в принципе, можно было бы и обойтись: например, подпеть в караоке или задействовать режим вечеринки с пульсацией подсветки в салоне в такт музыке. Или сделать селфи всех, кто находится в салоне, и отправить в «облако». Хотя вот функция записи и хранения видео с камер регистратора – вещь полезная, слов нет.

Про уровень дизайна, качество исполнения и материалов все понятно с первого взгляда на салон. На описание можно не тратить слов, интересующихся отсылаю к иллюстрациям. Отдельная фишка – панорамная крыша с поляризацией, последний раз видел эту функцию, кажется, у перегородки салона в Maybach. Все положенные функции безопасности, адаптивный автопилот, режим ночного видения с дальностью 150 метров.

Но что в смысле эксплуатации?

Умное электричество

Главная проблема всех электромобилей в России – запас хода, особенно зимой, когда емкость батареи падает. Когда-то мои впечатления от поездок на Jaguar I-Pace и Audi etron были безнадежно испорчены тем, что в городе их заряжать оказалось просто негде, так что тест каждый раз получался плюс-минус вокруг пресс-парка.

Voyah Free именно в гибридной версии дает иную степень свободы. У него три режима работы силового агрегата, Intellectual, Pure, Fuel, выбираются через меню центрального экрана. В первом автомобиль сам решает, откуда брать электричество, из батареи или подключать генератор. Второй режим – чисто электрический. В третьем электромоторы питает энергия, которую вырабатывает 109-сильный ДВС, забирающий 92-й или лучше 95-й бензин из 55-литрового бака.

Получив тестовый автомобиль с полностью заряженной батареей, я по умолчанию поехал в «интеллектуальном» режиме. В гибриде нужно контролировать и состояние батареи, и уровень топлива в баке. Вот и у Voyah Free слева на приборной панели – уровень заряда и запас пробега на электротяге. Справа – индикатор уровня топлива и запас хода на бензине.

На старте автомобиль обещал 142 км пробега на батарее. Бак был заполнен примерно на четверть, но на него я внимания не обращал, сосредоточился на возможностях электротяги. Сорок минут поездки по городу, потом еще примерно столько же по трассе, на скорости 110 км/ч, с одним пассажиром. Все это – с включенным климат-контролем и массажем обоих сидений. После чего в батарее Voyah Free осталось 20% заряда. Общий пробег к тому моменту составил примерно 120 километров, температура воздуха за бортом была около нуля. Минимум заряда батареи, при котором включается ДВС, в Voyah Free можно устанавливать на разном уровне. Главное, в дороге не высадить батарею«в ноль»: тогда зарядить ее одним лишь бортовым генератором не получится, потребуется подключение к сети.

Бензиновый аппетит

ДВС заработал негромко. Вообще Voyah, как и положено электромобилю, на ходу очень тихий. Шумы снаружи почти не проникают в салон – в дверных проемах двойной контур уплотнения, передние стекла двойные. Так что на ходу слышен только скрип тормозных колодок, шуршание шин и рокот массажа сидений.

С падением заряда батареи упала и динамика автомобиля. А главное, неожиданно проявила себя пневмоподвеска. Дорожный просвет у Voyah –180 мм. Но это в стандартных режимах движения Eco и Comfort. А есть еще спортивный Performance, есть внедорожный Outing, есть Individual, есть функция комфортной посадки – в общем, обещан широкий диапазон клиренса, от 113 до 213 мм. И вот при остановке на заснеженном проселке Voyah Free с разряженной батареей начал экономить силы: перевел приборную панель в режим минимализма и опустил кузов, поднятый в максимально высокое положение. Чтобы вернуть подвеску в прежний режим, нужно было тронуться с места и прибавить газ, раскрутив побыстрее генератор-ДВС, подающий ток всем системам автомобиля. Но сделать это, когда машина села на брюхо в снег, можно было только со скрипом – в буквальном смысле слова.

Дальше при движении по проселку на протяжении трех километров заряд батареи в зависимости от оборотов ДВС то падал до 15%, то поднимался до 19%. Выбравшись на трассу, я поехал, держа разрешенные 90 км/ч плюс нештрафуемые 18 км/ч. Заряд вырос до 21%, но при этом начал убывать чуть ли не на глазах бензин в баке. Маршрутный компьютер показал, что в этом режиме автомобиль расходовал 12 с небольшим литров топлива на сотню километров. Что ж, физику не обманешь: при разряженной батарее энергию, необходимую для того, чтобы тащить машину массой 2,3 тонны, приходилось вырабатывать 109-сильному бензиновому мотору, нагрузка на него возросла, поэтому и аппетит у него резко повысился. Когда я залил на заправке полный бак. Voyah Free сразу показал мне запас хода на бензине в 720 километров. Вечером, в конце маршрута, была зарядная станция, так что наутро Voyah Free полностью восстановил свои электрические силы.

Гоночная динамика

А она и у Voyah и правда такая. Особенно это ощущается в городе. Крутящий момент электродвигатели выдают сразу максимальный, поэтому стартуя с перекрестка по Садовому кольцу, бесшумным призраком подлетаешь к следующему светофору и видишь в зеркало заднего вида, что соседи по потоку еще только тронулись от предыдущего. На моей памяти, из кроссоверов такой разгон был разве что у гибридного Porsche Cayenne Turbo S. Добавьте к этому высокую устойчивость Voyah Free в поворотах благодаря тяжеленной батарее под полом, комфорт и возможности регулируемой пневмоподвески, точные резкие тормоза, отличное руление. А главное – относительную независимость от розетки. Даже с разряженной батареей, если будет топливо в баке, вы не останетесь на обочине.

Нет, вопросы к автомобилю есть. Например, подогрев заднего дивана включается только через центральный экран. Таким же манером открываются лючки зарядного порта и топливной горловины – физических клавиш нет. Иногда подтормаживает мультимедиа. С приходом темноты тестовый автомобиль в режиме автоматического управления дальним светом неожиданно «стрелял» дальним, пугая впереди идущих. Но многое ему можно простить за то, как он едет.

Цена Voyah Free у неофициального дилера – 4,7 миллиона рублей. Правда, придется смириться с недоступностью некоторых функций мультимедиа и отсутствием официальной гарантии. Китайским-то покупателям Voyah Free его производитель дает гарантию на весь срок службы автомобиля. Но буквально на днях у Voyah Free в России появился официальный импортер, «Моторинвест» – производитель российских Evolute. Официальные дилеры обещают привозить Voyah Free полностью русифицированными и с инструкцией на русском языке. Гибридные – через три месяца, чисто электрические – в конце декабря. Объявлена и цена на них: 7,8 миллиона.

Технические характеристики Voyah Free ГАБАРИТЫ, ММ 4905×1950×1665 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2960 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 113-213 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 560/1320 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2290 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Два электрических + бензиновый генератор БАТАРЕЯ тройная литиевая на 33 кВт*ч МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 694, 109 (генератор) МАКС. МОМЕНТ, НМ 1040 ТРАНСМИССИЯ автоматическая ПРИВОД полный ПОДВЕСКА пневматическая. передняя на двойных поперечных рычагах, задняя многорычажная МАКСИМАЛЬНАЯ CКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 4,5 ЗАПАС ХОДА, КМ 860, на электротяге 140

Редакция благодарит компанию Rucars за предоставленный на тест автомобиль