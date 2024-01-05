Тест драйв

Модель Voyah Free вобрала в себя все достижения электромобилестроения. И не только вобрала, но и подает их потребителю с особой роскошью, шиком. Во всем чувствуется благородство, демонстрация высоты вашего положения. В широких и комфортных креслах, отделанных нежной светлой кожей. В металлических кнопках управления бортовыми системами

Запустить двигатель Voyah Free можно даже, когда батарейка в брелоке разряжена. О готовности к движению сообщает маленькая зеленая надпись Ready на цифровой панели приборов. Опять же сообщает беззвучно, точно так же и катится эта роскошная махина по двору в полной тишине. Voyah не «воет» электромотором и не предупреждает пешеходов о приближении. Поскольку такую модель трудно не заметить, не уделить ей внимание. Примечательно, что роскошную и высокотехнологичную начинку китайцы разместили в кузове типа универсал, а не в седане. Здесь огромный багажник и пятая дверь с электроприводом. Название Free — опять же недвусмысленный намек на свободу передвижения, длительные вояжи — пожалуй, более подошло бы гибридному варианту, а чисто электрический я бы назвал скорее каким-нибудь драгоценным камнем. Или чем-то из мира роскоши, а может, термином из области сверхвысоких технологий.

Технологии устремляют Voyah Free вперед не только беззвучно, но и очень напористо. При этом в разгоне нет спортивного азарта, но есть ощущение невероятной внутренней силы. Как говорили в прошлые времена про Rolls-Royce, — мощность достаточная? Вот это как раз про современную китайскую «электричку». Она не только солидна и благородна — еще и ездит быстро. Независимо от выбранного режима движения. Выбирать их вы научитесь в скором времени, только делать этого, скорее всего, не будете. Ведь мощность достаточна в любом из них. Если интересны цифры, то первая сотня километров в час разменивается менее чем за пять секунд. А всего доступны две сотни. И пять сотен километров пробега на одной полной зарядке.

Александр Пикуленко, журналист

ПРОГРЕСС НЕ ОСТАНОВИТЬ

Как ни жаль мне старый добрый ДВС, но следует признать растущую мощь электричества. И Voyah Free — яркий тому пример. Электромобиль прекрасно держит дорогу, стремительно ускоряется, эффективно тормозит и при этом дарит водителю и пассажирам потрясающий комфорт. Конечно, в будущем автомобили с ДВС полностью не исчезнут, но правит бал будут «электрички».

Voyah Free в наименьшей степени требует привыкания, каких-то особых навыков. Как говорится, сел и поехал. С многочисленными настройками легко разобраться и на ходу, специального образования не требуется. Значимые функции в меню дублируются, найти их можно разными способами. Не говорю уже о таких мелочах, как настройка радиопрограмм. Хотя, вероятно, вам, как и мне, покажется странным, что иконка «Радио» оказывается на третьем экране, дальнем от водителя. Нет, тянуться к нему не нужно: достаточно просто… поменять второй и третий экраны местами. Легким движением руки.

Предвосхищает желания

Электромобиль не только готов исполнять ваши прихоти, но порой предвосхищает их. Если вы перед началом движения вдруг испытали головокружение, не спешите обратиться к врачу. Это Voyah Free — вновь бесшумно — подстраивает дорожный просвет, используя пневмоподвеску. Хотите массаж уставшей спины? И он здесь есть.

И еще данная модель полностью дистанцирует водителя от какого-либо технического самообслуживания. Можно только долить жидкость в бачок омывателя, и все. Ну и, конечно, сама Voyah Free не встанет на зарядку, подключать ее необходимо вручную. Доступны как «быстрая» зарядка, когда батарея наполняется энергией на 80 % всего за несколько минут, так и самая «медленная» — от обычной бытовой розетки. Провода хранятся в емкости под капотом. А где силовой агрегат? Где многочисленные бачки с разноцветными техническими жидкостями? Не ищите, потому что не найдете. Хотя двигателей здесь два, а привод полный. Но это для специалистов сервиса.

Михаил Зиничев, MotorPage.ru

ПУТЕШЕСТВЕННИК ВО ВРЕМЕНИ

Voyah Free — это какой-то пришелец из будущего! Я искренне желаю, чтобы все электромобили, поступающие к нам на рынок, обладали хотя бы половиной качеств этого замечательного продукта. Единственное, что пока омрачает эксплуатацию Voyah, — это пока еще слабая зарядная инфраструктура. Зарядных станций даже в Москве откровенно мало, и многие из существующих попросту не работают.

Вам как владельцу остается только наслаждаться. Тишиной и комфортом салона, богатством электронных развлечений, премиальным качеством аудио, напористостью электромотора и, главное, высочайшей плавностью хода. Лучшей и желать не стоит, ну разве что иметь полный автопилот или волшебную клавишу, обеспечивающую вертикальный взлет и мягкую посадку.

Расходуем и экономим

Что более всего интересно потенциальным покупателям в «электричках»? Уверен, что не киловатты мощности и емкости батареи, и даже не разгон с места до сотни. На первом месте, конечно, пробег. На полной и неполной зарядке батареи. Пока в плане автономности электромобили заметно уступают автомобилям с ДВС. При экономном движении вторые могут преодолеть до 1000 км на полном баке топлива. Полностью заряженный электромобиль — в лучшем случае вдвое меньше, а в худшем… Зимой потенциальный пробег сокращался вдвое по отношению к заявленному. Что-то будет в теплое время…

Андрей Ладыгин, MotorPage.ru

НАСЛАЖДЕНИЕ!

Давно не испытывал такого удовольствия от тестирования автомобиля. Простите, электромобиля. И роскошь, и комфорт, и динамика, и плавность хода — все описано без преувеличений. Несколько дней мне довелось поистине наслаждаться обладанием Voyah Free. Машина гармонична и с точки зрения технического совершенства, и с точки зрения комфорта, и с точки зрения дизайна. Идеал!

Итак, стартуем из Москвы с зарядом батареи 75 %, что обещает 357 км пробега. Цель — страусиная ферма, находящаяся в 90 км от столицы. По странному совпадению, так и выходит: преодолеваем 91 км, на столько увеличивается суммарный пробег Voyah Free. А запас хода при этом уменьшается на 120 км. Как ехали? Большую часть пути — по автомагистрали М2 со скоростью до 120 км/ч, редко больше. Использовали «экономичный» и «комфортный» режимы, резко не ускорялись и не тормозили, «круиз» не включали. Из бортовых систем задействовали музыку, кондиционер и вентиляцию водительского кресла (недолго).

Суммировав поездки нескольких дней, подводим итог: в общих случаях реальный километр пробега на электромобиле в летнее (ну, скажем, теплое) время соответствует потенциальному километру с четвертью. Или четыре реальных километра равны пяти виртуальным. Повторюсь — при НОРМАЛЬНОМ движении, без лишних ускорений.

Александр Зотиков, журналист

СЛАДКИЕ ПЛЮШКИ

Обладание Voyah Free в Москве, как, впрочем, и любого электромобиля, имеет несколько приятных моментов. Во-первых, это бесплатные зарядные станции. Скачиваете приложение на смартфон и качаете электричество. К «сладким плюшкам» относятся и бесплатные места на муниципальных парковках. А вот в плане штрафов за скорость никаких поблажек нет. Жаль, разгоняется Voyah Free очень быстро.

Что делать, если вы все-таки переоценили запас хода? Или израсходовали лишку, от души погоняв по шоссе? Попытайтесь сэкономить, сберечь драгоценные километры. Для этого перейдите в «экономичный» режим. После других настроек вы сразу почувствуете, что боевой задор пропал, но некоторый тонус все же остался. Поддерживайте минимальный расход энергии по шкале-прибору, который демонстрирует степень нагрузки на батарею. Восемь процентов — хороший показатель, хотя нетрудно добиться и четырех-пяти (максимум, что нам удалось выжать, — 28). Чаще сбрасывайте газ, добиваясь показателей ниже нуля, в такие моменты происходит пусть минимальное, но накопление энергии. В этом плане выгодно использовать рельеф местности, двигаясь на спусках накатом и максимально сдержанно взбираясь на подъемы (на 10–14 %).

Сколько километров можно таким образом сэкономить, сказать не могу. Подсчитать это сложно, нужны очень точные измерения, а лучше парные заезды с участием второго электромобиля, водитель которого не экономит. И все-таки чисто психологически такие действия помогают. Ведь вас подсознательно сопровождает мысль, что, двигаясь иначе, вы израсходовали бы больше «запасных» километров. А так хоть сколько-то да сберегли.

Станислав Павлов,«Автопанорама»

ГОРОЖАНИН

Электрический Voyah Free подходит для круглогодичной эксплуатации в городе и за его пределами. Но есть важный нюанс. В условиях мегаполиса, когда во время заторов вы постоянно разгоняетесь и тормозите, электромобиль проезжает больше. При торможении происходит заряд аккумуляторов. Во время езды по скоростной трассе зарядка не осуществляется и расход энергии резко возрастает. Имейте в виду.

Заряжайтесь где придется

В один из тестовых дней посещаем большой торговый центр. По логике, здесь давно должна была появиться зарядная станция, но с первого взгляда на стоянку обнаружить ее не удается. Однако зарядная станция нашлась. Три «колонки» предлагали три зарядных провода с различными разъемами, то есть свой провод доставать не пришлось. Я быстро загрузил на смартфон соответствующее приложение и подключился к нужному проводу. Надо отметить, что крышка-лючок зарядного разъема на Voyah Free открывается только через меню мультимедиа, просто так до разъема не доберешься. Наконец все подключено, активирую зарядку, а она не начинается. Оказывается, я все же подключил не тот провод. Со следующей попытки зарядка пошла.

Два часа я гулял по торговому центру. Посидел в кафе, купил продукты для дома. Стало скучно — я не большой любитель шопинга. Возвращаюсь к «электричке» — ну что же, за два часа накопилось энергии на 100 км пробега (при «медленной» зарядке). Но прервать процесс и отключиться от станции не получается: сначала надо оплатить зарядку, а у меня сел смартфон. Цугцванг какой-то. Приходится активировать электромотор (это безопасно, при подсоединенном проводе электромобиль не сможет тронуться с места) и минимально подзарядить свой девайс. Только после этого зарядка была прервана. Два часа накопления энергии и запас в 100 км пробега обошлись в 378 рублей.

Анатолий Саутин, PR-специалист

СТАВКА НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Я живу за городом, в сорока километрах от Москвы. Давно задумываюсь о приобретении электромобиля, и состоявшееся испытание Voyah Free наконец поставило точку в моих сомнениях. Обычно за день проезжаю не более двухсот километров. Триста — максимум. Поэтому поставлю у себя на участке «быструю» зарядку и дело в кармане. Как ни крути, а электричество будет обходиться дешевле бензина.

Это, конечно, меньше, чем стоила бы заправка полного бака 95 м бензином, однако, если прикинуть, немало. Полный «бак» обойдется почти в 1500 рублей при доступном пробеге 400 км. С другой стороны, бесплатные зарядные станции есть далеко не везде и не всегда свободны. Так что в критическом случае хорошо, если попадется платная и она будет работать. Сейчас часто случается, что станция построена, но еще не активирована. Или работает, но не корректно — зарядка почему-то не идет. Может, приложение глючит.

Эффективность платных и бесплатных «медленных» зарядок, как видим, примерно одинакова: за час набегает порядка 50 км.

Технические характеристики Voyah Free EV ГАБАРИТЫ, ММ 4905 х 1950 х 1645 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2950 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 113 / 213 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 560 / 1320 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2340 ТИП ДВИГАТЕЛЯ два электродвигателя на передней и задней оси 160 + 200 кВт ТРАНСМИССИЯ редуктор ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 4,7 ЗАПАС ХОДА ПО WLTP, КМ 500 ЕМКОСТЬ ТЯГОВОЙ БАТАРЕИ, кВт·ч 160